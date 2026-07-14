추미애 지사 도정 연설 "민선9기 비전은 공정·혁신·포용"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 경기도의회 제392회 임시회 2차 본회의에 참석해 도정 연설을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 경기도의회 제392회 임시회 2차 본회의에 참석해 도정 연설을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 경기도의회 제392회 임시회 2차 본회의에 참석해 도의원들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)/세무뉴스(www.taxnews.kr)에도 실립니다.

추미애 경기도지사는 14일, 경기도의회 제392회 임시회 2차 본회의에 참석해 도정 연설을 하는 자리에서 민선9기 도정 비전으로 공정·혁신·포용을 제시했다. 특히, 재정 구조에 대한 전면적인 점검을 선언했다.이 자리에서 추미애 지사는 "공정으로 신뢰를 세우고, 혁신으로 미래를 열며, 포용으로 모두가 함께하는 경기도!"를 강조했다.추 지사는 "지금 우리가 마주하고 있는 현실은 결코 녹록지 않다. 소상공인과 자영업자는 하루하루 어려움을 견디고 있고, 청년들은 일자리와 주거 문제 앞에서 미래를 걱정하고 있다"며 "인구구조의 변화와 기후위기, 산업구조의 대전환이라는 시대적 과제 역시 우리에게 새로운 해법을 요구하고 있다"고 진단했다.이어 "뼈를 깎는 각오로 재정 구조를 전면 점검하고, 도민의 소중한 세금 한 푼까지도 오직 민생과 미래를 위해 책임 있게 사용하겠다"며 "이를 위해 도의회와 가장 먼저 머리를 맞대겠다. 불필요하고 관행적인 지출은 철저히 가려내고, 민생과 안전, 돌봄과 일자리, 경기도의 미래를 위해 반드시 필요한 곳에는 책임 있게 투자하겠다"고 밝혔다.아울러 "어려운 상황일수록 원칙은 더욱 분명해야 하고, 역량은 더욱 유능해야 하며, 책임은 더욱 무거워야 한다"며 "민선9기 경기도정은 당면한 위기를 정면으로 돌파하고, 경기도가 앞으로도 대한민국을 움직이는 중추로서 역할을 할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.'공정한 경기도'를 위한 정책으로 ▲경기도 노동감독관 신속 도입 ▲임금 체불 방지를 위한 '직접지급제' 확대 등 노동 불공정 관행 개선과 ▲3기 신도시 등 공공택지에 주택 55만호 적기 공급 ▲1기 신도시 재정비와 노후 원도심 활성화 등 주거 안정 대책을 제시했다.이와 함께 ▲어린이와 청소년의 교통비 지원 확대 ▲경기·서울·인천을 하나로 잇는 수도권 원패스 ▲일산대교 출퇴근 통행료 무료화 등 교통비 부담 경감과 ▲미군 반환공여구역, 군 유휴지 등을 활용한 항공·우주·MRO 첨단산업단지 조성 ▲기후·에너지 클러스터 및 산단 RE100 전진기지 구축 ▲중첩규제 합리적 해소 등 경기북부 발전 방안을 내놨다.또한, ▲경기돌봄 기준선 설정을 통한 지역 간 '차별 없는 돌봄' 기반 마련 ▲의료취약지역 '공공의료원 설립' 신속 추진 ▲돌봄 현장을 지키는 보건·사회복지시설 비정규직 종사자의 처우 지속적 개선 등 촘촘한 복지망 구축과 ▲세입 확충·과감한 세출 구조조정을 통한 '건전 재정' 기반 마련 ▲타운홀 미팅 정례화와 도정 전체회의 온라인 공개 등으로 투명하고 열린 경기도정 실현 등 도민 참여 도정의 완성을 강조했다.'혁신하는 경기도'를 위한 정책으로는 반도체 클러스터 안에 반도체 산업의 전 주기를 연구하는 R&D 센터를 유치하고 핵심 인프라를 확충하며, 팹리스 기업을 육성·지원하는 한편, (가칭)'경기미래투자공사'를 설립해 반도체와 AI 등 전략산업 육성의 기반을 마련하겠다는 계획이다.또한, 도지사 직속 반도체 초격차 전략위원회 설치와 청년 맞춤형 인재 양성으로 기술 초격차를 다지고, 반도체 핵심 인프라 확충과 미래 신산업의 튼튼한 기반을 조성하며, 청년 맞춤형 인재 양성을 통해 세계가 주목하는 반도체 메카 경기도를 완성하겠다는 구상이다.아울러, 중소·뿌리산업 및 산단의 피지컬 AI 전환으로 제조 경쟁력을 획기적으로 강화하고, 기후테크 육성과 도민체감형 기후 AX로 기후위기를 새로운 성장 기회로 만들 계획이다.이와 함께 수도권 30분 출근 대전환을 위해 GTX A·B·C 노선을 신속하게 개통하고, D·E·F 노선을 제5차 국가철도망계획에 반영하며, 경기 편하G버스를 확대해 촘촘한 고속 철도망 구축과 맞춤형 버스 혁신을 완성할 방침이다. 이를 통해 도민들의 이용편의성을 제고하고 출퇴근 시간을 획기적으로 단축하겠는 목표다.특히, 일자리·주거·돌봄이 완결되는 '역세권 중심 15분 생활권' 조성과 주 4.5일제 확대로 일과 삶의 균형을 이루는 도민의 삶을 실현하겠다는 구상이다.또한, 도지사 직속 'AI 수석' 신설을 통해 도정 AI 대전환의 컨트롤타워를 구축하고, 공공데이터 공개와 AI 통합민원 플랫폼을 도입해 행정과 AI가 결합한 도민 체감형 스마트 행정을 구현할 계획이다.'포용하는 경기도'를 위한 정책으로는 ▲영유아부터 노인까지 함께 돌보는 '경기 복지생활권(G-Care)' 완성 ▲'달빛어린이병원'과 '아동 언제나돌봄 센터' 확대 ▲독거·중증 장애인 긴급돌봄과 거주시설 리모델링 지원 ▲AI 장애인 콜택시 통합시스템 구축 ▲장애인 근로자 권익 보호 강화를 제시했다.아울러 "문화는 삶의 품격이며, 평화는 생존과 번영의 토대이다"라며 "세대와 지역의 벽을 넘어 누구나 문화적 풍요를 누리고, DMZ를 세계적인 평화의 거점으로 꽃피우겠다"고 강조했다.이를 위해 ▲청년 예술가들의 창작 생태계 지원 ▲'DMZ 생태·평화관광 클러스터' 구축 ▲'DMZ 방문의 해' 추진 등 경기북부를 세계적인 평화관광의 거점으로 육성할 계획도 밝혔다.추 지사는 "도의회와 도정은 서로 다른 권한과 책임을 맡고 있지만, 그 권한이 향하는 목표는 하나이다. 바로 도민의 뜻이며, 그 책임이 지향하는 목적 또한 도민의 더 나은 삶이다"라며 "서로의 생각을 더하고, 부족한 부분은 채우며, 좋은 제안은 과감히 받아들이겠다. 의회의 지혜와 도정의 실행력이 하나로 모일 때 도민이 체감하는 더 큰 변화를 만들어낼 수 있다"고 강조했다.그러면서 "공정으로 신뢰를 세우고, 혁신으로 새로운 기회를 만들며, 포용으로 누구도 뒤처지지 않는 경기도를 함께 만들어 가자"며 "굳게 손을 맞잡고, 경기도의 더 큰 도약과 도민의 더 나은 내일을 함께 열어가자"고 당부했다.