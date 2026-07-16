"출가는 도피, 나는 구경자"... 고려대장경 5천만 자를 디지털로 옮긴 스님

큰사진보기 ▲경남 함양군 소재 불교책박물관 고반재의 종림 스님. ⓒ 임미리 관련사진보기

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- 출가는 왜 하셨습니까?

"철학을 하면서 종교를 공부할까, 종교를 하면서 철학을 공부할까 고민했어. 마침 그때 동국대에 인도철학과가 생겼지."

- 군대 갈 때는 어땠어요?

- 많이 맞았어요?

"실탄 한 클립은 숨겨놨잖아. 비상용으로."

"군대 자체가 힘들어. 군대라는 조직 있잖아. 거기에 아예 적응을 못 한 거지."

"그런데 부대에서 안 보내줬어. 보급병이었는데 내가 없으면 사단 보급이 힘들어진다고."

- 철학으로도 안 풀렸습니까?

- 그래서 출가하신 겁니까?

- 결국 도피네요.

- 그래도 출가한 것은 잘한 선택입니까?

큰사진보기 ▲고반재 내부. 세계 각국의 대장경과 종림 스님이 모으고 공부한 불교 관련 서적들이 진열돼 있다. ⓒ 임미리 관련사진보기

- 그때 바로 한 일이 뭔가요?

- 자금은 어떻게 마련했습니까?

큰사진보기 ▲고려대장경 목판과 2000년 출시된 디지털판 CD·사용자 안내서. 목판에 새긴 불교 지식이 5천만여 한자의 디지털 데이터로 옮겨졌다. ⓒ 임미리 관련사진보기

"초조대장경은 단순한 불교 문화사를 넘어 당시 동아시아 지역이 함께 했던 우수한 공동 창작물이다."

- 스님은 왜 종단개혁 때 참여하지 않으셨습니까?

"그거 뭐야?"

큰사진보기 ▲인터뷰 당시 기자의 옷에 달려 있던 밥풀 모양 배지. 종림 스님이 “그게 뭐야?”라고 물으면서 대화는 그의 정체성과 ‘구경자’라는 자기규정으로 이어졌다. ⓒ 임미리 관련사진보기

- 저는 밥풀때기 연구자예요. 저 역시 정체성의 일부를 밥풀때기라고 생각하고요. 스님한테 가장 중요한 정체성은 뭐예요?

- 그럼 고려대장경 디지털 사업도 구경꾼이 한 일입니까?

- 한국 불교사에서 보면 굉장히 적극적인 일이잖아요. 당시의 싸움에 직접 뛰어드는 대신 더 긴 시간의 문제에 참여한 것 아닙니까? 그건 거시적인 실천 아닌가요?

- 이념을 주장하는 것만 실천은 아니죠. 수단을 만드는 것은 더 많은 사람에게 생각하고 판단할 도구를 주는 일이잖아요.

- 출가는 도피였고, 사회에서는 구경꾼이라면서요. 그런데 판은 스님이 제일 크게 벌이셨네요.

