한때 나는 스톤헨지 전담 안내자였다

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큰사진보기 ▲스톤헨지15년전 하늘이 맑았던 어느 날 스톤헨지를 직접 찍은 사진 ⓒ 최수안 관련사진보기

큰사진보기 ▲깅화고인돌유적세계문화유산 ⓒ 최수안 관련사진보기

큰사진보기 ▲강화고인돌유적 부근의 하늘왜 고인돌이 있는 주변의 하늘은 이리도 신비로울까? ⓒ 최수안 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 블로그에도 실립니다.

지금 내가 사는 강화의 집에서 10분쯤 차로 가면 고인돌이 있다. 가까이 다가갈 때마다 나는 오래전 영국에서 보았던 또 다른 돌들을 떠올린다. 이 돌은 어디서 왔으며, 왜 이 섬에 세워진 걸까?이 질문 앞에서 나는 오래전 걷던 어느 평원의 거대한 돌들을 동시에 떠올렸다.영국에서 10년 넘게 살았다. 런던으로 놀러 오는 지인들 가족들은 좋아하든 말든 일단 솔즈베리 평원의 스톤헨지로 데려갔다. 어차피 운전자는 나였으니까. 반응은 어김없이 둘로 갈렸다."주차비와 입장료까지 내고 보는 게 이 돌뿐이야?" 하는 쪽과 "도대체 이 돌을 어떻게 여기까지 옮겼지? 무엇을 위해 세운 걸까?" 하며 상상의 나래를 펴는 쪽. 나는 물론 후자였다.왜 그렇게 매번 갔을까. 스스로에게 물어보면 답은 하나였다. 그 평원을 걸어 들어갈 때마다 돌들이 무언가 말을 거는 것 같았기 때문이다.스톤헨지가 있는 솔즈베리 평원은 조금은 이상한 곳이다. 드넓은 초지 위로 하늘이 통째로 내려앉아 있고, 그 하늘 아래에는 4천 년 넘게 자리를 지켜온 돌들이 있다. 안개라도 낀 날이면 돌기둥들은 지평선에서 서서히 몸을 일으키는 신화 속의 거인들처럼 보였다. 어쩌면 사진 몇 장을 찍고 돌아서는 이들은 모르는 감각일지도 모른다. 걸어서, 천천히, 평원의 바람을 맞으며 다가가야 돌은 비로소 입을 연다.스톤헨지만이 아니었다. 윌트셔에는 기이한 선사 유적이 유난히 많다. 마을과 거대한 돌 원이 뒤섞여 있는 에이브버리, 유럽에서 가장 큰 선사시대 인공 언덕 실버리 힐, 흙과 돌로 쌓은 5천 년 넘은 무덤 웨스트 케넷 롱 배로우.나는 종종 시간을 내어 그곳들을 순례하듯 찾아다녔다. 웨스트 케넷이 매장지였다는 사실처럼 밝혀진 것도 있다. 그러나 실버리 힐의 목적은 여전히 알 수 없고, 스톤헨지의 의미도 하나로 정리되지 않는다. 묘지이자 의례의 장소였다는 해석, 태양의 움직임과 관련된 장소였다는 해석, 치유의 성소였다는 가설이 겹친다. 답이 하나가 아니라는 것. 그것이 그 땅의 매력이었다.스톤헨지는 늘 방문객들이 많은 곳이지만, 에이브버리나 실버리 힐을 찾아가는 길은 매우 고요하고 사람이나 차도 보기가 드물었다. 그럴 때면 나는 어김없이 내가 영화 속 어느 신비한 마법의 마을에 시간여행을 한다는 상상을 하며 조용히 그 곳을 걸었다.그리고 지금, 나는 강화에 산다. 집에서 차로 10분이면 고인돌이 있다. 강화 부근리 지석묘. 