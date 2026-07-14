비가 오니 폭염이 꺾였다, 제헌절 노래가 떠오른 이유

오늘(14일) 비가 내렸다. 며칠째 이어지던 기록적인 폭염도 한풀 꺾였다. 아침부터 사람들의 입에서는 "살 것 같다"는 말이 자연스럽게 흘러나왔다. 불과 하루 전까지만 해도 뜨겁게 달아올랐던 도로는 식기 시작했고, 건물에 갇혀 있던 열도 조금씩 빠져나갔다. 비가 그친 뒤에는 바람이 다시 불었고, 짙은 구름은 한낮의 강한 햇볕을 가려주었다.
불과 몇 시간의 변화였지만 자연은 분명한 사실 하나를 보여주었다. 폭염을 누그러뜨리는 것은 결국 비와 구름 그리고 바람이라는 사실이다. 비는 땅을 적시고, 물은 증발하면서 주변의 열을 빼앗으며, 구름은 태양 복사열을 줄여주고, 바람은 갇혀 있던 뜨거운 공기를 순환시킨다. 기후를 조절하는 가장 오래되고 가장 거대한 냉방 장치는 자연 그 자체인 셈이다.
기후 위기를 말할 때 우리는 탄소와 에너지, 첨단기술을 먼저 떠올린다. 물론 모두 중요하다. 그러나 오늘 내린 비는 우리에게 더 근본적인 질문을 던진다. 우리는 과연 비를 제대로 이해하고 있는가. 비를 바라보고 있자니 며칠 뒤 맞이할 제헌절이 떠올랐다. 그리고 헌법을 기념하는 노래가 왜 하필 '비'에서 이야기를 시작하는지, 문득 그 이유가 궁금해졌다.
제헌절 노래는 왜 '비'로 시작할까
제헌절이 다가오면 헌법의 의미를 되새기는 글은 많다. 하지만 정작 제헌절 노래를 다시 읽는 사람은 많지 않다. 더구나 그 노래가 어떤 말로 시작하는지 기억하는 사람은 더욱 드물다.
"비 구름 바람 거느리고 / 인간을 도우셨다는 우리 옛적…"
이 노랫말은 우리 건국 이야기로 전해지는 우사(雨師)·운사(雲師)·풍백(風伯)을 떠올리게 한다. 비와 구름, 바람을 맡아 자연의 질서를 다스리는 존재들이다. 그리고 그들이 하는 일은 자연을 정복하는 것이 아니라 "인간을 도우는 것"이다. 자연과 사람이 조화를 이루며 함께 살아가는 세상, 그것이 바로 홍익인간의 정신이다.
나는 이 대목이야말로 제헌절 노래가 전하고자 한 가장 중요한 메시지라고 생각한다. 새로운 나라를 세우면서 우리의 선배들은 국가의 출발점을 자연과 사람의 조화에서 찾았다. 인간이 자연을 지배하는 나라가 아니라, 자연과 함께 살아가는 나라를 꿈꾸었던 것이다.
세종은 비를 '측정'한 것이 아니라 '국가가 함께 관리'하게 했다
제헌절 노래가 자연과 사람이 함께 살아가는 철학을 노래했다면, 세종대왕은 그 철학을 국가 운영 속에서 실천한 군주였다. 세종 23년(1441년), 그는 일정한 기준으로 비를 측정하고 기록하는 측우제도를 시행하도록 명했다. 중요한 것은 측우기라는 기구 자체가 아니었다. 전국의 수령들이 같은 기준으로 비를 측정하고 보고하도록 한 국가 시스템을 만든 것이 더 큰 의미였다. 하늘에서 내리는 비를 개인의 경험이 아니라 공공의 정보로 바꾸어 백성의 삶에 활용한 것이다.
600년이 지난 오늘 우리는 인공위성과 레이더로 강우를 관측하고, 인공지능으로 기후를 예측한다. 기술은 놀라울 만큼 발전했지만, 세종이 던졌던 질문은 달라지지 않았다.
"우리는 하늘에서 내리는 비를 얼마나 소중하게 여기고 있는가."
오늘 비가 내리자 사람들은 "살 것 같다"고 말했다. 그 한마디 속에는 비가 단순한 강수량이 아니라 도시를 식히고, 생명을 살리며, 자연의 균형을 회복시키는 존재라는 사실이 담겨 있다. 세종이 비를 기록하게 한 이유도 결국 여기에 있었을 것이다. 비를 이해해야 자연을 이해할 수 있고, 자연을 이해해야 백성을 지킬 수 있기 때문이다. 놀라운 것은 이러한 세종의 정신이 지금 대한민국보다 오히려 세계 곳곳에서 새로운 모습으로 실천되기 시작했다는 사실이다.
