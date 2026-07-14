60대 부부의 52일 이탈리아 여행, 이렇게 시작됐습니다

60대 부부가 의기투합해 떠난 지난 3월 10일부터 5월 1일까지 52일 간의 이탈리아 자유 여행 이야기를 나눕니다.

"유쾌하고 다정한 사람으로 기억되고 싶다."

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"나중은 없다. 뒤로 미루지 말고 떠나자."

큰사진보기 ▲산타마리아 마조레 대성당 내부 ⓒ 김연순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲콜로세움 전경 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲콜로세움 앞에서 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲콜로세움 내부 1층에서 본 지하의 모습 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲포로로마노 전경 ⓒ 김연순 관련사진보기

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(다음 기사에서 이어집니다.)

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

최근 2~3년 사이 가까운 지인들이 하늘의 별이 되는 일이 자주 생겼다. 얼마 전까지 함께 밥 먹고 차 마시며 이야기꽃 피우던 사람들과 이제는 더 이상 삶을 나눌 수 없게 되는 일들이 연거푸 되풀이되곤 했다. 나이는 순서가 아니었다. SNS에 뜬 부고장에 깜짝 놀라기도 하고 문자로 부고장이 날아와 보면 당사자인 경우도 여러 번이었다. 충격과 당혹감이 지나면 한없는 먹먹함과 깊은 슬픔이 온몸을 감쌌다.누구나 겪는 일에도 마음의 준비와 연습이 필요하다. 남겨진 사람들에게 어떤 사람으로 기억되고 싶은지, 이 세상에 존재하며 무엇을 더 하고 싶은지 상념을 거듭했다. 여러 겹의 생각들이 갈래를 잡고 마침내 두 가지로 정리되었다.고민 끝에 남편과 의기투합하여 선택한 여행지는 바로 이탈리아다. 시칠리아와 피렌체가 특히 끌렸다. 수 차례 본 영화 <대부>와 <냉정과 열정 사이>의 영향이 컸다. 뜨거운 태양 아래 완만하게 펼쳐진 푸른 언덕과 먼지 풀풀 날리는 시골길에 늘어선 사이프러스, 드넓게 펼쳐진 포도밭, 중세의 숨결을 그대로 간직한 골목들과 대성당 종탑 위로 울려 퍼지는 종소리. 그 길을 걷는 상상만 해도 가슴이 벅찼다.여러 나라를 가는 것보다 이탈리아 하나에만 집중해 보기로 한 뒤 일정을 잡았다. 가고 싶은 도시 중에 길게 머물 곳과 당일치기로 다녀오면 좋을 곳을 대략 잡아 보니 두 달 가까이 일정이 나왔다. 너무 춥거나 너무 더운 시기를 피하려다 보니 3월 초 출발해 4월 말에 돌아오는 것으로 했다. 일단 비행기 표를 예매하고 긴 여행지의 숙소는 에어비앤비로 예약 했다. 숙박은 선택지가 크다 보니 결정하기가 어려웠는데, 시간이 갈수록 숙박비가 오르는 걸 눈으로 확인하니 저절로 빠르게 결정하게 되었다.여행에 필요한 준비물을 적어 놓고 틈틈이 한 곳에 모아 두었다. 이탈리아의 3월은 춥다는 정보를 들어 겨울 외투도 챙겨 가기로 했다. 최소한의 옷을 준비하는데도 부피가 꽤 컸다. 이탈리아 물가가 워낙 비싸고 유로 환율이 꽤 올라 있어 가급적 아침 저녁을 숙소에서 해 먹기로 했다. 몇 가지 기본 양념도 준비했다.기본 지식이라도 채우려고 이탈리아 역사, 미술 관련 책 몇 권을 읽었다. 너무나 방대한 역사라 어디서부터 어디까지 기억해야 할지 감이 안 잡혔다. 읽고 나면 동시에 기억에서 사라지는 희한한 순간들이 되풀이되니 대략 감만 잡고 가자고 마음먹었다. 틈틈이 이탈리아 관련 영화도 보았다. 