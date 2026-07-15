'증거 은닉 의혹' 장윤기 사건 수사팀장 구속 송치

▲장윤기 살인 사건 수사를 맡았던 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 15일 증거 은닉 혐의 등으로 검찰에 구속 송치됐다. A 경감이 이날 오전 광주 북부경찰서에서 호송차에 타고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기