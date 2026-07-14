민형배 시장, 국무회의 첫 배석 "대통령 결단에 감사"

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 14일 청와대에서 열린 '제30회 국무회의'에 참석해 인사말을 하고 있다. ⓒ KTV 캡처 관련사진보기

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민형배 전남광주통합특별시장이 14일 취임 후 처음으로 이재명 대통령이 주재한 국무회의에 참석했다.민 시장은 이날 오전 청와대에서 열린 제30회 국무회의에 배석했다.이번 참석은 국무회의 규정 개정으로 전남광주통합특별시장의 상시 배석 근거가 마련된 이후 이뤄진 첫 공식 행보다.민 시장은 장관급 예우를 받는 특별시장으로서, 오세훈 서울시장과 함께 국무회의에 참석했다.이재명 대통령은 이날 국무회의에서 "초격차, 초혁신 성장 동력 육성으로 잠재 성장률을 3%까지 단계적으로 높여나가야 한다"고 말했다.이 대통령은 특히 "인공지능(AI)과 반도체를 중심으로 한 '3대 메가프로젝트' 조기 현실화를 위해 중앙과 지방, 기업이 한몸처럼 열심히 뛰어야겠다"며 "지금 하루를 단축하면 나중에 열흘, 100일을 벌 수 있다는 자세로 모든 관련 절차를 최대한 빠르게 진행해 달라"고 지시했다.이어진 배석자 인사말을 통해 민 시장에게도 발언 기회가 주어졌다.민 시장은 "40년 전 전두환 군부정권의 분할통치 야욕에 갈라졌던 전남과 광주가 다시 하나가 됐다"며 "이는 대통령의 결단이 있었기에 가능했다"고 감사를 표했다.국무회의 직후에는 반도체 클러스터 총력 지원 의사를 밝혔다.민 시장은 "대통령의 '통합과 서남권 반도체 클러스터' 구상은 대한민국의 성장 경로를 다극화하는 탁월한 지략이자 천년 전라도의 영혼을 흔들어 깨우는 역사적 결정"이라며 "전남광주가 확실한 성과로 답하겠다"고 강조했다.이어 "대통령과 정부의 속도감 있는 추진 기조에 발맞춰, 전남광주통합특별시 역시 이미 조례 제정을 완료하고 전략위원회와 지원단을 꾸리는 등 즉각적인 대응 체계를 가동 중"이라며 "인허가, 기반시설, 인재와 정주 여건 등 모든 과정을 빈틈없이 뒷받침하겠다"고 약속했다.