부천시, 2027년 항일독립운동 기념과 일제잔재청산 사업을 추진

▲조용익 예비후보와의 정책협약식민족문제연구소 부천지부는 4월 9일 조용익 예비후보와 총4건의 정책협약식을 맺었다. 항일독립운동을 기념하고 일제잔재를 청산하기 위한 연구용역, 항일운동지의 안내판과 로고빔 설치, 부천항일운동기념탑 건립, 원미산 춘덕약수터의 <가짜 의병장 박진 전승비> 철거가 주요 내용이다. ⓒ 박종선 관련사진보기