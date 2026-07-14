박정주 홍성군수 "홍주성 복원, 철거·보상 중심 정책 중단"

큰사진보기 ▲박 군수는 지난 14일 민선 9기 읍면순방 세 번째 일정으로 홍성읍을 방문해 "홍주성 복원사업은 현재 전면 중단한 상태"라며 "앞으로는 복원이 아니라 활용에 방점을 두고 원도심 활성화와 연계하는 방향으로 정책을 추진하겠다"고 밝혔다. ⓒ 이은주 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

박정주 홍성군수가 민선8기가 추진해 온 홍주성 복원사업의 방향을 전면 전환하겠다고 선언했다.그동안 추진돼 온 건물 매입과 철거 중심 정책을 중단하고, 홍주성을 가족 단위 체험과 문화관광이 어우러진 공간으로 조성해 원도심 활성화의 핵심 거점으로 만들겠다는 구상이다.박 군수는 지난 14일 민선 9기 읍면순방 세 번째 일정으로 홍성읍을 방문해 "홍주성 복원 사업은 현재 전면 중단한 상태"라며 "앞으로는 복원이 아니라 활용에 방점을 두고 원도심 활성화와 연계하는 방향으로 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.그는 "이미 너무 많은 주민들이 홍주성 복원 명목으로 삶의 터전을 떠났다"며 "추가로 건물을 매입해 철거하는 일은 하지 않을 것"이라고 못 박았다.이어 "보상을 받고 떠나고 싶다는 주민도 있고, 평생 살아온 곳을 지키고 싶다는 주민도 있다"며 "이처럼 이해관계가 첨예하게 충돌하는 만큼 주민 의견을 충분히 수렴하고 사회적 합의를 거쳐 방향을 결정하겠다"고 강조했다.특히 근현대 문화유산인 홍주초등학교는 철거하지 않고 박물관과 체험시설 등으로 활용하는 방안을 제시했다.또한 홍주성 안에 남아 있는 건물 역시 활용 가능한 시설은 최대한 살려 가족 단위 체험과 문화 콘텐츠를 확대해 관광객이 머물고 소비하는 공간으로 만들겠다는 계획이다.박 군수는 "보고, 듣고, 즐기면서 머물고 돈을 쓰는 구조를 만들어야 원도심이 살아난다"며 "홍주성을 문화관광 거점으로 만들고 전통시장과 역세권, 원도심을 하나의 관광·경제권으로 연결하겠다"고 말했다.원도심 활성화와 관련해서는 복개주차장 문제도 주민 의견을 바탕으로 결정하겠다는 뜻을 밝혔다.그는 "복개주차장을 철거한 지역과 유지한 지역을 모두 직접 찾아가 성공과 실패 사례를 꼼꼼히 살펴보겠다"며 "행정이 일방적으로 결정하는 것이 아니라 읍민들이 원하는 방향으로 추진하겠다"고 밝혔다.또한 "5일장을 상설시장으로 발전시켜 외지 관광객을 유입하고, 전통시장과 역세권에 무엇을 채워넣을지 군민들과 함께 고민하겠다"며 "서부권 관광과도 연계해 시너지 효과를 만들겠다"고 설명했다.지역경제 회복 의지도 분명히 했다.박 군수는 "주식이 9천포인트를 넘고 부동산 가격이 오른다는 이야기는 서민들에게 먼 이야기"라며 "지역 안에서 돈이 돌고 상권이 살아야 홍성이 산다"고 말했다.이를 위해 홍성사랑상품권 발행을 확대하고 어르신들을 위한 지류상품권 공급도 늘리는 한편, 소상공인과 골목상권 활성화 정책을 단계적으로 추진하겠다고 밝혔다.교육과 청년 정책도 함께 제시했다.홍성고로 통학하는 학생들의 불편을 해소하기 위해 통학버스를 지원하고, 청년 창업공간도 홍고통을 넘어 전통시장과 매일시장까지 확대하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.박 군수는 "행정이 앞장서겠지만 결국 지역의 미래는 군민들의 의견이 모여야 만들어진다"며 "불편을 먼저 해결하는 열린 행정을 실천하고, 돌아오는 홍성·머물고 싶은 홍성·성장하는 홍성을 만들겠다"고 말했다.