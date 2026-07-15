"국내 유일 여성 무술감독? 여자여서 한계라는 말 두려웠다"

영화의 모든 장면은 협업의 결과물입니다. 인상적이었던 장면이 어떻게 만들어졌는지 감독의 얘기를 듣고, 그 장면 뒤 숨은 주인공을 만나봅니다.

* '그 장면, 이 사람 - 영화 군체①'에서 이어집니다.

큰사진보기 ▲영화 <군체> 콘티북의 일부. ⓒ 쇼박스 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <군체>의 액션 지도를 맡은 유미진 무술감독. ⓒ 이선필 관련사진보기

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"무술팀만 50명에서 60명 정도 투입됐고, 안무가와 몸을 잘 쓰는 배우들까지 하면 총 250명 정도가 함께 연기한 장면이었다. 연기하다가 서로 휩쓸려서 만에 하나 위험한 순간이 와도 적절하게 대응할 능력이 있는 분들로만 구성했다. 다들 전문가라 통솔하는 데엔 전혀 문제가 없었다. 도로를 구현한 세트장에서 촬영했는데 저희가 특정 방향으로 쓰러져 달라고 하진 않고, 각자가 자연스럽게 쓰러지는 식으로 디자인했다. 물론 그룹을 나눠놓긴 했다. A·B·C조로 나누고 조마다 팀장을 정했다. 그룹마다 어떤 움직임을 할지 상의하고 조율하는 과정이 있었다."

"차량 주행은 결국 스턴트 배우가 해야 했고 CG로 그의 얼굴을 지워야 하는 거라 우핸들 차가 가장 효율적이라 생각했다. 할리우드에선 차량 지붕에 별도의 장치를 만들어 운전하는 경우도 있는데, 그렇게 하면 우리 영화에선 비용도 너무 많이 들 것 같더라. 그러다 <지옥> 시즌2 때 해봤던 게 생각나서 연 감독님께 제안했다. <지옥>에선 김현주 배우님이 큰 승합차를 운전하는 설정이었거든. 배우님이 되게 멋있게 나왔던 기억이 있다(웃음)."

큰사진보기 ▲영화 <군체>의 액션 지도를 맡은 유미진 무술감독. ⓒ 이선필 관련사진보기

"첫 번째 장면은 희생이 본질인 순간이었다. 사전 기획 때부터 영상 콘티를 요청하셔서 이곳 서울액션스쿨에 종이박스 수백 개를 쌓아 백화점 공간을 구현해 테스트 영상을 찍었다. 김재록 배우님도 이곳에서 두 달간 훈련하셨다. 연세가 좀 있으셨음에도 몸 쓰는 데에 두려움이 없으시더라. 판단하고 학습하는 좀비를 피해 다녀야 하는 설정이라 저도 액션 디자인에 고민이 있었다. 캐릭터가 젊었을 때처럼 민첩하지 않기에 화장품 매장 바닥에 쏟아진 오일을 활용해 미끄러져 가는 상황을 만들었다. 개연성을 해치지 않는 선에서 인간의 지혜와 노장의 경험을 활용하려 했다.

지창욱 배우님 장면은 콘티에선 본래 나눠서 촬영하는 거였는데 촬영 당일 현장에서 연 감독님이 원테이크로 가자고 하시더라. 그래서 그렇게 준비했는데, 결과적으로 감독님 판단이 좋았다고 느꼈다. 지 배우님이 맡은 현석이 건물 보안요원이기에 어떤 격투 무술을 하기엔 과했고, 일반인보단 능력이 뛰어나야 했다. 자연스러워 보이는 현실 기반 액션이 정말 어려운데 지 배우께서 몸을 워낙 잘 쓰셔서 다행이었다. 바닥이 좀비들 점액질로 엄청 미끄러웠다. 그게 다 전분물로 만든 거라 균형도 잘 잡아야 했다."

큰사진보기 ▲영화 <군체> 촬영 현장. ⓒ 쇼박스 관련사진보기

"<시크릿 가든> 쫑파티를 강남의 어떤 웨딩홀에서 했는데 당시 김은숙 작가님이 '인생에 마법 같은 순간이 올 때가 있는데, 바로 지금'이라는 말씀하셨다. 드라마에 나오는 대사기도 하다. 제겐 그때가 인생에 찾아온 마법의 순간이었다. 잘 버텨서 좋은 스턴트우먼이 되고자 했고, 무술감독을 해보자 결심했던 때였다.

