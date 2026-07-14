광주시, 국회서 중부권 광역급행철도 조기 추진 촉구… 민자 적격성 조사 공동 대응

큰사진보기 ▲경기 광주시가 중부권 광역급행철도(JTX) 사업의 조속한 추진을 위해 국회에서 열린 정책 토론회에 참석, 노선 통과 지방자치단체들과 공동 대응에 나섰다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시가 중부권 광역급행철도(JTX) 사업의 조속한 추진을 위해 국회에서 열린 정책 토론회에 참석, 노선 통과 지방자치단체들과 공동 대응에 나섰다.광주시는 지난 13일 국회에서 열린 '중부권 광역급행철도(JTX) 추진 촉구를 위한 국회 토론회'에 참석해 사업의 조기 추진과 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터(PIMAC)의 민자 적격성 조사 통과 필요성을 강조했다고 밝혔다.이번 토론회는 중부권 광역급행철도의 정책적 필요성과 경제적 효과를 공유하고, 민자 적격성 조사의 조속한 통과를 위한 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.특히 KDI 공공투자관리센터의 민자 적격성 조사 결과 발표를 앞둔 시점에서 열린 만큼, 노선이 통과하는 지역 주민 470만 명의 숙원사업을 국회와 관계기관에 전달하는 의미 있는 자리였다는 평가다.이날 행사에는 노선 통과 지방자치단체장과 국회의원들이 참석해 사업 추진 의지를 공유했으며, 한국교통대학교 김주영 교수의 주제발표와 대한교통학회 이동민 회장 직무대행 등이 참여한 토론을 통해 수도권 교통난 해소와 국가 균형발전을 위한 광역철도망 구축 필요성을 논의했다.참석자들은 중부권 광역급행철도가 수도권 동남부와 중부권을 연결하는 핵심 교통축으로 지역 간 접근성을 높이고 산업과 생활권을 연계하는 광역 교통 인프라가 될 것이라는 데 의견을 모았다.박관열 광주시장은 "중부권 광역급행철도는 산업 성장의 성과를 중부권 전역으로 확산시키고 지역 간 연계와 균형발전을 이끌 핵심 기반시설"이라며 "민자 적격성 조사가 원활히 마무리될 수 있도록 국회와 정부, 노선 통과 7개 지방자치단체가 긴밀한 협력체계를 유지해 사업을 조속히 추진해 나가겠다"고 말했다.광주시는 앞으로도 노선 통과 지자체들과 공동 협력체계를 강화하며 정부와 관계기관을 대상으로 사업의 필요성을 지속적으로 건의하는 등 중부권 광역급행철도 조기 착공을 위한 대응을 이어갈 계획이다.