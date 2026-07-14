"국가는 태안에서 전기를 가져갔다… 이제는 미래를 돌려줄 차례"

큰사진보기 ▲충남 태안군 출신인 최경환 도의원이 14일 충남도의회 임시회의 5분 발언을 통해 발전5사 통합본부의 태안 유치를 강력히 촉구하고 있다. ⓒ 충남도의회 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

정부가 추진하는 발전공기업 통합 논의가 속도를 내는 가운데, 충남도의회에서 발전5사 통합본부의 태안 유치를 공식적으로 촉구하는 첫 공개 발언이 나왔다.충남도의회 최경환 의원(태안1·국민의힘)은 14일 열린 제370회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 "발전5사 통합의 핵심은 조직 통합이 아니라 통합본부의 입지"라며 "국가균형발전과 정의로운 에너지전환을 실현하기 위해 발전5사 통합본부는 반드시 태안에 설치돼야 한다"고 촉구했다.이번 발언은 최근 정부와 국회를 중심으로 한국전력 산하 발전공기업 통합 논의가 본격화되는 가운데, 발전5사 통합본부 유치 필요성을 충남도의회 본회의에서 처음 공식 제기했다는 점에서 의미가 크다.최 의원은 "통합본부의 위치는 단순한 행정적 결정이 아니라 국가균형발전과 에너지전환 정책의 방향을 결정하는 핵심 과제"라며 "태안은 대한민국 산업화와 안정적인 전력공급을 위해 가장 큰 희생을 감내해 온 지역인 만큼 새로운 성장동력을 보장받아야 한다"고 강조했다.최 의원은 태안이 국내 석탄화력발전소의 절반 이상이 집중된 국내 최대 발전단지이자 대한민국 전력공급의 핵심 거점이라는 점을 강조했다.또한 전국 전력망과 연결된 송전 인프라와 대규모 발전설비, 항만 등 관련 기반시설이 이미 구축돼 있어 발전5사 통합본부 입지로 가장 경쟁력을 갖춘 지역이라고 설명했다.그는 "정부가 추진하는 공공기관 효율화와 에너지전환 역시 국가균형발전이라는 대원칙 위에서 추진돼야 한다"며 "태안은 그동안 국가 전력공급을 위해 감내해 온 희생에 상응하는 미래산업과 행정기능을 보장받아야 한다"고 말했다.최 의원은 특히 정부의 탄소중립 정책에 따라 오는 2040년까지 태안화력 10기가 단계적으로 폐쇄될 예정인 현실을 언급하며 심각한 위기의식을 나타냈다.그는 "발전소 폐쇄에 이어 한국서부발전 본사까지 다른 지역으로 이전하게 된다면 태안은 발전소 폐쇄, 대체산업 부재, 공기업 본사 이전이라는 '삼중고'에 직면하게 된다"며 "이는 단순한 경제문제를 넘어 지역소멸을 가속화하는 심각한 상황이 될 것"이라고 경고했다.실제 태안군 분석자료를 인용해 발전산업이 지역내총생산(GRDP)의 약 23%를 차지하고 있으며, 발전소가 모두 폐쇄될 경우 연간 약 260억 원의 세수와 각종 기금 감소, 약 9,500명의 정주인구 감소, 1,397억 원 규모의 소비지출 감소가 예상된다고 설명했다.최 의원은 발전5사 통합본부의 태안 유치는 특정 지역에 대한 특혜가 아니라 국가를 위해 희생해 온 지역에 대한 최소한의 책임이라고 강조했다.그는 "국가는 그동안 태안에서 생산한 전기로 대한민국 산업화를 이끌어 왔다"며 "이제는 국가가 태안에 미래를 돌려줘야 할 때"라고 말했다.이어 "대한민국 전력을 책임져 온 태안이 앞으로도 에너지산업의 중심으로 남을 수 있도록 충남도는 모든 행정역량을 결집해 정부를 상대로 선제적인 유치 활동에 즉각 나서야 한다"" 촉구했다.최경환 의원의 이번 5분 발언은 단순한 지역 현안 제기를 넘어 발전5사 통합 논의 과정에서 '통합본부 입지'라는 핵심 의제를 충남도의회 차원에서 처음 공식화했다는 점에서 주목된다.특히 발전5사 통합이 현실화 될 경우 태안의 미래를 좌우할 최대 변수는 조직 통합 자체가 아니라 본부가 어디에 자리 잡느냐에 있다. 발전소 폐쇄가 예정된 상황에서 통합본부마저 다른 지역으로 이전한다면 태안이 감당해야 할 경제적·사회적 충격은 상상을 뛰어넘을 수 있다.이제 발전5사 통합본부 태안 유치는 더 이상 지역의 희망사항이 아니라 정의로운 에너지전환과 국가균형발전의 상징적 과제로 떠오르고 있다. 앞으로 충남도와 태안군, 정치권, 지역사회가 얼마나 신속하고 조직적으로 대응하느냐가 유치 성패를 가를 중요한 분수령이 될 전망이다.