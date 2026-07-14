대전시장직 인수위 성과보고회... "민선9기 시민 중심 시정 방향 제시"

큰사진보기 ▲대전시장직 인수위원회는 14일 대전시청 3층 대강당에서 성과보고회를 열고 약 한 달간의 공식 활동을 마무리했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시장직 인수위원회는 14일 대전시청 3층 대강당에서 성과보고회를 열고 약 한 달간의 공식 활동을 마무리했다. 사진은 허태정 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전광역시장직 인수위원회가 14일 성과보고회를 열고 약 한 달간의 공식 활동을 마무리했다.대전시장직 인수위원회는 이날 오전 대전시청 3층 대강당에서 허태정 대전시장과 박정현 인수위원장, 인수위원 및 자문위원, 관계 공무원, 시민 등 300여 명이 참석한 가운데 성과보고회를 개최했다.이번 보고회는 지난 6월 9일부터 운영된 인수위원회의 주요 활동을 결산하고, 민선9기 시정 운영 방향과 분야별 정책 제안을 시민들과 공유하기 위해 마련됐다.이날 분과별 보고에서는 민선8기 주요 현안에 대한 진단과 함께 민선9기 시정 운영을 위한 정책 제안이 제시됐다.자치행정분과는 시민주권과 인권 기반 약화, 행정 신뢰 저하 문제를 진단하고, 기존 사업을 단순히 폐기하기보다 시민 체감도와 재정 책임성, 공공성을 기준으로 재설계할 필요가 있다고 밝혔다.교육문화예술체육분과는 시설 중심의 투자 위주 사업을 문제로 지적하며, 제2문화예술복합단지 재검토와 보문산 프로젝트에 대한 시민 숙의 절차 도입을 제안했다. 또 문화·교육 정책의 중심을 시설 위주에서 시민 경험 중심으로 전환해야 한다고 강조했다.경제과학산업분과는 AI·AX 대응 역량 강화와 산업단지 개발 과정에서의 위험요인 관리 필요성을 제시했다. 도시주택교통분과는 트램과 대형 도로·철도사업의 공정, 재원, 수요를 종합적으로 고려한 체계적인 관리체계 구축을 핵심 과제로 꼽았다.여성환경복지분과는 환경정책이 토목사업 중심으로 추진돼 온 경향을 지적하고, 대규모 시설사업과 현금성 복지사업에 대한 책임 있는 재조정이 필요하다는 의견을 냈다.박정현 인수위원장은 "인수위원회 활동기간은 민선8기 현안 사업을 되짚어보고 민선9기 시정 운영 방향을 정립하는 뜻깊은 시간이었다"며 "민선9기는 시민주권 회복을 최우선 과제로 삼아 시민의 의견이 시정의 기준이 되기를 바란다"고 말했다.허태정 대전시장은 "지난 한 달 동안 민선9기 대전시정의 이정표를 세우는 데 헌신해 주신 인수위원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "민선9기는 시민께 드린 약속은 철저히 지키되, 시민에게 부담이 되는 사업은 정직하게 설명하고 바로잡겠다"고 밝혔다.이어 "예산과 행정력을 시민 삶과 직결된 분야에 집중해 시민이 체감할 수 있는 시정을 만들어 가겠다"고 강조했다.한편, 이날 성과보고회는 인수위원 소회 발언, 분과별 성과 발표, 시장 마무리 발언, 기념촬영 순으로 진행됐다.