"깨달았냐고? 모르지 뭐"… 공집합으로 설명한 종림 스님의 '한 소식'

① "출가는 도피, 나는 구경자"... 고려대장경 5천만 자를 디지털로 옮긴 스님
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)에서 이어집니다.
종림 스님은 출가를 도피라고 했다. 그러나 고려대장경 디지털사업과 종단개혁을 거친 그의 삶은 그 말을 그대로 믿기 어려웠다. 이번에는 더 오래된 질문으로 돌아갔다. 그를 출가시킨 갈등은 어떻게 끝났으며, 그가 말하는 공은 무엇인가.
깨달았냐고? 내 식의 문제 풀이를 찾았을 뿐
- 스님은 소위 '한 소식' 하신 분이잖아요.
"모르지, 뭐."
- 공에 대해 이 정도로 말할 수 있다는 것 자체가 도를 깨달았다는 뜻 아닙니까?
"몰라. 나는 내 식의 문제 풀이를 찾았을 뿐이지."
- '내 식의 문제'가 무엇이었습니까?
"갈등이지. 두 개가 있으면 그걸 어떻게 조화시킬까, 어떻게 하나로 만들까 계속 붙들고 있었어."
중학생 때 시작된 갈등은 그를 동국대 인도철학과로, 다시 해인사로 이끌었다. 출가는 문제를 끝까지 붙잡을 시간과 장소를 주었다.
- 그 갈등에서 벗어난 때는 언제였습니까?
"몰라. 30대 말 정도."
문제를 해결한 게 아니라 문제 자체가 사라졌다
- 갈등하던 두 개가 마침내 조화를 이룬 겁니까?
"그게 아니야. 해결된 게 아니라 아예 문제로 성립하지 않는다는 거야. 내가 그걸 문제 삼고 있었구나. 밑바닥이 해소된 거지."
문제를 해결한 게 아니라 문제 자체를 해소해버린 것이라고 했다. 양쪽 가운데 하나를 선택하거나 둘을 종합한 것이 아니었다. 자신이 세계를 나누고 이름 붙이며 만든 벽이 무너지자 갈등도 사라졌다.
- 벽이 있다는 것을 아는 게 먼저군요.
"벽에 봉착해야지. 벽이 없으면 뚫을 것도 없어."
스님은 그 경험 뒤 용수의 <중론>을 다시 읽었고, 아무것도 원소로 갖지 않는 수학의 공집합에서 그것을 설명할 언어를 찾았다.
- 그렇다면 <중론>과 공집합이 그 벽을 깨뜨린 겁니까?
"아니야. 그거하고는 상관없어."
순서는 반대였다. 먼저 벽이 무너지는 경험이 있었고, 공집합은 훗날 그 경험을 설명해준 언어였다.
- 공집합을 먼저 알았더라면 벽을 깨는 일이 더 쉬웠겠습니까?
"그걸 알았으면 훨씬 수월했지."
종림은 탁자 주변에 있던 담배꽁초와 재떨이를 예로 들었다.
"담배꽁초도 공이고 재떨이도 공이야. 이 안도 공이고 테두리도 공이고 밖도 공이야. 공에다 테두리를 쳤을 뿐이지."
- 그러니까 존재가 완전한 것이 아니라, 우리가 그은 틀 안에서 완전해 보일 뿐이라는 얘기군요.
"그래. 이 틀 자체에 이미 구멍이 뚫려 있는 거야."
종림 스님에게 공집합은 그 빈구석을 지워버리지 않고 세계 안에 남겨두는 방법이었다.
- 말과 글은 실재를 그대로 담지 못하고 늘 비껴갈 수밖에 없다는 겁니까?
"실재가 있다고 하면 더 머리 아프지. 실재가 따로 있다고 생각하니까 말이 가짜가 되는 거야. 실재를 설명한다고 해놓으면 계속 가짜밖에 안 나와."
돌아갈 집이 없는 사람들
종림 스님은 주역(周易)의 역사도 셈하고 남은 것, 자리를 얻지 못한 것을 어디에 둘 것인가를 궁리해온 과정으로 읽는다.
- 그 남은 것, 자리를 얻지 못한 것이 유혼입니까?
"돌아갈 하나가 없다는 데 문제가 있지."
유혼(遊魂)은 말 그대로 떠도는 혼이다. 경방의 팔궁괘에서 각 궁의 일곱 번째가 유혼이고 여덟 번째가 귀혼(歸魂)이다. 떠돌던 혼이 돌아온다는 뜻이다. 그러나 어디로 돌아가는가. 이전의 집인가, 새로 생긴 집인가.
종림이 출가 전 헤겔 이후 마지막으로 붙든 학문은 토인비의 문명론이었다. 토인비는 <역사의 연구>에서 문명이 도전에 응전하며 성장하고 해체되는 과정을 설명했다. 문명을 이끌던 창조적 소수자가 지배적 소수자로 굳어지면 그 질서 안팎에서 프롤레타리아트가 생겨난다. 종림이 주목한 것은 '돌아갈 집이 없는 유랑민 프롤레타리아트'였다.