세계는 이미 움직이고 있다
제헌절 노래에 담긴 철학과 세종대왕의 측우 정신은 더 이상 과거의 이야기가 아니다. 기후위기 시대를 맞아 세계는 그 의미를 다시 발견하기 시작했다. 대표적인 사례로 한국의 도움으로 시작된 UN 레인스쿨(Rain School Initiative)이 있다. 캄보디아에서는 학교마다 빗물을 모아 식수로 이용하고, 학생들이 직접 강우량을 측정하며, 빗물을 통해 물순환과 기후변화를 배우고 있다. 아이들에게 비는 피해야 할 날씨가 아니라 생명을 지키는 물이며, 자연을 이해하는 가장 가까운 교과서가 되고 있다.
이러한 움직임은 학교를 넘어 국제사회로 확산되고 있다. 오는 9월 1일부터 6일까지 캄보디아 프놈펜에서 열리는 국제물협회(IWA) 빗물국제학술대회(RWHM 2026)에서는 9월 3일 '프놈펜 비의 선언(Phnom Penh Rain Declaration)'이 발표될 예정이다. 이 선언은 기후위기 시대에 비를 생명과 회복의 자산으로 다시 인식하고, 국제사회가 함께 실천하자는 뜻을 담게 된다.
흥미로운 것은 이 선언의 뿌리가 대한민국의 오랜 물 철학에 있다는 점이다. 홍익인간의 정신, 세종의 측우제도 그리고 빗물을 소중히 여겨 온 생활 문화가 국경을 넘어 새로운 국제협력으로 이어지고 있다. 과거에는 우리가 세계의 물관리를 배우는 나라였다면, 이제는 우리가 가진 철학과 경험을 세계와 나누는 나라가 될 기회를 맞고 있다.
이제 대한민국이 답할 차례다
대한민국 헌법 전문은 "밖으로는 항구적인 세계평화와 인류공영에 이바지함으로써…"라고 선언하고 있다. 인류공영은 우리가 가진 가장 소중한 가치와 지혜를 인류와 함께 나누겠다는 약속이기도 하다. 기후위기 시대에는 이 문장이 더욱 무겁게 다가온다.
대한민국에는 세계와 나눌 수 있는 소중한 유산이 있다. 자연과 사람이 함께 살아간다는 홍익인간의 철학, 비를 국가적으로 기록하고 관리했던 세종대왕의 측우제도, 그리고 헌법을 기념하는 노래의 첫머리에 자연을 담아낸 선배들의 통찰이다. 이것들은 과거의 문화유산이 아니라, 기후위기 시대를 살아갈 인류에게 줄 수 있는 새로운 공공재가 될 수 있다.
오는 12월 8일부터 10일까지 아랍에미리트 아부다비에서 열리는 유엔 2026 물 회의(UN 2026 Water Conference)에서는 'UN 세계 비의 날(UN Rain Day)' 제안이 국제사회에 소개될 예정이다. 이 제안의 목적은 인류가 하늘에서 내리는 비를 다시 생명의 자산으로 바라보고, 기록하고, 모으고, 함께 나누는 문화를 만들자는 데 있다.
대한민국이 이러한 흐름에 적극적으로 참여한다면 그것은 새로운 국제행사를 하나 만드는 일이 아니다. 세종이 시작한 측우정신을 오늘의 기후위기 대응으로 이어가고, 헌법이 말하는 인류공영을 실천하는 일이 될 것이다. 정부와 국회도 이러한 국제적 흐름에 관심을 갖고 함께 힘을 모은다면, 대한민국은 기후위기 시대에 세계와 나눌 새로운 역할을 만들어 갈 수 있을 것이다.
올해 제헌절에는 헌법과 함께 제헌절 노래도 다시 한번 읽어보면 어떨까. 대한민국은 세계 최초로 국가 차원의 강우관측 제도를 운영한 나라였다. 이제는 세계가 함께 비를 배우고, 비를 지키며, 비의 가치를 나누는 문화를 이끄는 나라가 되기를 기대한다.
* 이번 글은 지난해 제헌절에 발표한 <알고 있나요? 제헌절 노래가 '비'로 시작된다는 사실
https://omn.kr/2ekfw>의 후속편입니다. 지난해 글에서는 제헌절 노래에 담긴 '비·구름·바람'의 의미를 되새기며, 세종대왕이 1441년 9월 3일 시행한 측우제도를 기념하는 'UN 세계 비의 날(UN Rain Day)' 제정을 제안했습니다. 그 이후 1년 동안 한국의 도움으로 캄보디아에서 레인스쿨(Rain School Initiative)가 본격적으로 확산되었고, 오는 9월 3일 국제물협회(IWA) 빗물국제학술대회(RWHM 2026)에서는 '프놈펜 비의 선언(Phnom Penh Rain Declaration)'을 통해 세계 비의 날 제안이 국제사회에 공식 제기될 예정입니다. 이어 12월 8일부터 10일까지 열리는 유엔 2026 물 회의에서는 레인스쿨의 성과와 함께 세계 비의 날 제안도 국제사회와 공유할 준비를 하고 있습니다. 이 글은 지난 1년간의 이러한 진전 상황을 독자들과 함께 나누고, 제헌절 노래에 담긴 자연 철학과 헌법 전문의 '인류 공영' 정신이 기후위기 시대 대한민국이 세계와 나눌 새로운 가치가 될 수 있음을 제안하고자 썼습니다.