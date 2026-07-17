같은 학교에서 일하는데, 도서관 사서 선생님은 받을 수 없는 교육

▲ 2026.5.11. 한국노동안전보건연구소와 전국교육공무직본부는 국회 의원회관에서 <학교 산재 사각지대 해소를 위한 산업안전보건법 현업업무 고시 확대개정 토론회>를 개최했다. ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국노동안전보건연구소 월간 일터 7월호에도 실립니다. 이 글을 쓴 박은하님은 한국노동안전보건연구소 회원, 노무사입니다.