"문제는 돌아갈 집이 없는 놈들이야."
돌아갈 집이 있는 사람은 잠시 쫓겨나도 자신을 받아줄 질서와 이름이 남아 있다. 그러나 돌아갈 집 자체가 없는 사람은 기존 질서로 복귀할 수 없다. 인식할 수도, 결정할 수도, 기존의 셈법으로 셀 수도 없는 미정의 존재다.
여기서 마르크스를 물었다.
- 마르크스가 자본주의의 핵심 대립으로 본 자본가계급과 프롤레타리아트가 '유(有)적인 것'이라면 스님이 말하는 집 없는 프롤레타리아트는 '무(無)적인 것'에 속합니까?
"유적인 것보다 무적인 것이 더 중요할 수 있어."
무적인 것은 단순한 공백이 아니다. 아직 이름과 자리를 얻지 않았기에 다른 것을 만들 수 있는 가능성이다. 유혼과 돌아갈 집 없는 프롤레타리아트, 공과 공집합이 여기서 만난다.
스님은 지난해 그 생각을 묶은 책 <무우>(無偶)를 펴냈다. 책 제목에 '무와의 조우'라는 뜻을 담았다. 여기서 질문이 생겼다.
지혜와 자비가 이혼할 수 없다
- 깨달았으면 됐지, 굳이 그것을 책으로 쓸 필요가 있었습니까? 다른 사람에게 알리고 싶다는 욕구 아닙니까?
"욕구는 욕구지, 뭐."
- 먼저 안 사람이 다른 사람에게 알려야 한다는 의무 같은 겁니까?
"그런 식으로 치면 불교에서 지혜와 자비를 둘로 나누잖아. 그게 이혼일 수가 없어. 이혼이 돼서는 안 되고."
- 벽이 깨지는 경험과 그것을 다른 사람에게 전하려는 행위가 따로 일어나는 게 아니라는 말씀이군요.
그는 시와 그림을 예로 들었다.
"시를 쓴다, 그림을 그린다고 할 때 보통은 이미 있는 것을 조합한다고 생각하잖아. 그런데 조합이 아니라 무적인 데서 길어 올려야 돼. 거기서 선이 나와야지."
시인이 느낀 것과 시로 옮기는 일, 화가가 본 것과 그림으로 표현하는 일은 따로 일어나지 않는다. 종림에게 자신의 경험을 말과 글로 옮기는 일도 그와 같았다.
그렇다면 책은 독자에게 무엇을 해줄 수 있을까.
- <무우>를 읽고 공이 무엇인지 이해하면 공에 도달하기가 조금은 쉬워집니까?
"자기 벽을 확인해야 돼. 자기 벽을. 그러면 빠져나갈 길도 있네."
공집합과 재떨이의 비유를 이해한다고 경계가 저절로 무너지지는 않는다. 그러나 자신을 가둔 선을 보아야 빠져나갈 길도 찾을 수 있다. 실제로 그 길을 가는 것은 각자의 몫이다.
용수는 독살당하고 종림은?
공은 오해를 불러온 말이었다. 모든 것이 공하다면 아무것도 없고 마음대로 살아도 된다는 뜻인가. 유와 무를 나누는 사고를 비판하면서 나온 공이 다시 절대적인 무나 초월적 실체로 받아들여지기도 했다.
- 용수가 공사상을 주장하다 독살당했다는 얘기가 있잖아요.
"그냥 전해지는 이야기라. 온갖 비난을 받은 것은 분명해."
- 스님은 독살당할 위험이 없었습니까?
"안 그래."
- 한국 불교는 어떤 반응을 했습니까?
"무슨 소리인지 몰라."
학자는 설명하고, 승려는 그렇게 살아야 한다
종림 스님이 자신의 생각과 가장 가까운 서양철학자로 꼽은 사람은 알랭 바디우였다. 바디우는 <존재와 사건>에서 공집합을 존재론의 출발점으로 끌어올렸다. 종림은 바디우를 따라가다 그에게 큰 영향을 끼친 자크 라캉을 거꾸로 찾아갔다.
라캉은 인간의 세계를 상상계·상징계·실재계로 나누었다. 인간은 이미지와 언어 안에서 갈등하지만, 그것으로 붙잡히지 않는 실재와 맞닥뜨리기도 한다.
- 라캉은 실재를 알았던 것 아닙니까?
"끝까지 밀고 나간 사람이지."
- 그러면 스님과 라캉의 차이는 뭡니까?
"그는 분석학자니까. 그게 한계지. 사람들을 거기까지 가게 해주는 역할을 한 거야."
- 학자는 그것을 설명하는 게 임무이고, 승려는 스스로 거기에 도달해야 하는 겁니까?
"그렇게 살아야지."
