"노동자들 소모품 취급, 자회사라는 이름이 부끄러울 정도"

큰사진보기 ▲7월 14일 국회 소통관에서 '공공기관 자회사 운영실태 발표 및 자회사 노동자 처우개선 촉구 국회 기자회견'이 개최되었다. ⓒ 공공연대노조 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합은 정혜경 국회의원(진보당)과 함께 7월 14일 오후 2시 국회소통관에서 기자회견을 열고 고용노동부에서 올해 6월 발표한 '2025년 공공기관 자회사 운영실태' 분석 결과를 토대로 정부에 자회사 노동자 처우개선을 촉구했다.정부는 2017년 '공공부문 비정규직 정규직 전환 가이드라인'을 통해 정규직 전환시 용역업체 이윤 등 절감 재원을 노동자 처우 개선에 반영하기로 했다.공공연대노조는 자회사 방식으로 정규직 전환이 이루어진 후 9년 째를 맞았지만, 실질적 처우개선 장치는 '공기업·준정부기관 예산운용지침'상 복지 3종 세트(식비·명절상여금·복지포인트) "예산을 편성할 수 있다"는 문구 한 줄뿐이라고 지적하였다.정혜경 의원은 "급식비와 명절비 같은 복리후생적 임금차별, 낙찰률 관행 폐지에 대한 정부 지침 미준수, 공공기관의 쥐어짜기식 자회사 운영 행태, 이런 기초적인 문제조차 해결되지 못해 국민들이 직접 기자회견까지 열어야 하는 현실이 개탄스럽다"며 "모범적 사용자가 되겠다면서 복리후생적 임금도 제대로 주지 않는 것은 지나치지 않느냐"고 지적했다.이어 "공공기관 자회사 제도는 원청 책임 회피로 국민의 일자리와 임금을 가로채고 공공기관의 부실만 감추고 있다"며 "이제 낡은 자회사 제도를 폐지하고 모기업과의 통합을 통해 위탁·자회사 노동자들의 전면적인 직고용 시대를 열어야 한다"고 밝혔다.노조는 보도자료를 통해 2025년 자회사 운영실태를 인용하여 평가대상 92개 공공기관 중 30개 기관 이상이 여전히 낙찰률을 적용해 임금을 지급하고, 모·자회사 노사 공동협의회 39개 기관만 운영하고 있다고 밝혔다.김학균 공공연대노조 사무처장은 예산운용지침에 "'정부는 편성할 수 있다'는 복지3종세트 무책임한 지침을 '편성한다'로 개정해 복지3종 세트 예산 설계를 강제해야 한다"며 "낙찰률 제도를 즉각 폐지하고 진짜 원청인 모기관이 교섭 테이블에 성실히 나오도록 지침을 강화해야 한다"고 밝혔다.권오석 노조 충남세종본부 부본부장은 한국자산관리공사 자회사 캠코FMC 사례로 명절상여금 120% 미지급 실태를 짚었다. 그는 "정부는 2026년 공기업·준정부기관 예산운용지침을 통해 정규직 전환자 처우개선 소요액으로 명절상여금을 기본급의 120% 편성하도록 명시했고, 총인건비에서도 제외하도록 명확히 하고 있다"며 "그런데도 모회사 한국자산관리공사와 자회사 캠코FMC는 이유 없이 이를 거부하고 있다"고 말했다.최은술 공공연대노조 인천본부 키콕스파트너스지회장은 현장발언을 통해 한국산업단지공단 자회사(키콕스파트너스)의 경비 무인화에 따른 고용불안 문제를 제기했다. 최 지회장은 자회사는 "시설투자를 핑계로 경비업무를 CCTV로 대체하면서 시설 영선직으로 전환하지 않으면 계약연장이 없다고 한다"며 "자회사라는 이름이 부끄러울 정도로, 현장 노동자들을 소모품 취급하는 부당한 해고 문제와 고용불안을 즉각 중단하고 고용 안정을 보장해야 한다"고 촉구했다.노조는 기자회견문을 통해 9월 18일부터 운영되는 공무직위원회가 명절상여금 120% 미지급 문제를 포함한 복지 3종 세트 문제를 우선 해결해야 한다고 촉구하며 ▲명절상여금 120% 미지급 문제 ▲ 예산운용지침 개정을 통한 복지 3종 세트 예산 설계 강제 ▲낙찰률 제도 폐지 ▲모·자회사 위수탁자료 공개 ▲자회사 운영실태 공공기관 경영평가 반영 상향 등을 정부에 요구했다.