지방의회 '5% 장벽'에 도둑맞은 의석

큰사진보기 ▲5%봉쇄조항5% 봉쇄조항을 넘어 제주도의회에 출근하겠다는 제주녹색당 기자회견 ⓒ 제주녹색당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲표 1전국 16개 광역시도의회 비례의석 및 사표수 현황 1) 소수점 둘째자리에서 반올림 2) 투표 수 - 무효표 수 3) 전국 16개 광역시도의회 의석(933석) 중 비례의석(130석)의 비율. 제주 29%의 영향으로, 16개 광역시도의회 비례대표 의석 비율 평균 값은 14.41%. 4) <공직선거법 제 22조(시ㆍ도의회의 의원정수) ④비례대표시ㆍ도의원정수는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 산정된 지역구시ㆍ도의원정수의 100분의 14로 한다. 이 경우 단수는 1로 본다. 다만, 산정된 비례대표시ㆍ도의원정수가 3인 미만인 때에는 3인으로 한다.>의 규정에 따르면, 평균은 16.04%이다. ⓒ 이상현 관련사진보기

큰사진보기 ▲표22026지방선거 지역별 광역의원 비례대표 선거 결과(배분 정당 및 의석) ⓒ 이상현 관련사진보기

큰사진보기 ▲헌법재판소 앞 1인 시위지방의회 5% 봉쇄조항 위헌 판결을 촉구하는 1인 시위 ⓒ 내표그대로 관련사진보기

큰사진보기 ▲허 후보는 당선 인사문을 통해 "먼저 강남·남선·임하의 더 나은 변화를 위해, 안동의 더 나은 내일을 위해 5번 허승규에 투표해주신 3천여 명의 시민 여러분께 감사드린다"며 "안동시민들이 키워준 허승규, 초심을 잃지 않고, 좋은 정치로 보답하겠다"고 감사를 표했다. ⓒ 허승규 후보 페이스북 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 녹색당 공동대표이며, '내 표 그대로 : 선거제도 전면개혁연대'에서 공동대표를 맡고 있습니다.

