종합특검, '관저 이전 부실 감사' 유병호 감사위원 구속영장 청구

큰사진보기 ▲선서하는 유병호유병호 감사원 감사위원이 지난 4월 21일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 주최 서해 공무원 피격 사건 등에 대한 청문회에 증인으로 출석해 선서하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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권창영 종합특검팀이 대통령실 관저 이전 감사에 부당하게 개입했다는 의혹을 받는 유병호 감사원 감사위원(전 감사원 사무총장)에 대한 구속영장을 청구했다.14일 종합특검은 직권남용 권리행사방해 혐의로 유 위원에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 전날(13일) 피의자 신분으로 소환 조사한 지 하루 만이다.유 위원은 윤석열 정부 당시 감사원 사무총장으로 재직하면서 대통령실 관저 이전 관련 감사 과정에 개입해 감사 결과를 축소·은폐하고 감사단의 정상적인 업무를 방해한 혐의를 받는다.윤석열씨는 2022년 대통령 당선 직후 대통령 집무실을 청와대에서 용산 국방부 청사로 이전했다. 관저 역시 한남동 옛 외교부 장관 공관으로 이전했다. 이후 관저 이전 공사의 업체 선정과 계약 절차 등을 둘러싼 의혹이 제기됐고, 시민단체의 국민감사 청구에 따라 감사원이 약 2년간 감사를 진행했다.감사원은 2024년 9월 발표한 감사보고서에서 공사 계획 없이 계약이 진행됐고 일부 무자격 업체가 공사에 참여한 사실 등을 확인하면서도 업체 선정 과정의 위법성은 인정하지 않았다. 그러나 김건희씨와 친분이 있는 것으로 알려진 인테리어 업체 '21그램'의 공사 수주 과정 등에 대한 핵심 의혹이 충분히 규명되지 않았다는 지적이 제기되면서 '부실 감사' 논란이 이어졌다.종합특검은 유 위원이 감사 진행 과정에서 감사단에 부당한 가이드라인을 제시했다고 보고 있다.애초 감사단은 공사 관련 업체 관계자들 대면조사를 추진했지만, 유 위원이 이를 철회시키고 서면조사로 전환하도록 지시한 것으로 조사됐다. 또 대통령실 자료는 공문 대신 구두로 요청하고, 대통령실 관계자들에 대한 대면조사를 자제하라는 취지의 지시도 있었던 것으로 특검은 파악했다. 종합특검은 이러한 지시가 감사원 사무총장의 권한을 남용해 감사단의 독립적인 감사 업무를 방해한 것으로 보고 직권남용 혐의를 적용했다.아울러 종합특검은 감사원이 실제로는 종합건설면허가 없는 21그램이 원담종합건설 명의를 활용해 공사 전반을 총괄한 정황을 파악하고도, 감사보고서에는 21그램이 인테리어 공사만 담당한 것처럼 기재해 감사 결과를 축소하거나 왜곡한 것으로 의심하고 있다. 종합특검은 유 위원이 이 같은 감사보고서 작성 과정에도 관여했는지 함께 수사하고 있다.유 위원은 제기된 혐의를 전면 부인했다. 유 위원은 전날 특검 출석에 앞서 "특검은 감사인의 통상적인 업무를 소재로 영화나 드라마, 무협지에서도 찾아볼 수 없는 허구적인 시나리오를 만들고 있다"라며 "감사단이 확인한 전체 사실관계와 감사 결과는 외면한 채 일부 사항만 침소봉대하고 있다"라고 주장했다.이어 유 위원은 "국가원수와 영부인이 사용하는 보안시설이라는 특성을 고려해 합의와 공감에 따라 일시적으로 서면조사를 선택한 것"이라며 "21그램과 원담종합건설의 관계도 법리상 명의대여로 보기 어렵다고 판단했다"라고 반박했다.유 위원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 일정은 조만간 정해질 전망이다. 법원은 구속 필요성과 증거인멸 우려 등을 종합적으로 검토해 영장 발부 여부를 결정할 예정이다.