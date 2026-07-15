세종 여성기업인대회, 유공자 포상·사회공헌 협약까지... 민·관 공감대 확인

큰사진보기 ▲제5회 세종 여성기업인대회 참석자들이 14일 비오케이(BOK)아트센터에서 '기술로 성장하고 감성으로 연결하는 여성기업'을 주제로 열린 행사에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이윤희 세종지회장이 개회사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 축사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲안신일 세종시의회 의장이 축사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종특별자치시장 표창은 농어촌 개발 전문 컨설팅과 여성 인력 채용에 앞장선 주식회사 신농씨의 문경희 대표가 수상했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 한국여성경제인협회 세종지회는 세종사회복지공동모금회와 ‘사회공헌 업무협약식’을 가졌다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종지역 여성기업인들이 한자리에 모여 기술혁신과 상생의 가치를 공유하며 지역경제의 지속 가능한 성장과 여성기업 경쟁력 강화를 다짐했다. 특히 세종시에 없는 여성기업종합지원센터 설립 필요성이 다시 한번 제기된 가운데, 지역 여성 기업 육성에 대한 민·관의 공감대도 확인됐다.한국여성경제인협회 세종지회(지회장 이윤희, 이하 세종지회)는 14일 세종시 비오케이(BOK)아트센터에서 '기술로 성장하고 감성으로 연결하는 여성기업'을 슬로건으로 제5회 세종 여성기업인대회를 개최했다.중소벤처기업부 여성기업주간 사업의 일환으로 마련된 이번 행사는 세종 여성기업의 성과를 공유하고, 기업인 간 교류와 협력을 통해 지속 가능한 성장 기반을 모색하기 위해 마련됐다.이날 행사에는 조상호 세종시장과 강미애 세종시교육감, 안신일 세종시의회 의장을 비롯해 김재형 행정복지위원장, 김효숙 경제문화위원장, 이순열 도시환경위원장, 손인수 교육안전위원장, 김현미 의회운영위원장, 이재준 교육안전위원회 부위원장, 곽효정 의원 등 세종시의원들이 참석했다.또 최병수 대전지방조달청장, 여운상 대전세종지방중소벤처기업청 과장, 박치형 한국여성경제인협회 상근부회장을 비롯한 전국 여성경제인협회 임원과 지역 유관기관·단체 관계자들이 함께해 여성기업인들을 격려했다.이윤희 세종지회장은 개회사에서 민선 5기 세종시정 출범을 축하하며 "여성기업인들이 세종의 성장과 혁신을 이끄는 든든한 동반자가 되길 기대한다"고 말했다. 특히 전국 17개 시·도 가운데 세종시에만 없는 여성기업종합지원센터 설립의 필요성을 강조하며 세종시와 시의회의 적극적인 지원을 요청했다.이어 "어려운 경제 여건 속에서도 기업을 지키고 일자리를 만들며 지역경제를 든든하게 이끌어 온 여성기업인들에게 존경을 표한다"며 "올해의 슬로건처럼 세종의 여성기업은 혁신과 도전은 물론 상생과 나눔을 실천하며 지역경제의 중요한 주역으로 성장해 왔다"고 강조했다.격려사에 나선 박치형 한국여성경제인협회 상근부회장은 박창숙 회장의 말을 대독하며 전체 기업의 40.6%를 차지하는 337만 여성기업의 저력을 짚었고, "현장 경험이 AI와 디지털 전환 등 신산업과 만나 더 큰 기회로 이어지길 기대한다"고 전했다.조상호 세종시장은 축사를 통해 "시정의 최우선 과제인 자족 기능 확충에 있어 여성기업의 역할이 매우 중요하다"며, "외부 투자 유치 못지않게 관내 기업을 보호하고 이들이 글로벌 시장에서 당당히 경쟁할 수 있도록 육성하는 데 시정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.또한 이 지회장이 건의한 여성기업종합지원센터를 언급하며 "임기 내에 반드시 해결할 수 있도록 부단히 노력하겠다"고 약속해 큰 호응을 얻었다.안신일 시의회 의장 또한 세종 지역의 높은 여성 기업 비율(42%)과 여성 시의원의 활약상을 언급하며 "여성의 부드러운 힘이 세상을 바꾸고 있다"고 격려했다. 이어 "내년부터는 세종시의회 의장 표창을 신설해 여성기업인들을 적극 응원하겠다"고 공언했다.축사 이후 진행된 행사의 하이라이트 유공자 포상식에서는 기술 혁신과 지역 활성화에 기여한 모범 여성기업인들에 대한 시상이 이어졌다.세종특별자치시장 표창은 농어촌 개발 전문 컨설팅과 여성 인력 채용에 앞장선 주식회사 신농씨의 문경희 대표가 수상했으며, 중소벤처기업부 장관 표창은 체계적인 생산 인프라로 지역 고용을 창출한 농업회사법인 케이푸드원 주식회사의 곽한나 대표에게 돌아갔다.대전세종지방중소벤처기업청장 표창은 정밀 모션제어 플랫폼을 개발해 장비 국산화에 성공한 주식회사 블루로봇의 최정미 대표, 대전지방조달청장 표창은 첨단 교통망 선도와 ESG 경영을 실천한 세종신호에너지 주식회사의 박권순 대표가 받았으며, 상생 비즈니스 모델을 제시한 도아협동조합의 변미정 이사장은 한국여성경제인협회장 표창을 수여받았다.이어 여성 기업 육성에 기여한 유공자들에 대한 감사패와 공로패 전달식도 진행됐다. 김용준 세종시 기업지원과장과 세종시시설관리공단이 감사패를 받았으며, 활발한 의정 활동으로 기업 환경 개선에 힘쓴 김재형 세종시의회 행정복지위원장과 김효숙 경제문화위원장이 공로패를 수상했다.한편 이날 세종지회는 세종사회복지공동모금회(회장 박상혁)와 지속 가능한 나눔 문화 확산을 위한 '사회공헌 업무협약식'을 가졌다. 두 기관은 이번 협약을 통해 세종 지역 여성 기업들의 ESG 경영 실천과 사회적 가치 창출을 확대해 나갈 계획이다.이날 행사는 윤지나 아나운서의 매끄러운 진행과 팝페라 듀오 '콰르테아'의 격조 높은 축하 공연, 그리고 회원사들의 적극적인 재능 기부와 후원이 더해져 따뜻하고 화기애애한 분위기 속에 마무리됐다. 공식 행사를 마친 참석자들은 만찬과 교류회를 이어가며 동반 성장을 위한 소통의 시간을 가졌다.