2026년 지방선거는 막을 내렸지만, 유권자의 표심을 왜곡하는 현행 선거제도 개혁을 요구하는 목소리는 더욱 거세지고 있다. 선거관리위원회의 부실한 선거 관리로 인한 참정권 침해가 뜨거운 사회적 현안으로 부상한 지금, 수많은 유권자의 표를 사표(死票)로 만들고 거대 양당 체제를 공고히 해온 '봉쇄 조항' 등 제도적·구조적 참정권 침해 또한 반드시 바로잡아야 할 개혁 과제로 떠올랐다.3.01%(9,449표).2026년 지방선거 제주특별자치도의회 비례대표 선거에서 녹색당이 얻은 성적표다. 제주 제2공항 저지를 위해 녹색당, 정의당, 노동당, 공공운수노조 제주지역본부, 시민정치연대 제주가치 등 제주의 진보정당과 노동·시민사회가 뭉쳐 도민들의 적지 않은 지지를 끌어냈다. 그러나 녹색당은 의석을 확보하지 못했고, 녹색당에 도민들이 던진 표는 고스란히 사표가 되었다. 비단 녹색당만의 현실이 아니다. 진보당·개혁신당·기본소득당 등 소수정당들이 모두 의회 진입에 실패하면서 거대양당과 조국혁신당 3개 정당만이 제주도의회 의석을 나눠 가졌다.공직선거법에 의해 전국적으로 광역비례의원 비율이 지역구 의원 정수의 14% 수준에 묶인 현실에서, 제주는 제주특별자치도법에 따라 전체 의원 정수의 '25% 이상'을 비례대표로 선출하도록 정하고 있다. 5% 봉쇄조항(정당 득표율이 5% 이상인 정당에만 비례대표 의석 배분)이 없었더라면 비례의석 비율이 높은 제주에서는 3% 이상 득표한 정당도 도의회 비례대표 의원을 당선시킬 수 있었다.그러나 '5% 장벽' 앞에서 가능성은 무참히 꺾였다. 소수정당을 지지한 제주 도민 약 3만 3,560여 표(10.52%)는 한 순간에 증발했고, 결과적으로 제주 유권자 10명 중 1명 이상의 표가 의회 구성에 전혀 반영되지 못했다. 다원적 의회 구성을 실현할 지역으로 제주가 많은 기대를 모았기에 이번 결과는 더욱 뼈아프게 다가온다.다른 지역은 어떨까? 서울에서는 거대양당 외 정당에 투표한 12.07%, 약 63만 표가 사라졌다. 5% 봉쇄조항을 그 어떤 당도 넘지 못했다. 거대양당 외 정당이 5% 봉쇄조항 넘어 1석 이상 획득한 지역은 경기(조국혁신당), 전남광주(조국혁신당, 진보당), 전북(조국혁신당), 제주(조국혁신당) 4개 지역에 불과하다. 전체 광역시도의 1/4 수준이다. 전국적으로 약 220만 명에 달하는 유권자들의 표가 투표함 속에서 그대로 사표가 되었다.5% 봉쇄조항을 넘기고도 전체 비례 의석수가 너무 적어 의석 배분을 받지 못한 경우도 있다. 비례의석이 단 3석에 불과한 세종특별자치시의 경우, 조국혁신당이 8.24%를 득표하고도 단 한 석도 얻지 못했다. 울산에서도 5.05%를 득표한 진보당이 의석 획득에 실패했다. 이 두 지역의 비례대표 사표율은 10%가 넘는다.이번 지방선거 지역구 광역의원 선거에서 버려진 유권자의 표(패자에게 던져진 표)는 10명 중 약 5명에 달한다. '승자독식' 소선거구제가 낳은 폐해다. 이러한 대량 사표를 방지하고 정당 득표율과 실제 의석수 간의 불일치를 해소하기 위해 도입된 제도가 바로 비례대표제다. 그러나 도입 취지가 무색하게도, 높은 봉쇄조항과 현저히 부족한 비례의석 수로 인해 마찬가지로 유권자들의 표가 버려지고 있다. 그 결과, 남은 의석은 고스란히 거대 정당에 귀속되었다. 이쯤되면 표가 '버려졌다'기보다는 '도둑맞았다'는 표현이 적절하게 여겨진다.이토록 많은 유권자의 표가 실종된 근본 원인은 바로 공직선거법이다. 현행 공직선거법 제 190조의2(비례대표지방의회의원 의석배분 등)는 정당 득표율이 5% 이상인 정당에만 비례대표 의석을 배분하도록 엄격히 제한하고 있다.실제로 이번 지방선거에서 거대 양당을 제외하고 광역의원 비례대표 합산 전국 득표율이 5%를 넘는 정당은 전무했다. 전국적으로 조국혁신당이 4.5%를 득표했고, 모든 광역 지역에 비례후보를 낸 원내정당인 진보당과 기본소득당이 3%에 미달했다. 이는 '봉쇄조항'이 원내외를 가리지 않고 거대양당 외 거의 모든 정당에 장벽이 되고 있음을 의미한다.'5% 봉쇄조항'은 다른 말로 하면 '거대양당 독식법'이다. 이 조항이 없었다면, 제주와 같은 지역에서는 거대 정당이 독차지한 잔여 의석의 일부가 진보·소수정당에 배분되어, 도의회는 훨씬 다양한 민의를 반영하는 구성이 될 수 있었을 것이다. 