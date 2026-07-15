파리 에펠탑에서 '붐바야' ... 하지만, 한국 상징물은 왜 없었나

큰사진보기 ▲에펠탑에서 춤을 추는 자유의 여신상미국 독립 250주년 기념으로 2026년 7월 13일 밤 에펠탑에서 펼쳐진 4번째 테마 ‘Liberty in Paris(파리의 자유)’ 공연 현장. ⓒ 정수진 관련사진보기

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▲파리 에펠탑 흔든 블랙핑크 ‘붐바야’ 현장 떼창 9번째 테마인 "Paris re-creatif(즐거운 파리)" 세션에서 블랙핑크의 '붐바야' 정수진 관련영상보기

프랑스 파리의 대표 심볼이자, 전 세계 낭만의 상징으로 여겨지는 에펠탑에서 지난 13일 밤, 수만 명의 인파 사이로 "붐바야!!"의 떼창이 울려퍼졌다.프랑스 최대 국경일인 '혁명 기념일(바스티유 데이, Bastille Day)'을 기념하기 위해 에펠탑 앞 마르스 광장 (Le Champ-de-Mars)에 모여든 전 세계 사람들의 입에서 "붐바야!"를 외치게 한 장본인은 한국의 K-팝이었다. 에펠탑 전체가 화려한 네온 조명과 불꽃으로 아름답게 꾸며졌고, 1600대의 드론이 하늘을 수놓는 가장 큰 축제이다. 에펠탑뿐만 아닌 프랑스 전역에 블랙핑크의 붐바야가 송출되었다.프랑스의 혁명 기념일은 7월 14일이다. 1789년 프랑스 민중이 바스티유 감옥을 습격하며 혁명의 도화선을 당긴 역사적 날을 기념하는 국경일이다. 올해는 이러한 축하자리를 하루 일찍 진행했다. 2016년 발생한 니스 참사 10주기로 인해 일정을 전야제인 13일로 예외적으로 변경하였다.혁명 기념일에는 불꽃놀이 전 진행하는 음악회와 군사퍼레이드, 그리고 소방관 무도회가 있다. 하지만 가장 사람들이 기다리는 건 바로 이 에펠탑 불꽃축제이다. 그러한 중요도 높은 행사에 블랙핑크의 노래가 울려퍼졌다. 광장에 모인 수만 명의 외국인들은 약속이나 한 듯 목이 터져라 "붐바야!!"를 외쳤다. 피부색과 국적, 언어가 다른 모든 이들이 에펠탑 아래에서 K-pop을 따라 부르며 즐거워했다.이번 공연에서 파리 시 당국이 기획한 12개의 테마 중 해외 국가 세션은 총 3곳이다. '파리-로마 자매결연 70주년'을 맞이한 이탈리아, 미국독립 250년을 기념하여 축하의 의미로 등장한 미국, 그리고 올해로 수교 140주년을 맞이한 한국이다. 이번 이색 테마는 글로벌 동맹국들의 문화적 융합을 선보이는 특별 테마로 꾸며졌다.웅장한 음악과 함께 각국을 상징하는 시각적 연출이 에펠탑 전면에 드론으로 보여졌다.2번 테마 Paris-Roma (파리-로마) 세션에서 이탈리아 테마에서는 'La Dolce Vita (달콤한 인생)'가 흘러 나오며 로마의 상징인 '콜로세움'의 압도적인 건축미가 에펠탑의 선을 따라 정교하게 시각화되며 감탄을 불렀다. 이후, 4번 테마인 Liberty in Paris(파리의 자유 세션)에서는 미국이 주인공이었다. 에펠탑 스크린에는 뉴욕의 '자유의 여신상'이 등장했다. 그리고 퀸의 'I Want to Break Free (난 자유로워지고 싶어)' 노래에 맞춰 리듬을 타며 자유의 여신상이 골반을 흔드는 유쾌하고 파격적인 팝아트적 그래픽이 연출되며 관객들의 폭소를 자아냈다. 각 국가의 문화적 정체성과 랜드마크를 직관적이고 생생하게 시각 정보로 녹여낸 명장면들이었다.그러나 뒤이어 9번째 테마인 Paris ré-créatif(즐거운 파리)에서 블랙핑크의 '붐바야' 음악과 함께 찾아온 테마의 연출은 아쉬움을 남겼다. 화려한 네온 컬러의 하트 모양이나 단순한 기하학적 조형물이 에펠탑을 장식했다. 이에 대하여 파리 시청(Mairie de Paris) 공식 보도자료에 따르면, 총 12개의 테마(Tableaux)로 구성된 내용 중 '붐바야'는 "전 세계 청춘들의 역동적인 놀이 문화를 시각화한 테마"였다고 밝혔다. 행사의 사진과 영상에서 볼 수 있듯이 추상적인 기하학 모형과 하트와 같은 디자인 위주로 진행이 되었다.앞선 미국이나 이탈리아처럼 한국을 직관적으로 연상시킬 수 있는 고유의 건축물이나 문화적 상징 오브제가 사용되지 않은 것은 안타까움을 자아낸다. 분명 케이팝 사업은 굉장한 힘을 가지고 있고, 이는 한국이 세계적인 문화강국임을 매번 느끼게 해주는 고마운 일이지만, 해외에서 한국의 국가적 심볼의 부재는 안타깝지 않을 수 없다. 한국에는 경복궁, 석굴암, 신라 금관(천마총 금관 모형)과 같은 굉장한 미적 심볼들이 존재한다. 이러한 매력을 좀 더 많이 해외에 알려져 언젠가 한국의 신라금관이 k팝 노래와 함께 에펠탑 위에 씌워지는 드론 쇼가 생길지도 모른다고 상상해본다.국경과 언어를 넘어 유럽인들마저 매료시킨 K-팝의 그늘에는, 여전히 우리의 고유한 시각적·문화적 브랜딩을 국제 무대에서 어떻게 직관적으로 각인시킬 것인가에 대한 의문과 현재의 아쉬움이 존재한다.