종림 스님은 고려대장경연구소를 세우고 고려 재조대장경 5000만여 자를 디지털 공간으로 옮기는 일을 이끌었다. 사람과 돈을 구하고, 컴퓨터에 없는 글자를 새로 만들며 7년 넘게 매달렸다. 그런데 정작 자신은 사회의 '구경자'에 가깝다고 했다. 디지털 사업도 "할 일이 없어서 빈 곳을 메운 것"이라고 했다. 해놓은 일의 크기와 그것을 설명하는 말 사이의 간격이 컸다.지난 11일, 경남 함양 불교책박물관 고반재에서 만난 종림 스님에게 출가의 이유부터 물었다."갈등이 있었지. 중학교 때부터."시골에는 책이 귀했다. 손에 잡히는 것은 닥치는 대로 읽었다. 한국전쟁을 피해 통영으로 내려온 문인들이 국어와 역사를 가르치던 시절이었다. 좋은 교사들을 만났고, 그들을 통해 학교 밖의 더 큰 세계를 어렴풋이 보았다. 고등학교를 졸업하고 집에 머문 1년 동안에는 월간 <사상계>를 정기 구독했다. 한 달에 한 번 책이 도착하는 날이 거의 유일한 낙이었다.갈등을 풀기 위해 철학과 종교 사이를 오갔다.대학을 졸업한 뒤 군대에 갔다."좋아했어. 그때는 갈등이 하도 심했으니까. 이제 내가 나를 생각할 필요가 없는 거야. 시키면 시키는 것만 하면 되잖아. 훈련소 생활은 아무리 힘들어도 오히려 편했지."그러나 자대에 배치된 뒤에는 달라졌다. 맡은 일은 일주일에 하루나 이틀이면 끝났다. 남는 시간에 멍하니 하늘을 바라보고 있으면 눈에 빛이 없다며 맞았다."많이 맞았지. 적응되는 게 하나도 없었어."맞는 것 자체를 겁내지는 않았다. 선임들 말도 안 되는 지시를 더 견디기 어려워했다.비상용이라는 말이 무엇을 뜻하는지는 더 묻지 않았다. 대신 부당함과 부조리, 불합리 중 무엇이 그를 가장 화나게 했는지 물었다. 종림 스님은 그런 분류를 받아들이지 않았다.급기야 월남 파병에 지원했다.제대 뒤에도 갈등은 남았다.공부는 헤겔에서 시작해 토인비까지 갔다. 헤겔의 <정신현상학>을 읽으며 마음의 지도를 그릴 수 있으리라 기대했다. 역사의 흥망을 문명의 도전과 응전으로 설명한 토인비도 붙들었다. 사르트르의 <존재와 무>도 읽었다. 하지만 학문이 넓어질수록 자신의 갈등에 대한 답이 가까워지는 것은 아니었다.칸트에게는 별로 끌리지 않았다. 신칸트학파의 에른스트 카시러는 달랐다. '실체개념과 기능개념'에서 실체보다 관계와 기능을 앞세우는 사유를 만났다. 이 문제의식은 훗날 용수의 중론(中論)과 공사상으로 나아가는 통로가 됐다. 하지만 철학은 갈등을 설명할 언어는 주었지만, 갈등 자체를 끝내주지는 못했다."안 풀렸지. 학문으로 해결이 안 됐어.""갈등에서 벗어나고 싶었던 거지.""그렇지."출가를 구도나 결단으로 장식하지 않았다. 자신을 붙들고 있던 갈등과 사회적 부담에서 달아난 일이었다고 인정했다. 그렇다면 그 도피는 그에게 무엇을 주었을까."잘한 거지. 내 장이 만들어졌잖아."핵심은 시간이 아니었다. 남이 정해놓은 질문과 방식에 자신을 맞추지 않고, 자기 문제를 끝까지 밀고 갈 수 있는 '장'을 얻었다는 것이다.그런데 출가가 만든 장에서 그가 붙든 것은 자기 내면만이 아니었다. 1981년 해인사 도서관장을 맡으면서 종림 스님은 고려대장경과 컴퓨터를 함께 만났다.고려대장경 전산화는 도서관에서 컴퓨터에 관한 책을 읽다가 처음 떠올렸다."서울의 전산학원에 등록했지. 컴퓨터도 한 대 구하고."처음 입력한 것은 해인사의 장서 목록과 고려대장경의 목차·해제였다. 당시 컴퓨터에서 처리할 수 있는 한자는 1500자 안팎이라 대장경 원문까지 입력할 수는 없었다.전환점은 1991년 일본 하나조노대학 국제선학연구소에 머물 때 찾아왔다. 1만 5000자 안팎의 한자를 처리할 수 있는 프로그램이 등장했다. 일본에서는 활자본인 <대정신수대장경>이 한역불교 연구의 표준으로 쓰이고 있었다. 해인사에 더 오래된 경판을 보존하고도 연구자들이 실제로 이용하는 것은 일본의 활자본이었다. 원본을 가진 것과 이용할 수 있게 하는 것은 다른 문제였다.1992년 귀국한 종림 스님은 이듬해 고려대장경연구소를 세웠다. 처음에는 3년이면 끝날 것으로 생각했다. 그러나 8만 1258장의 경판에 새겨진 5000만여 자를 입력하고 교정해 검색할 수 있는 자료로 만드는 일은 예상보다 훨씬 컸다. 수십 명이 여러 해 일할 공간과 인건비부터 마련해야 했다."처음에는 종단 차원에서 사찰들을 돌며 설명회를 했지. 세계에서 처음 하는 일이라는 것도 강조하고."종림 스님과 연구소는 고려대장경을 보존하는 데 그치지 않고 누구나 읽고 연구할 수 있는 지식으로 되살려야 한다고 설득했다. 