솔직히 스턴트맨과 스턴트우먼은 다른 직업이라고 생각한다. 전자는 완벽하게 준비되지 않아도 경험을 쌓으며 성장할 기회가 있지만, 후자는 100퍼센트 준비가 돼야 활동할 기회가 주어지거든. 업계에서는 이런 역할을 '방망이'라고 부른다. 주인공에게 맞고 나가떨어지는 역할인데 10 대 1로 싸우는 설정에서 처음엔 한 대 맞고 쓰러졌다면, 연차가 쌓이다 보면 두 대, 세 대 맞고 쓰러지는 식으로 역할이 커진다. 연차가 더 쌓이면 공중에서 한 바퀴를 돌며 나가떨어지는 고난도 동작까지 맡는 식이다.

하지만 스턴트우먼은 그런 대규모 액션 기회가 없다시피 하다. 우리나라 작품 특성상 여자 캐릭터가 10 대 1, 20 대 1 싸움에 휘말리는 일이 없잖나. 무조건 여성 배우 대역으로 나가야 하니 액션스쿨에서 실력을 완성해서 나가야 한다. 더 독하게 해야 하고, 그래서 목적의식을 잃기도 쉽다고 본다. <반도> 때 회식에서 한 스태프가 처음에는 무전기로 들려오는 제 지시를 의아하게 여겼다고 하더라. '여자가 무슨 무술감독을 하냐'고 생각했다는데 어느 순간부터 제 지시를 믿고 따르게 됐다며, 자신들을 열심히 뛰게 해줘서 고맙다고 하더라. 그 말에 기뻤다. 내가 원하는 방향이었다."

"제 요구 자체는 거칠고 힘든 것일 수 있지만 그걸 표현하는 방식에서만큼은 서로의 마음을 다치지 않게 노력하는 편이다. 함께 일하는 동료로서 각자의 전쟁을 치르고 있다고 생각하기 때문이다. 여성이라는 성별로 어떤 사명감을 갖고 있진 않다. 이 일을 하면서 인간 유미진의 부족함이나 실수로 받아들여지는 게 아니라, '여성이기 때문에 한계가 있다'는 식으로 일반화될까 두려웠던 때가 있었다. 이래서 여성 무술감독은 안된다는 편견이 생긴다든가 그래서 제 뒤를 따라오는 동생들이 능력 발휘를 못 하는 상황이 펼쳐질까 두려워하며 일했다. 지금 남아 있는 여러 스턴트우먼들도 같은 마음이기에 앞으로 여자 무술 감독들이 많아질 것이라 본다."

