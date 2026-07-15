'증거 은닉 의혹' 장윤기 사건 수사팀장 구속 송치

'여고생 살해범' 장윤기 사건의 증거 인멸 혐의 등으로 구속된 경찰 수사팀장이 검찰에 넘겨졌다.
경찰청 국가수사본부 특별수사단은 15일 장윤기 살인 사건 수사 과정에서 증거 은닉과 직권남용권리행사방해 혐의 등을 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감을 구속 송치했다.
A 경감은 케이블 타이를 발견하고도 일부러 증거에서 누락하고, 최소 법정형이 무기징역인 강간 등 살인 대신 형량 하한선이 징역 5년인 일반 살인 혐의로 장윤기를 검찰에 송치하는데 관여한 혐의 등을 받고 있다.
앞선 6일 긴급 체포된 A 경감은 증거 인멸과 도주 우려로 8일 구속됐다.
장윤기는 지난 13일 사건 발생 두 달 만에 법정에서 성범죄 목적으로 살인을 저질렀다고 자백했다.
수사단은 당시 광산경찰서장과 형사과장을 입건하는 등 지휘부에 대한 수사를 확대하고 있다.
광주지검도 광주경찰청과 광산경찰서를 잇달아 압수수색하고, 광산경찰서장과 형사과장 등을 입건해 장윤기 수사 과정에서 불거진 증거인멸과 방조, 수사 정보 유출 혐의 등에 대해 수사하고 있다.
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