전체 높이 2.6미터, 덮개돌 길이 6.5미터에 무게가 약 53톤에 이르는 우리나라의 대표적인 탁자식 고인돌이다. 2000년 고창·화순의 고인돌 유적과 함께 유네스코 세계유산에 등재되었다.한국을 흔히 '고인돌 왕국'이라고 부르는 데는 이유가 있다. 유네스코는 고창·화순·강화의 고인돌 유적이 어느 나라보다 높은 밀도와 다양한 형식을 보여준다고 평가한다. 강화 전역에도 150여 기의 고인돌이 남아 있고, 특히 고려산 일대에 집중되어 있다.흥미로운 사실이 하나 있다. 이 유명한 부근리의 고인돌은 아직 발굴조사가 이루어진 적이 없다. 덮개돌 아래 무엇이 남아 있는지 우리는 모른다.고인돌을 무덤뿐 아니라 제의를 치르던 장소로 보는 견해도 있다. 그러나 이 돌의 구체적인 기능은 확인되지 않았다. 스톤헨지처럼, 무엇을 위해 만들어졌는지 한 문장으로는 말할 수 없다. 세워진 지 수천 년, 세계유산이 된 지 사반세기가 넘도록 돌은 비밀을 내주지 않았다.그런데 이상하게도 그 사실이 나는 반가웠다. 처음 이 고인돌 앞에 섰을 때, 스톤헨지에서 느꼈던 감각이 다시 꿈틀대며 올라왔다. 돌이 말을 걸어오는 그 신비로운 감각이다.그리고 하늘. 부근리의 하늘과 구름은 늘 범상치 않다. 들판 위로 낮게 흐르는 구름, 덮개돌 위에 걸리는 빛. 처음에는 우연이라 여겼지만 다닐수록 생각이 바뀌었다. 어쩌면 수천 년 전 사람들도 바로 이 하늘 때문에 이 자리를 골랐던 것은 아닐까.지금은 논밭이 된 강화의 낮은 지대 일부는 당시 바닷가나 갯벌이었을 것으로 추정된다. 바다와 하늘이 맞닿던 풍경 가까이에, 그들은 53톤의 돌을 들어 올렸다.고백하자면 나는 이 돌들의 목적이 무엇이었는지 이제는 그다지 궁금하지 않다. 무덤이어도 좋고, 제단이어도 좋고, 둘 다 아니어도 좋다. 언젠가 발굴이 끝나 모든 비밀이 밝혀지는 날을 나는 조금도 기다리지 않는다. 답을 모르는 채로 두어야 이 돌들은 내 상상 속에서 끝없이 살아 있을 테니까.어떤 날은 별을 읽던 자리였다가, 어떤 날은 떠난 이를 배웅하던 자리였다가, 또 어떤 날은 그저 하늘을 향해 건넨 거대한 인사였다가.비밀이 풀리는 순간 돌은 유물이 되지만, 풀리지 않는 한 돌은 계속 말을 건다. 스코틀랜드에서 온 제단석과 강화 들판의 덮개돌. 750킬로미터를 건너온 돌과, 옛 바다 가까이에 세워졌을지도 모르는 돌. 두 돌이 같은 말을 한다는 것만은 안다.아주 오래전 사람들도 하늘을 올려다보았다는 것. 무언가를 향해, 도무지 계산이 서지 않는 수고를 기꺼이 치렀다는 것. 그 무언가가 무엇이었는지는, 부디 영원히 그들만의 비밀이기를.요즘도 손님이 오면 나는 어김없이 안내를 자청한다. 다만 행선지가 바뀌었다. 런던에서 솔즈베리 평원으로 향하던 자동차 대신, 이제는 집 앞 들길을 함께 걷는다. 10분이면 충분하다. 스톤헨지 안내자는 이제 강화 고인돌 안내자가 되었다.때로는 동네 산책길 끝에서, 돌 하나가 수천 년의 시간을 건너 말을 걸어온다. 평범한 동네 풍경 속에 이해할 수 없는 시간이 조심스럽게 숨어있기도 하다.