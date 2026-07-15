국회 다회용컵 반갑긴한데... 반납은 어디에?

현장을 걸으며 정책과 시민의 일상 사이에 놓인 작은 간극을 기록했습니다. 좋은 환경정책은 거창한 구호보다, 누구나 쉽게 실천할 수 있는 동선에서 완성된다고 믿습니다.

큰사진보기 ▲국회의사당 본관과 넓은 잔디광장회색의 국가중추시설과 녹색의 열린 공간이 한 장면 안에 공존한다. ⓒ 김주영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국회박물관 카페에서 사용한 다회용컵다회용컵 도입 자체는 반가운 변화였지만, 사용 후 반납 동선을 따라가면서 새로운 문제가 보이기 시작했다. ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 본관 앞 기후위기시계거대한 기후위기 메시지와 시민의 일상적인 실천 사이에는 결국 ‘시스템’이 필요하다. ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲스리랑카 현지 환경공무원들과 폐기물 수거 동선을 점검하는 모습현지 공무원들과 실제 수거 루트를 걸었다. 지도 위에서는 보이지 않던 문제와 해법이 현장 동선에서 드러났다. ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲다회용컵을 사용중인 국회 일반 방문객들다회용컵의 회수율을 높이려면 시설 중심이 아니라 실제 방문객의 이동 경로를 중심으로 반납 거점을 설계해야 한다. ⓒ 김주영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문/네이버블로그(지구별시골쥐)에도 실립니다.김주영 프리랜서 저널리스트 jootime@naver.com

