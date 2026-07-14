"이주 아동의 권리는 시혜가 아닌 국가의 책무"

큰사진보기 ▲충청북도지속가능발전협의회(아래 충북지속협)가 14일 오후 2시 '충북 이주배경 아동·청소년 지원방안 모색 - 차별 없이 배우고 성장하는 충북'을 주제로 충북포럼(공평사회위원회)을 개최했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충청북도지속가능발전협의회(아래 충북지속협)가 14일 오후 2시 '충북 이주배경 아동·청소년 지원방안 모색 - 차별 없이 배우고 성장하는 충북'을 주제로 충북포럼(공평사회위원회)을 개최했다.충북지속협에 따르면 충북의 이주배경학생은 2015년 3263명에서 지난해 8117명으로 10년간 약 2.5배 증가했다.도내 일부 학교에서는 학생 2명 중 1명이 이주배경학생을 차지 할 정도로 교육환경이 변화했다.충북지속협은 포럼을 통해 이주배경 아동·청소년이 지역사회에서 차별 없이 배우고 성장할 수 있는 정책 방향을 논의했다.발제를 맡은 김태옥 충북대학교 교수는 "고려인 아동·청소년 사례를 중심으로 공교육 진입 전 사전 준비교육기관 운영, 이중언어 기반 학업지원, 생활·정서 지원, 진로 지원 강화" 등을 제안했다.안건수 이주민노동인권센터 소장은 "국적과 체류자격을 불문하고 미등록 아동을 포함한 이주배경 아동 보육료 지원과 보건복지부·교육부의 지원 기준 개선이 필요하다"고 제안하며, "아동의 권리는 시혜가 아닌 국가의 책무"라고 강조했다.토론에 나선 주경미 충북여성재단 연구위원은 "다문화가족 중심의 인식개선 정책을 고려인 동포와 이주노동자 가족까지 확대하고, '고려인가족 인식개선 시범사업' 추진"을 제안했다.백명선 청주시외국인주민지원센터 운영실장은 "학교 간 균형 있는 학생 배치와 학교·교육청·지자체·중간지원기관이 연계하는 협력체계 구축의 필요가 있다"고 밝혔다.윤경미 서원대학교 교수는 "보육부터 한국어 교육, 방과후 돌봄, 진로 설계까지 이어지는 생애주기형 지원체계 마련과 '충청북도 이주배경 아동·청소년 권리보장 및 통합지원 조례'를 제정하자"고 제안했다.안현주 아이들세계어린이집 원장은 "영아 보육료 지원 확대와 다국어 통역·상담체계 구축, 행정절차 간소화가 필요하다"고 강조했다.고소피아 소피아외국인센터장은 "협의체 구성과 외국인주민 학습관 설치, 수준별 한국어교육(KSL)을 확대하자"고 밝혔다.충북지속협 관계자는 "이주배경 아동·청소년은 특정 집단의 자녀가 아니라 이미 우리 지역사회에서 함께 자라고 있는 구성원"이라며, "국적과 문화적 배경에 관계없이 모든 아동이 동등한 교육 기회를 누릴 수 있는 환경을 만드는 것이 충북의 미래 경쟁력을 높이는 길"이라고 밝혔다.