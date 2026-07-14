[단독] '5·18 불법 모독' 지만원 책 78%, 교직원이 구입·추천

서울 배재고 야구부 학생들의 '5·18 민주화운동 모독' 행위가 비판받고 있는 가운데, '5·18 불법 모독'으로 실형이 확정된 지만원 씨의 책을 학교 도서관에 보유한 경기 지역 학교의 구입 경로를 조사했더니 해당 학교 교직원이 구입·추천한 사례가 78%에 이르는 것으로 확인됐다. 안민석 경기도교육감직 인수위는 안 교육감에게 '해당 도서를 학교도서관에 비치한 경위'에 대한 감사를 건의했다. 배재고 또한 지만원 씨의 '5·18 모독' 도서를 전자책 도서관에 비치했던 사실이 드러나자 해당 책을 서둘러 폐기한 바 있다(관련 기사: '리박스쿨 교재' 보유했던 배재고, 전자도서관엔 '5.18 혐오 책'?
https://omn.kr/2ivtu).
지만원의 5
·18 모독 책 구입 경로는? 교장·교사 추천 5건, 사서 구입 5건
14일, 경기도교육청과 인수위 관계자 등에 따르면 이 교육청 자체 조사 결과 경기지역 초중고 29개교의 학교도서관에 <12·12와 5·18>, <솔로몬 앞에 선 5·18>, <수사 기록으로 본 12·12와 5·18>, <5·18 분석 최종보고서>, <조선과 일본> 등의 도서가 비치되어 있다. 이 책들은 모두 지만원씨가 쓴 책이다.
지 씨는 5·18 당시 촬영된 사진 속 시민들을 '북한 특수군'으로 지칭하고, 5·18과 관련한 허위 사실을 유포한 혐의 등으로 2023년 대법원에서 징역 2년의 실형이 확정된 인물이다.
그런데 <오마이뉴스>가 해당 책의 구입 경로를 취재한 결과, '학교도서관 담당자 구입'이 4건, '사서 구입'이 5건, '교장이나 교사 추천'이 5건, '기증'이 2건, '(학부모나 학생의) 구입 희망'이 2건 등이었다. 해당 책을 사들인 시기가 길게는 15년 전부터 짧게는 2년 전까지여서 해당 조사 결과가 정확하게 들어맞는 것은 아닐 수 있다. 하지만 추세로만 보면 전체 조사 대상 18건 대비 78%인 14건이 해당 학교 교직원의 구입 또는 추천에 따른 것으로 추산된다.
이렇게 된 이유에 대해 경기도교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "책을 구입할 때 전체 내용을 살펴보지 않고 당시 언론 보도나 광고 등만 보고 구입했을 가능성이 있다"라고 설명했다.
경기교육청 관계자 "책 전체 내용 보지 않고 구입했을 것"
이 같은 구입 경로를 확인한 인수위는 "5·18 민주화운동을 왜곡하는 도서가 학교도서관에 비치된 경위에 대해 경기도교육감에게 감사를 건의했다"라면서 "앞으로 학생들에게 역사왜곡 도서가 무분별하게 노출되지 않도록 장서 선정·비치·활용·폐기 기준을 점검할 것을 집행부에 강력하게 촉구했다"라고 밝혔다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 7월 3일 자 기사 "[단독] 배재고처럼 '지만원의 5·18 모욕 책' 보유 학교는 32곳"
(https://omn.kr/2ixzm)에서 "서울 배재고처럼 '5·18 북한 개입설'을 주장한 지만원 씨의 도서를 학교 도서관에 보유한 초중고가 전국 3개 시도에 걸쳐 32개교가 더 있는 사실이 확인됐다"라면서 "조사 결과, 경기지역 초중고 29개교와 경북 2개교, 경남 1개교 등 모두 32개교가 지만원 씨의 '5·18 모욕 책'을 보유하고, 학생들에게 읽히고 있었다"라고 보도한 바 있다. 그러면서 이 기사에서 해당 학교 이름을 모두 공개했다.