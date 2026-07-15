세종 장애인시설 학대 논란 확산... "책임자 처벌·제도개선" 촉구

큰사진보기 ▲14일 열린 세종시 장애인거주시설 장애인학대 사건의 진상규명 및 재발방지 대책 마련 촉구 기자회견 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장애인차별연대사무실에서 열린 세종지역 장애계 간담회 모습. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 기자회견에서 발언하고 있는 문경희 세종장애인차별철폐연대 대표 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시 장앤단체 연합회 김재설 회장이 발언하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종참여자치시민연대 성은정 사무처장이 발언하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시 한 장애인거주시설에서 발생한 발달장애인 학대 사건을 둘러싸고 철저한 진상규명과 재발 방지 대책 마련을 요구하는 목소리가 커지고 있다.김예지 국회의원과 세종시장애인단체연합회, 세종장애인차별철폐연대는 14일 오후 세종시청 앞에서 '세종시 장애인거주시설 장애인학대 사건의 진상규명 및 재발방지 대책 마련 촉구 기자회견'을 개최했다.이날 기자회견에는 장애인단체 회원과 시민들이 참석해 "철저한 진상규명", "책임자 처벌", "재발방지 대책 마련" 등이 적힌 피켓을 들고 서명운동을 진행했다.기자회견 이후에는 관계자 간담회를 열고 사건 경과와 장애인 학대 대응체계 개선 방안에 대한 논의도 이어갔다.이번 행사는 단순히 특정 사건의 해결을 요구하는 차원을 넘어 장애인거주시설 내 학대 예방과 피해자 보호를 위한 제도 개선 필요성을 제기했다는 점에서 의미를 더했다.장애인단체는 지난해 세종시 한 장애인거주시설에서 발달장애인이 폭행을 당해 전치 12주의 중상을 입었지만 사건 진상 규명이 충분히 이뤄지지 않았다고 주장했다.현장에 게시된 자료에는 "발달장애인이 온몸의 뼈가 부러지는 전치 12주의 중상을 입었지만 경찰 조사 과정에서 진술조력인 없이 조사가 진행되는 등 부실수사가 이뤄졌다"는 내용이 담겼다.또 장애인권익옹호기관은 해당 사건을 신체적 학대로 판단해 수사를 의뢰했지만, 경찰이 증거 부족을 이유로 불송치 결정을 내렸고 현재 피해자 가족이 재수사를 요청한 상태라고 설명했다.이날 발언에 나선 문경희 세종장애인차별철폐연대 대표는 "장애인이라고 맞아 죽을 이유는 없다"며 "전치 12주의 중상을 입었는데도 제대로 된 책임을 묻지 못한다면 누가 장애인의 생명과 인권을 지켜줄 수 있겠느냐"고 말했다. 이어 "장애인도 안전하게 살아갈 권리가 있다는 사실을 함께 지켜달라"고 호소했다.특히 이날 기자회견에는 국회 일정을 마친 뒤 세종을 찾은 김예지 국회의원이 참석해 눈길을 끌었다. 그는 간담회에 참석해 피해자 가족과 장애인단체 관계자들의 의견을 청취했다.김 의원은 "이번 사건을 지속적으로 자료 요청하며 지켜보고 있었다"며 "사건이 제대로 처리되고 엄중한 처벌이 이뤄지기를 기다려온 사람 중 한 명"이라고 말했다. 이어 "늦게나마 여러분과 함께하게 돼 송구하지만 지금이라도 함께할 수 있어 다행"이라며 "앞으로도 사건 처리 과정을 계속 살펴보겠다"고 밝혔다.이날 참석자들이 공통적으로 강조한 부분은 발달장애인 피해 사건에 대한 전문적인 수사체계 마련이었다. 김재설 세종시장애인단체연합회장은 "형사사건에서 발달장애인을 조사할 때 전문가가 참여하도록 제도가 마련돼 있지만 실제 현장에서는 제대로 작동하지 않았다"고 지적했다.그는 "법과 제도가 있어도 현장에서 집행되지 않는 것이 더 큰 문제"라며 "재수사를 통해 사건의 실체를 밝히는 것은 물론 앞으로 장애 특성을 이해하는 전문 인력이 장애인 대상 범죄 대응 과정에 참여할 수 있도록 제도를 보완해야 한다"고 강조했다.참석자들은 발달장애인의 경우 의사표현과 진술 과정에서 비장애인과 다른 특성이 있는 만큼, 초기 조사 단계부터 장애 전문성을 갖춘 경찰관과 진술조력인이 참여하는 전문 수사체계가 필요하다는 데 의견을 같이 했다.또한 단체들은 이번 사건을 계기로 장애인 정책 전반을 다시 점검해야 한다고 제안했다. 성은정 세종참여자치시민연대 사무처장은 "시설에 대한 예산 지원을 점진적으로 축소하고, 장애인 당사자의 지역사회 자립생활 지원과 공공 주거, 개인 맞춤형 활동 지원 서비스를 확대하는 권리 기반의 정책으로 전환해야 한다"고 밝혔다. 이어 "장애인 학대 사건이 발생할 때마다 개별 사건 대응에 그칠 것이 아니라 재발 방지를 위한 인권 보호 시스템 강화로 이어져야 한다"고 덧붙였다.이날 기자회견과 간담회 참석자들은 이번 사건이 장애인거주시설의 인권 보호 수준을 높이고 장애인 대상 범죄 대응체계를 개선하는 계기가 돼야 한다고 입을 모았다.특히 국회의원이 직접 현장을 찾아 피해자 가족과 장애인단체의 목소리를 들은 만큼, 향후 국회와 관계기관이 협력해 장애인 학대 사건 대응 체계를 개선할 수 있을지 관심이 모아지고 있다.