여행을 앞두고 영화를 보는 것은 여행지에 대한 설렘을 증폭 시킨다.제주에서 서울로, 서울에서 인천 공항으로, 인천에서 이탈리아로, 지난 3월 10일 출발해 5월 1일까지 52일간의 이야기를 시작한다. 자, 출발(Andiamo)!밤 9시, 이탈리아 로마 피우미치노 공항(레오나르도 다빈치 공항)에 도착했다. 인천국제공항에서 출발해 대략 13시간 걸렸다. 짐을 찾고 입국 수속을 마친 후 공항버스 정류장으로 이동하는데 아뿔싸, 인터넷이 안 된다. 출발하기 전에 작은아이에게 이심(eSIM) 사용 방법 특별 훈련을 받았음에도 먹통이다. 슬슬 초조해지기 시작했다. 인터넷이 안 되면 대체 숙소는 어떻게 찾아가나. 예상과는 다른 전개가 펼쳐지고 있다. 3년 전 스페인, 포르투갈, 모로코를 42일간 배낭여행 해 본 나름 프로 여행자라고 자부했건만 시작부터 꼬인다.황당과 난감의 사이에서 헤매고 있는데 남편의 말 한마디에 갑자기 눈앞에 서광이 비친다. 혹시 몰라 남편은 숙소 위치의 약도 몇 장을 사진으로 미리 찍어 두었단다. 이럴 땐 남편이 J형(계획형)이라 어찌나 다행인지. 폭풍 칭찬을 퍼부었다. 버스에서 내려 숙소까지 족히 두 바퀴는 돌았다. 커다란 숙소의 간판을 찾았는데 예상과는 달리 건물 입구에 여러 업체명이 눈에 보이지도 않게 작은 글자로 박혀 있었다. 경찰에게 묻고 주민에게 물어물어 겨우 지친 몸을 이끌고 밤 11시가 다 되어 드디어 입실했다.적응의 연착륙을 위해 첫 숙소는 한인 민박으로 예약했다. 조식이 제공되는데, 한식이다. 다음 날 한식으로 든든히 배를 채우고 밖으로 나왔다. 전날 밤 헤맸던 어둑 어둑한 길은 아침에 보니 찬란한 햇빛과 청량한 공기가 감돈다. 비로소 여행 시작이구나 실감이 난다. 기념으로 숙소 앞에서 남편과 사진 한 장 찍고 출발.첫 일정을 콜로세움으로 정했으나 오전 10시 입장이라 두 시간 정도 시간이 남는다. 숙소 근처에 있는 산타마리아 마조레 대성당에 들르기로 했다. 도로에는 교복 입은 학생들과 직장인으로 보이는 사람들이 잰걸음으로 걷고 있다. 성당 입구에 있는 가방 검색대를 통과해 정문으로 들어섰다. 들어서자마자 너무 놀라 입을 다물 수가 없었다. 양쪽으로 길게 늘어선 기둥 사이로 화려하고 정교한 조각과 그림들, 목조의 격자무늬 천장과 중앙 제단은 상상을 초월할 정도로 규모가 크고 화려했다.산타마리아 마조레 대성당은 5세기에 건축된 이래 여러 차례 증개축을 거쳤음에도 초기 기독교 바실리카(Basilica) 양식을 그대로 간직하고 있다. 바실리카 양식은 고대 로마의 공공 건물 구조에서 유래하여 초기 교회 건축의 표준이 된 건축 양식이다. 오늘날의 바실리카는 건축학적 양식 뿐 아니라 가톨릭 교황청에서 역사적으로 혹은 영적으로 매우 중요한 성당에 부여하는 명예로운 칭호로도 사용된다.이 성당에서 특히 눈에 띈 것은 중앙 제단 아래 지하 묘소 앞에 누군가 무릎을 꿇고 기도하는 모습의 대리석상이다. 그는 바로 교황 비오 9세(Pope Pius IX, 재위 1846-1878)인데, 그가 향한 곳은 예수가 태어났을 때 누웠던 구유의 일부가 성물로 안치되어 있는 곳이다. 성당 공간의 규모에 비해 원형의 스테인드글라스는 매우 작다.그래도 가까이 가보면 이곳을 통해 들어오는 빛에 생동감이 흐른다. 측면 공간 두 곳에서 미사가 진행되고 있다. 관광객들이 뒤에서 볼 수는 있지만 촬영하는 것은 금지되어 있다. 대략 둘러보고 밖으로 나오는데 때마침 고동색 수도복을 입은 십여 명의 수사들이 들어온다. 바닥에 무릎을 꿇고 기도하는 수사들을 보니 로마가 가톨릭의 성지임을 새삼 확인하게 된다. 길을 다니는데 수시로 수녀님, 신부님들이 보인다.버스를 타고 콜로세움이 있는 정류장에 내렸다. 저 멀리 콜로세움 일부가 갑자기 눈앞에 나타났다. 가까이 다가갈수록 드러나는 그 위용이 어마어마하다. 무려 2000여 년 전의 건축물을 눈앞에서 보다니 마음이 저릿저릿해 온다.콜로세움은 고대 로마의 원형 경기장으로 서기 72년 베스파시아누스 황제 때 착공해 서기 80년 티투스 황제 때 완공되었다. 