김종훈 "반도체 초과 세수, 영세자영업자·비정규직·청년 지원에 사용을"

큰사진보기 ▲김종훈 전 울산시장 후보(전 동구청장)가 14일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "반도체 성장이 가져온 초과 세수를 영세자영업자, 비정규직 노동자, 청년의 삶을 지원하는 데 사용하도록 과감한 조치를 취할 것"을 촉구하고 나섰다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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진보당 당 대표 출마를 선언한 김종훈 전 울산시장 후보(전 동구청장)가 "반도체 성장이 가져온 초과 세수를 영세자영업자, 비정규직 노동자, 청년의 삶을 지원하는 데 사용하도록 과감한 조치를 취할 것"을 촉구하고 나섰다.당 대표 선거를 위해 전국을 순회 중인 김 전 동구청장은 14일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "불평등을 바꾸는 것이 정치의 역할이며 그 역할을 진보당이 반드시 해내야 한다고 믿는다"며 "성장 속도에 걸맞게 복지, 교통, 문화 등 전 사회 각 분야에 공공성을 강화해 나가야 한다"며 이같이 촉구했다.김 전 동구청장은 당 대표 출마에 대해 "그동안 시의원, 동구청장, 국회의원으로 시민 여러분과 함께 걸어왔고, 지난 지방선거에서는 대한민국 최초의 진보 광역단체장이라는 새로운 도전에도 나섰다"며 "울산시민들은 진보 정치가 더 큰 역할을 해야 한다고 말씀해 주셨다"고 밝혔다.이어 "이 마음을 가슴에 담고, '강한 진보정치, 국민에게 희망을 돌려드리는 정치로 답하겠다'라는 각오로 진보당 당대표에 출마했다"며 "성장 속도에 걸맞게 복지, 교통, 문화 등 전 사회 각 분야에 공공성을 강화해 나가야 한다"며 "담대한 정책 마련과 실현을 위해 모든 당력을 총동원하겠다"고 강조했다.그는 "울산은 대한민국 산업 수도로 자동차와 조선, 석유화학 산업을 일으켜 세운 노동의 도시인 동시에 산업전환과 기후 위기, 지역경제의 변화라는 가장 어려운 과제를 가장 먼저 마주하고 있는 도시이기도 하다"고 밝혔다.그러면서 "울산이 해답을 만들면 대한민국이 길을 찾을 수 있다"며 "일자리를 지키는 산업대전환, 노동자의 삶과 미래가 지켜지는 산업대전환, 반드시 해내야 하며 대기업과 중소기업이 함께 성장하는 산업생태계를 만들어야 한다"고 주문했다.한편 김 전 동구청장은 "울산은 그동안 진보정치를 선도하면서 진보정치, 진보행정 등 소중한 경험을 쌓아 왔고 저는 동구청장을 하면서도 초단시간제 없는 일자리, 노동복지기금, 하청노동자 지원 조례 등 전국 최초의 정책 실현을 통해 진보정치가 일하는 사람들의 삶을 바꿀 수 있다는 가능성을 만들어 왔다"고 상기했다.그러면서 "저는 당대표가 된다면, 이 울산의 경험을 토대로 일하는 사람들의 삶을 책임질 수 있는 정책과 대안을 만들고 실현해 나가겠다"며 "진보당이 노동자들, 서민들에게 힘이 되는 진보정당이 되도록 할 것"이라고 밝혔다.이어 "진보정치의 발전 없는 한국정치변화는 불가능하다"며 "진보당의 성장에 힘을 보태 달라,진보당도 더 크게 변화하겠다. 국민의 응원을 받는 정당을 넘어, 국민의 선택을 받는 정당으로 성장시키겠다"고 덧붙였다.