박스 테이프를 붙였다 뗐다, 남편이 날 위해 사 온 것

올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

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"자기야, 이것 좀 봐봐. 머리카락이 옷에 붙어서 따가워 죽겠어. 눈에도 잘 안 보여."

큰사진보기 ▲남편이 부직포로 머리를 닦아낸 뒤의 모습. 짧은 머리카락이 송곳처럼 박혀 있었다. ⓒ 황의정 관련사진보기

"간지러워. 그만해."

"이제 오늘 밤은 푹 잘 수 있겠다."

큰사진보기 ▲머리카락을 떼어내던 손끝에서 사랑을 배웠다 ⓒ 황의정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

항암을 시작하기 전, 병원에서는 2주쯤 지나면 머리카락이 빠질 테니 미리 가발을 준비하라고 했다. 한 번 겪어본 일이라 가발을 맞추는 일은 어렵지 않았다.가발 가게에서 머리를 밀었다. 바닥으로 떨어지는 머리카락을 보며 진짜 시작이구나 싶었다. 거울 속에는 낯선 사람이 앉아 있었고, 그 뒤로 말없이 나를 바라보는 남편이 보였다. 아무 말도 하지 않았지만, 그 조용한 곁이 오래 마음에 남았다.항암을 시작한 지 2주쯤 지나자 병원에서 들은 대로 머리카락이 한 움큼씩 빠지기 시작했다. 그런데 다 빠지지는 않았다. 듬성듬성 남은 짧은 머리카락은 바늘 같았다. 옷깃에 붙으면 목을 찔렀고, 베개에 붙으면 잠을 깨웠다.아침에 눈을 뜨자마자 남편에게 말했다.거울 속에는 고슴도치가 서 있는 것 같았다. 남편은 내 옷깃을 살피며 굵은 손가락으로 머리카락을 집어보려 했지만, 번번이 놓쳤다. 몇 번을 시도하더니 이번에는 족집게를 찾겠다며 집안을 뒤졌다. 서랍을 열고 화장대 아래까지 들여다보는 모습이 어찌나 진지하던지, 그 모습을 보고 나도 모르게 웃음이 났다.한바탕 출근 전 전쟁을 치른 남편은 저녁에 다시 해주겠다며 집을 나섰다. 현관문이 닫히자 목덜미가 또 따끔거렸다. 손으로 만져봐도 잡히는 것은 없었다. 그날은 저녁이 유난히 더디게 왔다.퇴근한 남편은 종이 쇼핑백 하나를 들고 들어왔다. 안에는 박스 테이프와 부직포가 들어 있었다. 무엇에 쓰려고 사 왔느냐고 묻자 남편은 대답 대신 의자에 앉아 보라고 했다. 부직포를 반으로 접은 남편은 내 머리를 동글동글 문질렀다. 송곳 같던 머리카락이 먼지처럼 부직포에 달라붙었다. 부직포가 금세 가득 차자 다른 면으로 바꿔 다시 문질렀다.나는 눈을 감았다. 따갑던 두피 위를 남편 손끝이 천천히 지나갔다. 말로 설명하기 어려운, 오래 잊고 있던 감각이었다. 이번에는 목 주변에 박스 테이프를 붙였다 떼기 시작했다.웃으며 말했지만, 남편은 못 들은 척 새 티셔츠를 가져왔다. 내가 벗어 놓은 티셔츠를 바닥에 펼쳐 놓더니 박스 테이프를 길게 뜯어 옷 위를 꾹 눌렀다가 떼어냈다. 한 줄, 또 한 줄. 테이프 위에는 짧은 머리카락이 빼곡하게 붙기 시작했다.나는 말 없이 그 모습을 바라보고 있었다. 남편은 미간을 살짝 찌푸린 채 박스 테이프를 한 번도 허투루 붙이지 않았다. 꼭 중요한 임무를 맡은 사람 같았다.얼마나 지났을까. 남편이 옷을 건네주었다. 다시 입어보니 따끔 거리던 느낌이 거짓말처럼 사라졌다. 바닥 한쪽에는 머리카락이 붙은 박스 테이프가 수북이 쌓여 있었다.남편은 그것들을 바라보며 말했다.그 말을 듣는 순간 콧등이 시큰해졌다. 박스테이프에는 내 머리카락이 한가득 붙어 있었다. 그리고 그 옆에는 내 사랑도 한가득 붙어 있었다.