그럼에도 선거제도 개혁을 책임져야 할 국회 정개특위마저 거대 양당이 장악한 채 개혁을 가로막고 있는 현실은, 한국 민주주의가 넘어야 할 가장 큰 장벽 가운데 하나다.이처럼 수많은 표를 사표로 만들고 양당 독점을 강화하는 봉쇄조항은 이미 헌법적으로도 존립 근거를 잃었다. 올해 1월 29일, 헌법재판소는 비례대표 국회의원 선거에서 정당 득표율 3% 미만을 득표한 정당을 의석 배분에서 제외하는 공직선거법 조항에 대해 '위헌' 결정을 내렸다. 봉쇄조항이 선거의 평등원칙과 비례성을 침해한다는 판단이었다. 이는 녹색당을 비롯한 소수정당들이 2020년 제기한 헌법소원의 값진 결실이었다.헌재는 봉쇄조항이 사표를 늘려 선거의 비례성을 훼손할 뿐만 아니라, '어차피 저 정당은 의석을 얻지 못한다'라는 유권자의 기피 심리를 유도하여 소수정당의 성장 기회 자체를 차단한다고 지적했다. 이는 정치적 다양성과 민주주의 개방성을 근본적으로 훼손하는 일이다.국회의 3% 장벽이 위헌이라면, 지방의회의 5% 장벽은 당연히 위헌이다. 이에 녹색당·노동당·정의당과 시민사회단체연대회의는 지방선거를 앞둔 올해 2월, 지방의회 비례대표 5% 봉쇄조항에 대한 헌법소원과 효력정지 가처분을 제기했다. 헌법재판소 앞 1인 시위를 이어가며 신속한 결정을 촉구했지만, 끝내 선거 전 판결은 내려지지 않았다. 사법부의 지연 속에서 수많은 유권자의 참정권은 또다시 4년 뒤로 미뤄졌다.헌재가 지적했듯 봉쇄조항은 소수정당의 원내 진입만 막는 제도가 아니다. 참정권의 주체인 시민들이 다양한 정책과 정당을 비교하고 선택할 권리, 그리고 지역사회가 다양한 정치세력의 경쟁 속에서 더 나은 해법을 만들어갈 기회까지 함께 차단한다. 다양한 목소리가 사라진 의회는 거대 양당의 정쟁에 매몰되기 쉽다.대표적인 사례가 2022년 경기도의회다. 전반기 의회 개원 당시, 78 대 78 동수 구도 속에서 의장단 구성을 둘러싸고 양당의 극한 대립이 이어졌고, 수조 원 규모의 민생 추경예산안 처리가 지연되는 등 지방의회가 사실상 마비됐다. 특정 정당이 압도하거나 양당이 담합하며, 외유성 국외 출장, 채용 청탁, 이권 개입과 같은 지방의회 비리가 반복되는 경우도 허다하다. 의회 안에서 견제할 제3의 정치세력이 없다면 그 피해는 결국 주민들에게 돌아간다. 지역의 정치적 다양성은 소수정당에 대한 배려가 아니다. 거대 정당의 정쟁을 넘어 다양한 세력이 경쟁하며 더 나은 지방자치를 만드는 민주주의의 필수 조건이다.양당의 틈새를 뚫고 작은 가능성 중 하나가 안동에서 지펴졌다. 보수의 텃밭, 안동 마선거구에서 녹색당 허승규 안동시의원이 당선된 것이다. 국민의힘이 압도적인 다수를 차지하던 안동시의회는 이번 선거 이후 어느 정당도 과반을 차지하지 못한 구조로 바뀌었다. 의장 선거 역시 9대 9 동률까지 가는 접전 끝에 사상 최초로 민주당 의장이 선출되는 등 이변이 일어났다.이제 안동시의회는 조례 통과나 예산 심의를 위해 정당 간 긴밀한 대화와 타협이 필수가 됐다. 협치를 이끌 캐스팅보터로서 녹색당과 무소속 의원들의 역할이 막중해졌다. 허승규 의원 역시 협치를 통해 청소년 무상버스 도입, 대중교통 노선과 정류장 환경 개선 등 선거에서 내건 공약을 실현하겠다는 포부를 밝히고 있다. 우리에게는 더 많은 허승규'들'이 필요하다.과거 민주노동당의 '거대한 소수' 전략은 적은 의석으로도 정치를 바꿀 수 있음을 보여주었다. 민주노동당은 원외의 노동·농민·시민사회와 결합해 무상급식 조례 운동을 이끌었고, 거대 양당마저 보편적 복지 경쟁으로 이끄는 '메기' 역할을 했다. 만약 그간 선거에 버려진 무수한 사표가 소수정당의 의석으로 이어졌다면, 전국 곳곳에서 얼마나 많은 소수가 거대하게 움텄을지 상상해본다.제도만 바꾼다고 민주주의가 완성되는 것은 아니다. 그러나 제도를 바꾸지 않고서는 민주주의가 앞으로 나아갈 수 없다. 이번 지방선거에서는 IMF 이후 역대 최다인 511명의 후보가 유권자에게 공약 한 줄 평가받지 않고 '무투표 당선'되었다. 여기에 결선투표제 없는 지방자치단체장 선거는 소수정당 지지자들의 '찍을 권리'조차 위축시키고 있다. 왜곡된 선거제도가 만들어낸 구조적 문제다.5% 봉쇄조항 폐지를 비롯한 선거제도 개혁은 유권자 시민의 사라진 주권을 되찾고, 지역정치의 가능성을 구출하는 한 걸음이다. 우리의 사라진 표를 투표함에서 구출하자. 거대양당에 도둑맞은 의석을 되찾자. 다양성으로 빛나는 지역정치의 새로운 길을 열어가자.