큰사진보기 ▲영화 <군체>의 액션 지도를 맡은 유미진 무술감독. ⓒ 이선필 관련사진보기

지금으로부터 15년 전, 스턴트우먼을 꿈꾸며 서울액션스쿨 및 대학 영화과 수업을 소화하던 그는 무작정 부산국제영화제를 찾았다. 연상호 감독의 첫 장편 애니메이션 <돼지의 왕>(2011)을 보기 위해서였다. <돼지의 왕>은 그해 부산국제영화제에서 3관왕을 차지했고, 이듬해엔 한국 장편 애니메이션으론 최초로 칸영화제의 초청을 받았다. 그는 인기 드라마 <시크릿 가든>(2010)에서 하지원 배우의 액션 대역으로 언론의 주목을 받았지만, 이후 이렇다 할 작품 활동이 없던 때였다.그로부터 9년 후인 2020년, 그는 연상호 감독의 부름을 받는다. <반도>라는 영화였다. 유미진이란 이름이 장편 상업영화에서 '스턴트우먼'이 아닌 무술감독으로 처음 올라간 작품이었다. 당시 연 감독은 <부산행>(2016)으로 천만 관객을 동원하며 스타 감독 반열에 오른 뒤였다. 핵심 스태프로 참여했던 당시를 두고 유 무술감독은 "스승이었던 허명행 무술감독님과 함께였지만, 내가 참여하는 게 정말 괜찮을까 하는 의심이 있었다"고 회상했다.연 감독의 <군체>가 누적 관객 600만을 눈앞에 둔 지난 12일 경기도 파주에 위치한 서울액션스쿨에서 유 감독을 만났다. 끊임없이 자신을 의심하면서도 작품을 하나둘 쌓아온 그는 이제 국내를 대표하는 여성 무술감독으로 자리 잡았다.개봉 후 관객 사이에서 가장 언급되는 게 바로 후반부의 앤트밀(Antmill, 개미들을 죽음으로 몰고 가는 소용돌이 현상) 장면이다. "기괴하게 잘 뽑은 장면", "감독이 정말 보여주고 싶었던 장면 같다"는 평부터 "어떤 떡밥도 없이 갑자기 초기화되는 등 개연성은 떨어지지만 가장 기억에 남는다"는 등의 반응이 나온다.연 감독에 따르면 현대무용 군무의 일부 동작을 차용해 완성한 장면이다. 투자·배급사 쇼박스의 제안에서 출발한 장면이었는데 유 무술감독은 "연 감독님이 꼭 구현하고 싶어 해서 회의 때 무술팀과 안무팀에 수많은 이미지들을 보여주셨다"며 "지시가 명확했고 준비할 시간도 충분히 있었기에 크게 어렵지 않았다"고 말했다. 그 장면은 다음과 같다.정체불명의 바이러스를 개발해 사람들을 좀비로 만든 서영철(구교환)은 그들을 이용해 건물 봉쇄를 뚫는 데 성공한다. 결국 건물 밖 시민들마저 대거 좀비화되고, 이 상황을 끝낼 방법을 알게 된 생명공학자 권세정(전지현)은 좀비들의 체액을 온몸에 바른 채 서영철에게 돌진한다. 체액으로 정보를 교환하던 좀비들은 혼란에 빠져 큰 원을 그리며 끝없이 회전한다. 통제권을 되찾기 위해 서영철은 군체와의 연결을 끊어버리고, 이윽고 좀비들은 한꺼번에 바닥에 쓰러진다. 권세정에게 상황을 역전시킬 기회가 찾아온 셈이다.유 무술감독은 극 중 권세정의 자동차 액션 장면도 언급했다. 전지현 배우가 운전석에 앉아 연기하고, 실제 운전은 차량 오른쪽에 설치된 운전대를 잡은 전문 스턴트 배우가 맡았다. 권세정이 길 위로 몰려드는 좀비들을 차로 밀어내며 질주하는 데 쓰인 우핸들 차량은 유 무술감독의 아이디어였다.배우들의 액션 연기와 현장 안전을 두루 책임져야 하는 무술감독 입장에서 고난도의 신체 기술이 돋보이는 장면을 먼저 꼽을 법하다. 유 무술감독은 두 장면을 언급했다. 영화 중반부에 나오는 전직 체육 교사(김재록)의 활약과 후반부 보안요원 현석(지창욱)의 폭주 장면이다.장면 하나. 봉쇄된 건물에 고립된 권세정 일행은 좀비를 교란시켜 어떻게든 탈출구를 찾아내려 한다. 체액으로 사물을 감지하는 데서 힌트를 얻은 일행은 근처 향수 매장에서 대량의 향수를 가져와 시간을 벌기로 한다. 전직 체육 교사인 60대 노인이 자원하고, 좀비들 사이를 헤치며 임무를 완수해 낸다.장면 둘. 하반신 장애가 있는 누나 현희(김신록)의 희생으로 세정 일행은 시간을 벌지만, 이 과정에서 현희의 동생 현석(지창욱)은 그 일행에게 배신당했다고 느낀다. 누나를 구할 시간이 있었는데도 일행이 이를 외면했다고 생각했기 때문이다. 이윽고 그는 팔에 단도를 고정한 채 분노하며 좀비들을 쳐낸다. 그 분노는 결국 생존자 일행에게 향한다.액션 디자인도 중요했지만 유 무술감독은 "무엇보다 신경 썼던 게 좀비들 움직임이었다"고 강조했다. 그는 "대중이 이미 좀비의 움직임에 익숙하기에, 관객이 뻔하다고 느끼지 않도록 하는 게 중요했다"며 "사족 보행을 하다가 진화해서 이족 보행을 하는 등 좀비의 모습을 지나치게 튀지도, 반대로 변화가 부족해 보이지도 않도록 설정했다"고 설명했다.그가 서울액션스쿨 14기로 입문했을 당시 한 해 40여 명의 교육생 가운데 여성은 대여섯 명 남짓이었다고 한다. 전남 순천 출신인 그는 고등학교를 졸업한 뒤 한 전자회사에 입사했지만 1년 만에 퇴사했다. 이후 고향에서 태권도 사범으로 일하던 중 서울액션스쿨 모집 공고를 보고 무작정 경기도 파주로 향했다. 태권도, 검도, 합기도 등 도합 11단이었던 그는 자신의 인생을 바꾼 첫 대역 연기, 길라임을 뚜렷하게 기억하고 있었다.유미진 무술감독은 "숲과 같은 선배이자 동료가 되고 싶다"는 바람을 드러냈다. 마초들의 세계에서 거친 말이 오가는 현장일 때가 있지만 자신만큼은 "감정을 앞세우는 대신 정중하고 명확한 말로 후배들과 동료들을 대하자고 결심했다"고 한다. 부드러운 통솔력의 비법이었다.