이기형 김포시장, 김포FC 공금 횡령 사건 사과... 특별감사 지시

큰사진보기 ▲이기형 김포시장이 (재)김포FC 공금 횡령 사건과 관련해 긴급 기자회견을 갖고 사과하며 재발 방지 및 책임 규명을 위한 특별감사 실시를 지시하고 있다. ⓒ 김포시 관련사진보기

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이기형 김포시장이 최근 발생한 김포FC 공금 횡령 사건과 관련해 14일 긴급 기자회견을 열고 사과했다. 특히, 지방공기업 및 출자·출연기관 전체에 대한 전면 특별감사 실시를 지시했다.이날 기자회견에서 이기형 시장은 "시민 여러분의 소중한 혈세로 운영되는 출자·출연 기관에서 중대한 비리가 발생한 데 대해 김포시정을 책임지는 시장으로서 깊은 유감과 무거운 책임을 느끼며 시민 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.다만, "이번 사건은 민선 8기 기간 중 발생한 비리가 민선 9기 출범 직후 드러난 사안이다"라고 선을 그었다. 김포시에 따르면, 김포FC 내부 직원이 올해 1월부터 지속적으로 약 58억 원의 공금을 횡령한 것으로 확인됐으며, 지난 13일, 김포FC가 사실 확인 후 즉각 경찰에 신고하며 드러났다.그러면서도 이 시장은 "비리가 언제 발생했는지를 떠나 시민의 신뢰를 회복하고 공직사회의 기강을 바로 세우는 일은 현 시정을 책임지고 있는 저와 민선9기 김포시의 책무이다"라고 책임을 통감하며 "저는 오늘, 이번 사건을 특정 기관의 일탈로만 여기지 않고 김포시 공공기관 전반을 혁신하는 계기로 삼고자 한다"고 밝혔다.이를 위해 "김포FC를 포함한 지방공기업과 출자·출연기관 전체에 대한 전면적인 특별감사를 즉시 실시할 것을 지시한다. 이번 감사는 형식적인 점검에 그치지 않을 것"라며 "출자·출연 기관의 회계 시스템에 대해 전반적 점검을 실시하고, 본청에 대해서도 기금이나 특별회계 분야 등 회계 취약 분야를 살펴보도록 하겠다"고 했다.이에 따라, 이번 감사는 회계와 자금 집행, 계약 업무, 보조금 운영, 법인카드 사용 내역, 내부 통제 시스템에 이르기까지 세금이 사용되는 모든 분야에 걸쳐 강도 높게 진행될 전망이다.감사 결과 비위 행위와 관리·감독을 소홀이 한 사실이 드러날 경우, 지위고하를 막론하고 엄중히 책임을 묻을 방침이다.이 시장은 "어떠한 성역도, 어떠한 예외도 없을 것이다"라며 "횡령된 공금은 끝까지 추적해 반드시 환수하고, 관련자에 대해서는 민·형사상 책임을 철저히 물을 것이다"라고 밝혔다.특히, 유사 사건의 재발 방지를 위해 ▲특정인에게 권한이 집중되는 구조 개선 ▲이중·삼중의 회계 검증 체계 구축 ▲외부 전문가가 참여하는 정기 감사 시스템 확대 ▲내부 신고자 보호 제도 강화 및 청렴 문화 정착 ▲감사결과 투명 공개 등 이번 일을 계기로 지방공기업과 출자·출연기관의 회계 및 감사 체계를 전면 개편할 방침이다.