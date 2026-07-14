전의초, 마을을 초록으로 물들이다… '함께우산' 나눔 시작

큰사진보기 ▲세종시 전의초등학교 학생들이 장마철을 앞두고 공유우산인 ‘함께우산’을 제작해 지역사회에 따뜻한 감동을 전했다. ⓒ 뉴스피치 김동진 관련사진보기

큰사진보기 ▲전의초 학생들은 지난 5월부터 마을주민 강사와 함께 우산 디자인 수업에 참여했다. ⓒ 뉴스피치 김동진 관련사진보기

큰사진보기 ▲전의초 학생들의 아이디어를 반영해 선정한 디자인을 바탕으로 200여 개의 공유우산을 제작했다. ⓒ 뉴스피치 김동진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲모든 우산에는 전교생이 직접 그린 귀여운 키링이 매달려 있어 아이들의 정성과 마음을 더했다. ⓒ 뉴스피치 김동진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시 전의초등학교(교장 조일행) 학생들이 장마철을 앞두고 마을 주민들을 위한 특별한 공유우산인 '함께우산'을 제작해 지역사회에 따뜻한 감동을 전하고 있다.이번 활동은 세종특별자치시교육청 읍면북부마을교육지원센터의 마을연계사업의 일환으로 추진됐다. 전의초 학생들은 지난 5월부터 마을주민 강사와 함께 우산 디자인 수업에 참여했으며, 학생들의 아이디어를 반영해 선정한 디자인을 바탕으로 200여 개의 공유우산을 제작했다.특히 제작된 모든 우산에는 전교생이 직접 그린 귀여운 키링이 매달려 있어 아이들의 정성과 마음을 더했다.'함께우산'은 전국적인 '묘목' 산업의 중심지인 전의면의 특색을 살려 싱그러운 초록색으로 디자인됐다. 또한, 우산을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 특별 제작된 전용 우산꽂이도 함께 마련됐다.이렇게 완성된 200여 개의 우산은 7월 14일부터 전의초등학교를 비롯해 전의면사무소, 지역 농협, 신협, 꿈센터 등 전의면 내 주요 거점 기관 5곳에 배부된다. 전의면 주민이라면 누구나 가까운 기관에서 자유롭게 빌려 사용할 수 있으며, 사용 후에는 다음 이용자를 위해 지정된 5개 기관 중 가까운 곳에 자율적으로 반납하면 된다.이번 프로젝트를 통해 학생들은 학교 안의 배움에 그치지 않고, 우리 마을의 어엿한 주민으로서 지역사회를 위해 직접 역할을 고민하고 실천하며 마을과 함께 상생하는 소중한 가치를 배우는 계기가 되었다.조일행 전의초 교장은 "우리 학교와 전의면은 하나의 교육생태계로서 삶과 교육이 긴밀하게 연결되어 있다"며, "우리 학생들이 마을과 학교의 따뜻한 품 안에서 이웃을 생각하는 성숙한 시민으로 잘 성장하고 있는 것 같아 매우 뿌듯하다"고 전했다.학교 관계자는 "본격적인 장마철을 맞이하여 전의초 아이들이 직접 만든 초록 우산을 쓰고 마을 주민들이 조금이나마 행복함을 느끼셨으면 좋겠다"며, "이웃 모두가 오래도록 함께 쓸 수 있도록 사용하신 후에는 꼭 지정된 5개 기관에 잘 반납해 주시기를 부탁드린다"고 당부했다.