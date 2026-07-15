중동 국가 반발 의식했나... 트럼프, 하루만에 '호르무즈 통행료' 철회

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 오가는 민간 선박들로부터 통행료를 받겠다고 한 선언을 하루 만에 뒤집었다.트럼프 대통령은 14일(현지시각) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "중동 지도자들과의 매우 생산적인 대화를 바탕으로, 나는 미국의 20% 보상 수수료를 여러 중동 국가들이 미국과 체결할 무역 및 투자 협정으로 대체하기로 결정했다"라고 밝혔다.그러면서 "이러한 투자는 막대한 규모가 될 것이지만, 동시에 중동 국가의 미래에도 대단히 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 주장했다.또한 "모두 알고 있듯이 우리는 역사상 그 어떤 국가보다 가장 큰 대미 달러 투자를 유치했지만, 이 새로운 투자로 인해 그 규모는 더욱 커질 것"이라며 "공장과 생산 시설, 장비가 역사적 수준으로 미국에 쏟아져 들어와 수백만 개의 고임금 일자리를 추가로 창출할 것"이라고 강조했다.트럼프 대통령은 전날 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들의 안전을 제공하겠다며 그 대가로 모든 화물 운송에 20%의 요율을 적용해 보상받겠다고 일방적으로 선언했다.그러자 호르무즈 해협을 통해 전 세계에 에너지를 수출하고 있는 중동 국가들이 반발했고, 유엔 산하 국제해사기구(IMO)도 "해협을 통과한다는 이유만으로 의무적인 통행료를 부과할 법적 근거는 없다"라고 분명한 반대 의사를 밝혔다.또한 트럼프 대통령의 발표 직후 유가가 상승하면서 올가을 중간선거를 앞두고 인플레이션을 자극해 민심이 흔들릴 것이라는 우려도 나왔다.영국 BBC는 "트럼프 대통령이 결정을 하루 만에 바꾼 것은 잘 짜인 전략이라기보단, 이란과의 갈등 속에서 점점 커져가는 그의 좌절감을 보여주는 신호일지도 모른다"라고 분석했다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 알리 알 자이디 이라크 총리를 만난 자리에서도 기자들에게 "우리가 모두 아는 여러 사람들로부터 연락을 받았다"라며 "그들은 다른 방식으로 하고 싶다고 했다"라고 말했다.이어 "통행료를 부과한다는 개념을 좋아하진 않지만, 우리가 아무 대가도 받지 않으면서 해협을 지키는 것은 공정하지 않다고 생각했다"라며 "중동 국가들이 제안한 투자 제안이 훨씬 더 나은 방안이라고 본다"라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 전날에 이어 "미국의 막강한 힘 덕분에 석유는 그 어느 때보다 원활하게 유통되고 있다"라며 "호르무즈 해협은 이란을 제외한 모든 선박의 통행이 허용되고 있다"라고 주장했다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 중순 이란과 종전 양해각서(MOU)를 체결하면서 해제했던 대이란 해상 봉쇄를 재개한다고 발표했다.그는 "이란의 거짓되고 폭력적이며 악의적인 지도부는 그들을 완전한 파멸의 길로 이끌고 있다"라며 "따라서 우리는 이란 항구를 오가는 선박이나 이란 화물을 운반하는 선박에 한해 전면 봉쇄를 실시할 것"이라고 거듭 강조했다.또한 "이란이 5만2천 명의 시위대를 포함해 수십 만 명을 학살하던 시대는 끝났으며, 무엇보다 중용한 것은 이란은 결코 핵무기를 갖지 못한다는 점"이라고 밝혔다.