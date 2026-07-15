[단독] 교복이 뭐기에… 문서 조작한 교원들 검찰 송치

'교복 의무화' 규정을 만들기 위해 회의 서류를 조작한 혐의를 받은 충북 공립고 교원 2명이 검찰에 송치됐다. 학생 대표가 참여한 회의를 열지도 않았는데, 이들이 참여한 것처럼 서명을 받는 등 공문서를 가짜로 꾸민 혐의다. '교복 의무화' 논란으로 현직 교원이 송치된 것은 유례를 찾기 어려운 일이다.
회의 안 했는데, 학생 대표 4명 참석한 것처럼 서명받아
15일 <오마이뉴스>가 충북 교육계에 확인해 보니, 옥천경찰서는 지난 8일, 옥천고가 '교복 의무화'를 담은 학생생활규정 개정을 위한 학생생활규정 재개정위원회를 2024년에 진행한 사실이 없는데도 허위 공문서를 만든 혐의를 받은 이 학교 교원 2명을 검찰에 송치했다. '허위 공문서 작성' 혐의다. 이 학교는 해당 위원회에 학생 대표 4명이 참석한 것처럼 '회의 등록부'에 학생 서명을 추후에 받았다.
하지만, 이 공문서를 최종 결재한 이 학교 교장은 송치 명단에서 빠졌다. 해당 교장은 "관련 내용이 기사화된 이후에서야 회의가 진행되지 않은 사실을 알게 되었다"라고 주장했는데, 이 주장이 받아들여졌다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 2025년 12월 27일 자 기사 "[단독] '교복 의무화' 옥천고, 서류 조작 논란...'학생 미참석' 시인"
(https://omn.kr/2gi6k)에서 "'교복 의무화'를 담은 학생생활규정 개정 강행으로 논란을 빚고 있는 옥천고가 '개정 절차 필수' 조항인 '학생위원 50% 이상이 참여하는 학생생활규정 제·개정위' 규정을 어기고 학생위원들을 일제히 배제한 뒤, 회의 등록부에만 뒤늦게 학생들 서명을 받은 것으로 드러났다"라면서 "'회의 서류 조작 논란'을 피할 수 없을 것으로 보인다"라고 보도한 바 있다.
이와 관련 충북교육청은 이런 사실을 적발하고도 시정 조치에 그쳤을 뿐, 옥천고 교장과 교감 등에 대한 징계나 행정처분을 하지 않았고, 이 학교에 대한 기관경고 조치도 하지 않은 것으로 확인됐다.
충북교육청도 뒤늦게 옥천고에 대해 추가 조사 예정
이 교육청은 경찰 수사가 본격화한 올해 6월 29일에서야 "옥천고 학생생활규정 불법 개정 및 관련자들의 조직적 비위·탄압 행위에 대해 (추가) 조사할 예정"이라고 민원인에게 답변한 바 있다.
박태현 상상교육포럼 공동대표는 <오마이뉴스>에 "이번 사건이 단순하게 일부 교원의 일탈로 치부되는 것이 아니라, 전국 학교에서 벌어지는 무리한 '교복 의무화' 강행에 대해 경종을 울리는 계기가 되길 바란다"라고 밝혔다.