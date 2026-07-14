하남시, AI·IoT 어르신 건강관리사업으로 복지부 장관 표창 받아

큰사진보기 ▲하남시가 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 활용한 어르신 건강관리사업의 성과를 인정받아 보건복지부 장관 표창을 수상했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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하남시가 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 활용한 어르신 건강관리사업의 성과를 인정받아 보건복지부 장관 표창을 수상했다.하남시는 최근 서울 GS타워에서 열린 '제18회 지방자치단체 건강증진사업 성과대회'에서 AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업으로 통합건강증진사업 전략부문 우수기관에 선정돼 보건복지부 장관 표창을 받았다고 밝혔다.이번 수상은 AI와 IoT 기술을 활용한 비대면 건강관리 서비스를 통해 어르신들의 건강생활 실천을 유도하고 만성질환 예방과 관리에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.하남시 보건소는 2023년부터 AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업을 운영하고 있다. 스마트폰과 활동량계, 혈압계, 혈당계 등 스마트 건강기기를 활용해 대상자의 건강 상태를 비대면으로 관리하고 개인별 건강 미션과 맞춤형 상담 서비스를 제공하는 사업이다.보건소 전문인력이 건강 데이터를 지속적으로 모니터링하며 생활습관 개선과 자가 건강관리 능력 향상을 지원하고 있다.특히 디지털 기기 사용이 익숙하지 않은 고령층을 위해 기기 사용 교육과 지속적인 상담을 병행하고, 건강생활 실천을 유도하는 다양한 프로그램을 운영해 참여율과 만족도를 높였다는 평가를 받고 있다.시는 이러한 사업 운영을 통해 어르신들의 건강한 생활습관 형성과 만성질환 예방·관리를 지원하는 등 지역사회 건강증진 기반을 강화한 점이 이번 수상으로 이어졌다고 설명했다.이현재 하남시장은 "이번 보건복지부 장관 표창은 시민 건강 증진을 위해 노력한 보건소 직원들과 적극적으로 참여해 주신 어르신들이 함께 만든 성과"라며 "앞으로도 AI와 IoT 기술을 활용한 스마트 건강관리 서비스를 확대하고 예방 중심의 건강증진 정책을 지속적으로 추진해 시민 모두가 건강한 하남을 만들겠다"고 말했다.