사찰 설명회를 거치며 불교계 안팎의 관심과 후원이 모였고, 그 과정을 지켜본 삼성문화재단도 지원을 결정했다.몇 년 전 고반재를 찾았을 당시, 삼성문화재단 관계자를 우연히 만났다. 그는 종림 스님이 처음 재단을 방문했던 날을 기억하고 있었다. 약속한 사람을 기다리던 스님은 소파 위에 가부좌를 틀고 앉아 있었다고 했다. 체격이 큰 스님이 꼿꼿하게 앉아 있는 모습이 남자인 자신이 보기에도 아주 멋있었다며 '헌헌장부'라는 표현을 썼다.삼성문화재단은 연구소와 함께 사업을 추진했고, 삼성전자는 이를 후원했다. 정부와 종단, 시민의 후원도 뒤따랐다. 삼성의 지원 아래 서울에 입력 작업장이 마련됐다. 1995년 당시 입력자 35명과 여러 명의 전산 기술자가 일하고 있었다. 입력 원본은 동국대가 1976년에 펴낸 고려 재조대장경 영인본 48책이었다.입력자들은 영인본에 보이는 글자를 그대로 옮겼다. 컴퓨터에서 찾을 수 없는 글자가 나오면 별표를 남겼고, 전산 담당자가 그 글자꼴을 새로 만들어 공유했다. 전산화 과정에서 정자(正字) 7486종에서 파생된 이체자 2만 9478자를 확인하고 정리했다. 이 작업은 나중에 <고려대장경 이체자전>으로 출간됐다.1996년 원문 입력을 마쳤지만, 교정과 검색 프로그램 개발, 입력문과 원문 이미지를 연결하는 작업이 남아 있었다.2000년 연구소는 '고려대장경 2000'을 내놓았다. 일반용은 CD 3장, 경판 이미지를 함께 볼 수 있는 전문가용은 CD 15장으로 구성됐다. 한 글자와 용어, 색인과 목록으로 원문을 검색하고 입력문과 목판본 이미지를 대조할 수 있었다.7년간 들어간 총사업비는 80여억 원이었다. 연평균 40여 명의 실무 인력과 2만여 명의 후원회원이 사업을 떠받쳤다. 일본의 활자본에 의지하지 않고 고려 재조대장경 원문을 찾아 읽고 연구할 길이 열린 것이다.재조대장경 전산화를 끝낸 뒤 종림 스님은 국내외에 흩어진 초조대장경 인본(印本)을 찾아 나섰다. '재조'에 앞서 고려가 1011년부터 조성한 첫 대장경이다. 판목은 1232년 몽골 침입 때 불탔지만, 그전에 찍어낸 인본은 국내외에 흩어져 남았다.재조대장경 전산화를 끝냈으면 됐지, 판목도 사라진 초조대장경까지 왜 다시 찾아 나섰을까. 종림 스님은 2007년 기자간담회에서 답했다.고려대장경연구소는 2004년부터 2009년까지 국내의 217권과 일본 교토 남선사의 1823권, 모두 2040권을 촬영해 데이터베이스로 묶었다. 흩어진 초조대장경을 디지털 공간에 다시 모은 것이다.재조대장경 전산화가 한창이던 1994년, 조계종 안에서는 전혀 다른 싸움이 벌어지고 있었다.총무원장의 3선 연임 시도에 반발한 승려들이 전국승려대회를 열었다. 기존 집행부가 퇴진하고 개혁회의가 출범했다. 종림 스님과 가까이 활동하던 이들도 그 한가운데 있었다. 그러나 그는 연구소에 남았다."이거 안 했으면 그 싸움에 끼어들었어야지."그가 종단의 문제를 몰랐거나 개혁의 필요성을 부정한 것은 아니었다. 다만 제도를 둘러싼 싸움보다 불교가 이후에도 읽히고 연구될 수 있는 기반을 마련하는 쪽을 택했다. 당장의 권력구조를 바꾸는 대신 미래의 사유에 필요한 수단을 만들겠다는 판단이었다.이야기를 나누던 종림 스님이 내 옷에 달린 배지를 가리켰다.밥풀 모양으로 만든 배지였다. 1991년 5월 투쟁(일명 분신정국) 때, 학생이나 조직 노동자가 아니면서 개별적으로 시위에 참가한 도시하층민들을 '밥풀떼기'라고 불렀다. 나는 그들이 어디에서 왔고 왜 거리로 나왔는지를 연구해 왔다."몰라. 나는 아무래도 그런 식으로 치면 구경자에 가깝지."그 답을 그대로 받아들이기는 어려웠다. 출가하면서 사회의 갈등에서 한발 물러났다는 의미에서는 그럴 수 있다. 하지만 조계종 안에서도 그랬을까."그냥 할 일이 없어서 빈 걸 메운 거지 뭐."종림 스님은 선뜻 동의하지 않았다."그렇게 하려고 하면 차라리 이념을 문제 삼아야지. 이거는 수단이잖아."고려대장경 디지털 사업은 그가 말한 대로 수단이었다. 누구든 원문을 찾고 비교하며 새로운 해석을 생산할 수 있게 하는 공공의 도구였다. 이념을 직접 제시한 것은 아니지만 이념이 생산될 토대를 만들었다. 출가로 자기 문제를 밀고 갈 장을 얻었던 사람이 다른 사람들의 사유를 위한 장을 만든 것이다."그냥 빈 곳을 메운 거지."끝내 그는 '실천'이라는 말은 받아들이지 않았다. 다만 도피한 사람치고는 너무 큰 빈 곳을 메웠다.