학자는 설명하고 수행자는 그렇게 살아야 한다. 그렇다면 수행자가 본 것은 모두 옳을까.
- 참선을 하거나 선정에 들어가 무엇인가를 보았다면 그것이 곧 깨달음입니까?
"봤다고 다 옳은 건 아니야. 자기는 분명히 그 속에서 세상을 본 거야. 그렇지만 그게 다 옳은 것은 아니지. 그래서 점검해줄 사람이 필요한 거야."
선종에서 인가(印可)가 생긴 까닭이다. 수행자가 자신의 경험을 스승에게 내놓으면, 스승은 그것이 부처의 깨달음과 같은지 점검한다. 종림은 달마 이후 선종의 계보와 족보도 이 필요에서 만들어졌다고 설명했다.
- 그러니까 '내가 이런 경험을 했는데 부처님의 경험과 같습니까' 하고 확인받는 것이 인가입니까?
"그래. 그게 인가지."
- 스님은 인가를 받으셨습니까?
"아니."
- 왜요?
"인가할 사람이 없었어."
- 그래도 한국 불교계에서는 종림 스님이 '한 소식 했다'고 인정하는 분위기 아닙니까?
"그거야 그냥 분위기지, 뭐."
- 인가는 일종의 절차군요.
"몰라. 난 인가도 그렇게 믿지 않아."
깨달음을 점검할 인가가 필요하다고 했지만 자신은 받지 않았고, 전적으로 믿지도 않았다. 개인의 경험도 집단의 승인도 진리의 최종 보증은 아니었다.
- 인가가 절대적인 기준이 아니라면 그 경험이 옳은지 그른지는 어떻게 판단합니까?
"사회적인 거겠지. 이미 부처님 법이라고 나온 것도 있으니까 그것에 맞는지도 봐야 하고."
- 악한 깨달음도 있을 수 있습니까? 도를 깨쳤는데 그 도가 악한 경우요.
"옴진리교."
짧은 대답이었다.
"그게 원천 경험 자체에 대한 판단일 수도 있고, 나중에 내려지는 사회적·윤리적 판단일 수도 있어."
- 불교에서 도를 깨쳤다는 것과 기독교에서 하나님의 계시를 받았다는 것은 같은 겁니까?
"형식은 같지."
인가는 경험을 공동체의 전통 안에 놓지만 그것이 선하다는 사실까지 보증하지는 못한다. 무엇을 보았는가보다 그것이 어떤 행위로 이어졌는지가 판단의 기준이 된다. 깨달았다는 주장은 말로 할 수 있지만, 그렇게 살았는지는 삶이 드러낸다.
"한국불교라고 내놓을 만한 불교학이 없어"
옴진리교까지 이야기가 번지자 질문은 불교 공동체로 향했다. 개인의 체험을 붙잡아줄 지금의 한국불교는 어떤가.
- 스님에게 불교는 무엇입니까?
"자유학교."
종림 스님에게 부처는 세상을 바로 보는 눈을 가진 사람이다. 불교는 그 눈을 얻기 위해 배우는 곳이지만 하나의 교리나 제도에 사람을 가두는 학교는 아니다.
- 그렇다면 지금의 한국불교는 그런 자유학교입니까?
"지금 내세울 만한 게 없어. 잡탕에 가깝지. 한국불교라고 내놓을 만한 불교학이 없어. 중국 것을 흉내 낸 정도지."
일제강점기에는 근대 교육을 받은 승려들이 나오면서 새로운 불교학을 만들 가능성이 있었다. 그러나 해방 이후 정화 운동을 거치며 그 학문적 계보마저 끊겼다는 것이 종림의 진단이었다. 정통을 되찾는다는 운동이 무엇을 계승하고 새롭게 만들 것인가를 고민할 사람과 기반까지 없애버렸다는 얘기다.
구사론의 고향으로
- 스님, 조만간 파키스탄을 방문하신다면서요? 스님에게 파키스탄은 어떤 장소입니까? 여러 번 가시는 것 같은데.
"구사론의 고향이지."
종림에게 파키스탄은 자신이 공부한 '아비달마구사론(阿毘達磨俱舍論)'의 고향이자 한국 대승불교의 시원을 더듬는 장소다. 북쪽 길기트에서는 <법화경>과 <삼매왕경>을 비롯한 산스크리트 불교 문헌군이 발견됐다. 그는 돈황 쪽과 그 반대편에서 이 길을 여러 번 답사했다.
한국불교를 비판하면서 그 시원을 찾아가는 것은 모순처럼 보인다. 그러나 문제는 섞였다는 사실이 아니라 무엇이 어떻게 들어와 달라졌는지를 설명하지 못하는 데 있었다. 종림에게 파키스탄은 돌아가야 할 순수한 원형이 아니라 불교가 이동하며 새롭게 만들어진 현장이다.
공집합에서 시작한 대화의 끝에 남은 것은 '없음'이 아니라 이동이었다. 얼마 뒤 종림은 다시 파키스탄으로 간다.