민주·'청년 최고위원제' 부결에 "청년 동반자로 인정해야"

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더불어민주당이 청년 최고위원 선출 방식 개선안을 부결한 것을 두고 "아쉬움과 실망을 안겨줬다"는 목소리가 나왔다.앞서 14일 더불어민주당은 최고위원회와 당무위원회를 열고 8·17 전당대회에 선호투표제를 도입하는 당규 개정안을 처리했다. 하지만 선출직 청년 최고위원제에 대해서는 부결했다.더불어민주당 충남도당 청년위원회(아래 청년위원회)는 이날 성명을 통해 "청년 최고위원 선출 방식 개선안이 최종 부결된 것에 대해 깊은 아쉬움을 표한다"라고 밝혔다.이어 "청년최고위원을 당원의 직접 선택으로 선출하자는 제안은 특정인을 위한 제도가 아니라, 청년의 정치 참여를 확대하고 당의 미래 경쟁력을 강화하기 위한 최소한의 변화였다"라고 지적했다.또한 "최근 선거를 통해 확인된 청년세대의 민심은 분명하다. 청년의 목소리를 제도적으로 보장하고 정치의 중심으로 이끌어야 한다는 시대적 요구가 더욱 커지고 있다"라며 "이런 상황에서 이번 결정은 많은 청년 당원들에게 아쉬움과 실망을 안겨주었다"라고 덧붙였다.위원회는 "청년의 정치 참여 확대와 세대교체는 거스를 수 없는 시대적 과제이다. 더불어민주당이 국민과 함께 미래를 준비하는 정당으로 나아가기 위해서는 청년을 대상이 아닌 동반자로 인정해야 한다"고 주장했다.