글·사진 김주영 프리랜서 저널리스트국회의사당을 직접 걸어보면 예상과는 조금 다른 풍경을 만나게 된다.높은 담장과 권위적인 국가기관의 이미지를 먼저 떠올리기 쉽지만, 실제 국회 경내에는 넓은 잔디광장이 펼쳐져 있다. 보행로는 비교적 평탄하고, 곳곳에는 공공자전거가 놓여 있다. 회색빛 국회의사당 건물과 짙은 녹색의 잔디가 한 프레임 안에 들어오는 모습도 인상적이다. 국가중추시설이 반드시 시민과 멀리 떨어진 공간일 필요는 없다는 사실을 보여주는 풍경이었다.국회 본회의장을 둘러본 뒤 국회박물관 쪽으로 발걸음을 옮겼다. 구내식당에서 식사를 하고 카페에서 음료를 주문했다. 손에 쥐어진 것은 일회용컵이 아니라 다회용컵이었다. 환경 문제를 오랫동안 취재하고 관심 있게 지켜봐 온 사람으로서 반가웠다. 말로만 탄소중립과 자원순환을 이야기하는 것이 아니라 공공기간부터 모범적으로 일회용품을 줄이기 위한 시스템이 작동하고 있었기 때문이다.그간 국회는 다회용컵 사용 확대와 회의장 생수병 감축, 1회용품 구매 제한, 분리배출 체계 개선 등을 포함한 일회용품 감축 정책을 추진해왔다. 국회라는 상징적인 공간이 먼저 변화한다는 점에서 그 의미는 작지 않다. 한편 그 다회용컵을 손에 들고 국회 경내를 걷기 시작하면서, 조금 다른 질문이 생겼다.'이 컵은 다 마신 뒤 어디에 반납해야 하지?'카페를 나와 국회 경내를 천천히 걸었다. 잔디광장을 지나고, 본관 주변을 둘러보고, 혹시나 유명 국회의원을 멀리서라도 볼 수 있을까 싶어 의원회관까지 기웃하다가 국회의사당역 방향으로 이동했다. 국회를 찾은 일반 방문객이라면 자연스러운 동선이다.문제는 음료를 다 마신 뒤였다. 다회용컵을 반납하려고 주변을 살폈지만, 일반 방문객이 자연스럽게 접근할 수 있는 반납 장소를 찾기 쉽지 않았다. 다른 국회 부속 건물에도 다회용컵 반납시설이 마련돼 있지만, 구내식당 카페 공간을 제외한 반납 장소는 기본적으로 시설 출입 허가가 필요한 공간에 있었다. 국회 직원이나 해당 건물에 용무가 있는 사람에게는 큰 문제가 아닐 수 있다. 하지만 국회박물관이나 잔디광장을 둘러본 뒤 국회의사당 지하철역으로 이동하는 일반 시민의 상황은 다르다.컵 하나를 반납하기 위해 이미 지나온 길을 되돌아가야 한다.그 순간 깨달았다. 다회용컵 정책에서 중요한 것은 컵을 '나눠주는 순간'만이 아니었다. 오히려 더 중요한 것은 사용이 끝난 뒤였다. 다회용컵은 반드시 다시 돌아와야 한다. 그래야 세척되고, 다시 사용되고, 비로소 '다회용'이 된다. 돌아오지 않는 다회용컵은 이름만 다회용일 뿐이다.국회의사당역 방향으로 걸으며 손에 들린 컵을 바라봤다. 현 환경정책은 기후변화 대응이라는 거대 담론 속에 계획과 숫자로 발표된다.탄소중립, 순환경제, 일회용품 감축, 자원재활용. 하지만 시민이 실제로 피부로 경험하는 정책 단위는 훨씬 작고 구체적이다.국회의사당역 방향으로 걸으며 손에 든 컵을 바라봤다. 오늘날 환경정책은 기후위기 대응이라는 거대한 담론 속에서 계획과 목표, 수치로 발표된다. (탄소중립, 순환경제, 일회용품 감축, 자원재활용 등） 그러나 시민이 실제로 피부로 경험하는 정책의 단위는 훨씬 작고 구체적이다.'이 컵은 어디에 반납하지?''반납하려면 다시 돌아가야 하나?''그냥 여기에 두고 가면 안 되나?'세계 최초로 쓰레기 종량제를 전국적으로 시행하고, 일상 속 분리배출이 하나의 생활문화로 자리 잡은 대한민국. 그러나 아무리 환경의식이 높은 시민이라도 불편한 시스템 앞에서는 망설일 수밖에 없다. 환경정책의 성패는 바로 이런 순간에 시험받는다.국회 본관 앞에는 기후위기의 긴급성을 알리는 '기후위기시계'가 설치돼 있다. 기후위기에 대응하기 위해 인류에게 남은 시간을 상징적으로 보여주는 장치다. 그 거대한 시계 아래에서 나는 아직 얼음이 남아 있는 다회용컵을 쥐고 있었다. 그리고 비로소 환경정책의 본질을 다시 생각하게 됐다.기후위기를 해결하자고 말하는 것은 어렵지 않다. 다회용컵을 도입하는 것도 시작할 수 있다. 하지만 시민이 실제로 컵을 반납하는 마지막 순간까지 설계하지 않는다면 정책의 선한 의도는 완성되지 않는다. 사람들이 환경을 위해 일부러 돌아가야 하는 시스템이 아니라, 원래 가던 길에서 자연스럽게 반납할 수 있는 시스템이어야 한다.다회용컵은 무조건 친환경일까. 답은 생각보다 단순하지 않다. 다회용컵 역시 처음 생산할 때 자원과 에너지가 필요하다. 회수 과정에는 운송이 필요하고, 다시 사용하려면 물과 세제, 전기를 사용해 세척해야 한다. 따라서 몇 번 사용하지 못하고 분실되거나 폐기된다면 환경적 장점은 크게 줄어들 수 있다.즉, 다회용 시스템의 핵심은 컵의 재질 자체가 아니다. 회수율과 반복 사용 횟수다. 한 개의 컵이 얼마나 자주 돌아오는가. 얼마나 여러 번 다시 사용되는가. 얼마나 짧은 거리 안에서 효율적으로 회수되는가. 세척 과정의 물과 에너지는 얼마나 효율적으로 관리되는가. 이 숫자들이 실제 환경 성과를 결정한다.그래서 반납이 불편하다는 것은 단순한 이용자 불만이 아니다. 회수율을 떨어뜨리고, 컵의 평균 사용 횟수를 낮추며, 결국 다회용 시스템 전체의 환경효율을 떨어뜨릴 수 있는 문제다.기자는 몇 해 전 코이카(KOICA·한국국제협력단)가 추진한 개발도상국 폐기물 관리 개선사업의 타당성 조사를 위해 스리랑카 현지에서 환경공무원들과 직접 폐기물 수거 동선을 함께 살펴본 적이 있다. 그때 확인한 것은 의외로 단순했다. 문제 해결의 출발점은 거창한 기술이나 시설이 아니라, 사람들이 실제로 어떻게 움직이고 어디에서 폐기물을 배출하는지를 정확히 파악하는 일이었다.인터뷰를 통해 폐기물 배출량이 많은 지역과 이용 인구, 주요 폐기물의 종류, 성상 등을 파악하고, 실제 현장 동선을 직접 따라가다 보면 가장 효과적인 수거 지점이 자연스럽게 드러난다.국회의 다회용컵 반납 시스템도 크게 다르지 않다. 국회박물관과 잔디광장, 본관 주변을 거쳐 국회의사당역으로 이어지는 일반 방문객의 주요 이동 동선을 분석하면 된다. 그리고 사람들이 가장 많이 빠져나가는 지점에 누구나 쉽게 이용할 수 있는 반납시설을 배치하는 것이다.드넓은 국회 경내 어느 카페에서 다회용컵을 빌렸든, 반납 과정에서 동선이 끊겨서는 안 된다. 가능하다면 국회 경내를 넘어 최소한 국회의사당역이나 버스정류장과 연계한 반납 거점도 검토할 수 있다. 그렇게 된다면 회수 편의성을 높이는 것은 물론, 국회가 추진하는 다회용컵 정책을 시민에게 자연스럽게 알리는 홍보 효과까지 기대할 수 있다.환경정책은 결국 이런 디테일에서 완성도가 갈린다. 중요한 것은 반납함의 숫자를 단순히 늘리는 것이 아니다. 사람이 움직이는 길 위에, 필요한 곳에 놓는 것. 정책은 그렇게 현장에서 완성된다.이번 현장에서 본 다회용컵 시스템을 실패한 정책이라고 평가하고 싶지는 않다. 오히려 반대다. 정책을 시작했기 때문에 문제가 보였고, 실제로 운영하고 있기 때문에 이용자의 동선과 제도의 간극도 발견할 수 있었다.정책과 행정이 처음부터 완벽할 수는 없다. 문제를 발견하면 고치면 된다. 진짜 비판이 필요한 순간은 문제가 드러났는데도 아무것도 바꾸지 않을 때다. 국회의 다회용컵 도입은 분명 의미 있는 출발이다. 이제 필요한 것은 다음 단계다. 단순히 컵을 공급하는 정책에서 벗어나, 사용한 컵이 높은 비율로 다시 돌아오고 반복적으로 순환하는 시스템으로 나아가야 한다.어쩌면 순환경제의 핵심은 거창한 기술보다 이런 세밀한 운영에 있을지도 모른다. 국회 본관 앞 기후위기시계가 우리에게 남은 시간을 보여준다면, 국회의 다회용컵 시스템은 그 시간 안에 정책을 얼마나 촘촘하게 개선할 수 있는지를 보여주는 작은 시험대가 될 것이다.