약 50미터 높이의 4층 구조인 콜로세움은 5만 명까지 입장이 가능하다. 1층에 80개의 아치형 출입구가 있고 그중 76개 출입구 위에는 로마 숫자가 새겨져 있어 관람객들은 자신이 가진 입장권에 적힌 번호를 보고 출입문으로 드나들었다고 한다. 1층부터 3층까지 각 층마다 80개의 아치가 있어 총 240개의 문으로 5만 명이 넘는 관람객이 단 20여 분 만에 모두 퇴장할 수 있었다니 놀라울 따름이다.1층 무대에 가까울수록 높은 신분이, 위로 올라갈수록 낮은 신분의 좌석이었단다. 무대 바로 위 포디움에는 황제와 원로원 의원들이, 1층에는 귀족과 군인 간부 계급이, 2층에는 경제적 능력이 있는 로마 시민권자인 남성이, 3층에는 가난한 평민이나 노예 그리고 외국인이, 4층에는 지위가 낮은 여성들이 관람하는 구조였다. 무대 바닥 아래 지하에는 검투사들이 대기하는 공간과 맹수의 울타리가 배치되어 있다. 콜로세움은 단순한 경기장을 넘어 제국의 철저한 계급 사회 위계질서를 한눈에 확인하는 공간이기도 하다.콜로세움 입장권은 사전 구매해야 했는데 가장 인기 있다는 최상층과 지하 입장이 가능한 티켓은 이미 마감되어 우리는 1층 아레나 입장권을 구매할 수밖에 없었다. 그러나 그것도 나름 괜찮았다. 지하가 궁금했는데 1층에서도 그곳이 대충은 보였다. 지하의 얼기설기 좁은 길을 내려다보니 영화 <글래디에이터>의 막시무스(러셀 크로우)가 떠오르며 당시 검투사들의 피맺힌 절규가 들리는 듯했다.서기 64년 대화재로 로마가 잿더미로 변하자 네로 황제는 도심 한가운데 대단위 건물과 정원, 인공 호수를 포함한 거대한 규모의 '황금 궁전'을 지었다. 68년 네로가 스스로 목숨을 끊은 후, 새 권력자로 등극한 플라비우스 왕조의 베스파시아누스 황제는 민심을 얻으려는 목적으로 네로의 황금 궁전을 헐고 인공 호수의 물을 모두 빼냈다. 그리고 그 자리에 로마 시민을 위한다는 명목으로 대중 오락 시설인 원형극장 콜로세움을 건설한 것이다. 콜로세움 완공 초기에는 경기장 바닥에 물을 가득 채운 후 실제 배들을 띄워 모의 해전을 벌이는 공연도 펼쳤단다. 2000여 년 동안 한 자리에서 수많은 인간들의 영욕을 지켜보았을 콜로세움, 지금도 한쪽에서는 역사적 시간을 읽으려는 발굴 작업이 계속되고 있다.콜로세움 바로 옆으로 포로 로마노(Foro Romano)가 있다. 포로 로마노는 고대 로마 제국의 심장이라 할 수 있는 중심부 유적지다. 캄피돌리오 언덕에 올라 포로로마노와 콜로세움의 전경을 전망했다. 위에서 내려다보면 가히 그 위력에 기가 눌린다. 제국의 승리를 기념하는 개선문, 원로원 의원들이 모여 국정을 논의한 건물, 여러 신전과 사제들의 숙소, 전쟁에서 승리한 군인들이 시민들의 환호를 받으며 입성하던 길들이 길고도 넓게 펼쳐져 있다. 당시의 지붕까지 남아 있는 성채와 아름답고 단단한 기둥과 벽체, 그리고 계단들, 아치 구조를 그대로 간직한 채 2000년이 지난 지금까지도 우리 눈앞에 존재한다는 것만으로도 감격스러웠다.고대의 시간 사이로 걷다 보니 이천 년 전 어느 건물의 일부였을 돌기둥이 길에 나동그라져 있다. 아름다운 문양이 새겨진 돌기둥이다. 기둥들은 초록의 잔디밭 위에 무심한 듯 놓여 있었다. 초록의 잔디 사이로 노란색 작은 꽃들이 피어 있다. 오랜 역사를 품고 있는 기둥들이 무시로 굴러 다니고 사람들은 그게 별일 아니라는 듯 일상을 살아가는 것 같다. 그러고 보니 로마라는 도시 전체가 유적지다. 현대식 건물 바로 옆에 천 년의 시간을 보내온 건물들이 그냥 무시로 서 있다.로마 제국 멸망 후, 포로 로마노는 철저히 버려졌고 콜로세움처럼 이곳의 건물들도 성당과 궁전의 건축을 위해 대리석과 기둥을 강탈 당했다. 중세에는 고대 로마의 찬란한 역사가 지워진 채 소와 말을 키우는 목초지로 전락했다. 18~19세기에 들어서서야 본격적인 발굴이 시작되며 비로소 과거의 영광을 하나씩 드러내는 중이다.