온전히 내 편만 들어주는 사람

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상추를 씻는데 물이 뚝 끊긴다. 어? 이게 뭐지 싶어 다시 수도를 튼다. 물이 나오지 않는다. 옆에서 밥을 먹던 아들이 "오늘 단수라고 했잖아요"라고 한다. 아차, 싶다. 엘리베이터 점검으로 6시간 동안 단수, 정전이라는 글을 안내문에서 본 듯도 하다. 폰을 보니 배터리가 20퍼센트밖에 남지 않았다. 화장실을 못 간다고 생각하니 갑자기 배도 아픈 것 같다. 엄청 더울 텐데 에어컨이 안 돌아간다니 상상만으로도 눈앞이 캄캄하다.모처럼 일본에서 온 아들과 손주는 또 어쩌나. 카페를 갈까 도서관을 갈까, 아무리 머리를 굴려봐도 방법이 없다. 급한 대로 가방을 챙겨 택시를 탄다. 20분 거리에 있는 친정어머니네 집으로 향한다. 비좁은 편이긴 하지만 어머니네에서는 화장실도 갈 수 있고 에어컨 바람도, 충전도 가능하다.스무 평 남짓한 좁은 빌라에 4대가 모였다. 평소 에어컨을 잘 틀지 않으시는 어머니가 빵빵하게 어어컨을 틀고 선풍기까지 풀가동 해 놓으셨다. 냉장고를 다 털어서 먹을거리를 내놓고는 증손주의 환심을 사려 하신다. "주세요, 고맙습니다" 같은 인사도 못하면 어떡하냐며 열심히 가르치신다. 엄마가 일본 사람인데 아무렴 일본어를 먼저 배우겠지라는 말을 할까 하다가 관둔다. 어머니가 그럴 모르실 리가 없지 않겠는가. 걱정에 노파심에 하신 말씀이겠지.하긴 나도 얼마전 손주의 사진을 보고는 가슴이 쿵 내려앉는 느낌을 받았다. 부쩍 자란 손주의 옷차림과 머리스타일에서 일본 사람 특유의 분위기가 느껴졌기 때문이다. 어찌 보면 당연한 건데 한편으로는 아쉬움이 있었나 보다.한국어를 잘 알아듣지도 못하는 손주에게 어머니는 수많은 이야기를 쏟아놓는다. 처음에는 멀뚱멀뚱하던 손주가 어느새 증조할머니의 말에 귀를 기울이고 눈을 동그랗게 뜨더니 웃기까지 한다. 나는 신기해서 가만히 쳐다보고만 있다. 워낙에 재미 없는 할머니인 나와는 다르게 증조할머니는 유머가 넘치고 어떤 때는 어린애 같기도 하다.그래서인지 만난 지 10분도 안 돼 두 사람은 친해졌다. 수박에 오렌지에 여러 간식을 서로 주거니받거니 하며 대화를 하고 있다. 대화라기보다는 어머니께서 일방적으로 말을 하시고 손주는 웅얼웅얼 옹알이를 할 뿐이다. 과연 손주가 알아들을까 싶은데 어머니는 이 친구를 끝없이 칭찬 하다가도 한국말을 못한다고 혼내기도 하신다. 그러면 이 녀석은 알아듣지 못할 말을 몇 마디 한다. 마치 변명 비슷하게.어느새 아들과 손주가 공항에 갈 시간이 가까워지자 어머니가 지폐 몇 장을 당신 증손주 손에 쥐여주신다. 그러자 얘가 갑자기 할머니를 보고 씽긋 웃는다. 돈을 아나 보다라고 신기해하며 우리는 한바탕 웃는다. 택시를 타고 떠나는 아들과 손주를 배웅한다. 창문으로 손을 흔드는 순간 차가 떠나간다. 떠나기 직전 0.5초나 될까. 그 찰나의 순간 갑자기 손주가 눈을 크게 뜨더니 나에게 눈빛을 보낸다. 나를 안다는 표시이다. 가기 전 마지막 순간에 할머니를 보며 아는 척해주는 손주가 고맙다.며칠 후 어머니와 식사를 하는데 어머니가 아들 이야기를 하신다. 너무 마르지 않았냐고, 외국에서 외국어로 돈 버는 것도 힘든데 집에 와서 밥하고 빨래하고 애 목욕에 청소에 시달리니 살이 찔 틈이 어딨겠느냐고. 나는 어머니에게 그렇게 사는 게 맞다고, 공평해야 하지 않느냐고, 내 아들이 귀하면 남의 딸도 소중한 것이다라며 어머니 마음을 달랜다.어머니는 연신 고개를 끄덕이며 "맞아, 맞아"라고 맞장구를 치신다. 현대적이고 세련된 사고 방식의 어머니가 저런 말을 하시는 걸 보고 '옛날 분은 옛날 분이구나'라고 여기면서도 한편으로는 마음 속에 품고 있던 아쉬움을 어머니가 말해주어서 조금 위안을 받는다. 내 마음 한 부분과 어머니의 마음이 닿아있다는 걸 알고 나니 우군을 얻은 듯하여 든든하기까지 하다.이런 어머니가 돌아가신다면 나는 어디서 온전히 내 편만 들어주는 사람을 만날까 싶다. 자랄 때는 부모님의 서운했던 한 마디를 두고두고 곱씹었다. 우리 어머니는 무심하다 못해 무신경하다고 불평하며 나는 어머니와 다른 엄마가 되겠다고 호언장담했던 일들이 머릿속을 휙휙 스쳐간다. 결국 다 지나가는 과정이었고 우리의 시행착오였다.어머니라는 크나큰 방패는 내 인생 전체에 걸친 바람막이이자 병풍이었다. 내가 느낀 이 생각을 내 아들을 거쳐 손주까지 되풀이할 날이 오겠지. 내가 지니는 마음과 생각의 단초는 갑자기 샘솟은 게 아니고 몇 대인지도 모를 내 할머니 할아버지에게서 전해져온 게 아닐까. 가르침도 생각도 그렇게 대를 이어 흘러와 지금의 나를 만들었을 것이다.그러니 나는 생각 한 조각, 말 한 마디라도 조심하며 다듬어야 하겠다. 나의 소중한 후손들이 좋은 것, 아름답고 가치 있는 것을 느끼게 해 줄 책임이 있는 어른이므로. 내가 쌓은 은덕이 그들의 여정을 밝혀주고 이끌어주기를 바라며 오늘도 어머니가 좋아하실 만한 간식을 찾아본다.