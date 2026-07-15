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인천경기

26.07.15 08:46최종 업데이트 26.07.15 08:46

인천시, 인공지능 전환(AX)으로 마을기업 디지털 경쟁력 강화

7월 20일과 22일 '2026년 AX 경영·마케팅 기초·고도화 교육'

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인천시(시장 박찬대)는 지역 마을기업의 인공지능 전환(AX, AI Transformation) 역량을 강화하고 디지털 마케팅 경쟁력을 높이기 위해 오는 7월 20일과 22일 이틀 동안 '2026년 AX 경영·마케팅 기초·고도화 교육'을 실시한다.

이번 교육은 기존의 이론 및 자격증 중심 교육에서 벗어나 마을기업이 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 과정으로 운영된다. 참여 기업의 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 활용 수준에 따라 기초과정과 고도화과정으로 나누어 맞춤형 교육을 제공할 예정이다.

기초과정에서는 인공지능(AI)을 활용한 경영환경 분석, 사업계획서 작성, 기업 이미지(CI) 및 브랜드 이미지(BI) 제작 등 기업 운영에 필요한 기본 역량을 익힌다.

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고도화과정에서는 제안서와 발표자료(PPT) 제작, 마케팅 상세페이지 작성 등 실질적인 판로 확대와 매출 증대를 위한 콘텐츠 제작 실습을 진행한다.

올해 교육은 최신 인공지능(AI) 기술을 반영해 마을기업이 홍보물과 각종 문서를 직접 제작할 수 있도록 실습 중심으로 구성했다. 또한 희망 기업에게는 관련 자격증 취득 기회를 함께 제공해 교육의 실효성을 높일 계획이다.

김상길 인천시 경제산업본부장은 "이번 교육이 마을기업의 디지털 활용 역량과 실행력을 높이는 계기가 되길 기대한다"면서 "급변하는 인공지능(AI) 환경에 능동적으로 대응하고 지역 마을기업이 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

궁금한 사항은 인천광역시 마을기업지원기관(☎ 032-766-8313)으로 문의하면 된다.

인천시(시장 박찬대)는 지역 마을기업의 인공지능 전환(AX, AI Transformation) 역량을 강화하고 디지털 마케팅 경쟁력을 높이기 위해 오는 7월 20일과 22일 이틀 동안 '2026년 AX 경영·마케팅 기초·고도화 교육'을 실시한다.
인천시(시장 박찬대)는 지역 마을기업의 인공지능 전환(AX, AI Transformation) 역량을 강화하고 디지털 마케팅 경쟁력을 높이기 위해 오는 7월 20일과 22일 이틀 동안 '2026년 AX 경영·마케팅 기초·고도화 교육'을 실시한다. ⓒ 인천시

#AX경영·마케팅#인공지능전환#마을기업#디지털마케팅#인천시

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