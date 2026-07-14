김어준, 이동재 명예훼손 1심 벌금 2000만 원

큰사진보기 ▲김어준 총수. 2024-12-13 ⓒ 남소연 관련사진보기

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김어준 딴지일보 총수가 이동재 전 채널A 기자에 대한 허위사실을 반복적으로 방송해 명예를 훼손한 혐의로 1심에서 벌금 2000만 원을 선고받았다. 재판부는 김 총수의 발언이 단순한 의견 표명이 아니라 사실 적시에 해당하며, 허위임을 최소한 미필적으로 인식한 상태에서 피해자를 비방할 목적으로 발언했다고 판단했다.14일 서울북부지방법원 형사14단독 강경묵 판사는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 기소된 김 총수에게 벌금 2000만 원을 선고했다.지난 5월 열린 결심공판에서 검찰은 "허위사실을 반복적으로 방송해 피해자의 명예를 심각하게 훼손했다"며 징역 1년을 구형했다.김 총수는 2020년 4월부터 10월까지 자신이 진행한 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'과 유튜브 '다스뵈이다' 등에서 모두 6차례에 걸쳐 이동재 전 기자가 당시 수감 중이던 이철 전 밸류인베스트코리아(VIK) 대표에게 "유시민 전 노무현재단 이사장에게 돈을 줬다고 거짓으로 제보하라"는 취지로 협박하거나 종용했다는 내용의 발언을 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.김 총수 측은 재판 과정에서 자신의 발언이 정치·사회적 현안에 대한 논평이자 개인적 의견 표명에 불과하며, 당시 최강욱 전 의원이 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 내용을 사실로 믿고 인용했을 뿐 허위라는 인식은 없었다고 주장했다.그러나 재판부는 받아들이지 않았다.재판부는 "피고인은 당시 정치·사회적 상황을 논평하는 과정에서 피해자의 부적절한 취재 활동을 언급하며 의견을 밝힌 것이라고 주장하지만, 발언의 표현과 전체적인 맥락을 종합하면 평균적인 청취자는 이를 피해자가 실제 한 말을 전달한 것으로 받아들일 수밖에 없다"고 판단했다.재판부는 김 총수가 방송에서 언급한 내용이 객관적 증거와 배치된다고 판단했다.재판부는 "피해자와 제보자 사이의 녹음파일 등 제출된 증거를 종합하면 피해자가 없는 사실을 허위로 제보하라고 요구하는 내용은 어디에서도 확인되지 않는다"며 "피고인이 적시한 내용은 모두 허위"라고 밝혔다.또 재판부는 "피고인은 당시 관련 녹음파일을 확보하거나 내용을 확인하기 어려운 위치에 있지 않았고, 발언 내용에 대한 사회적 논란도 충분히 알고 있었다"며 "그럼에도 장기간 같은 취지의 발언을 반복하며 '공작이다', '범죄 공모다'라는 표현까지 사용했다. 최소한 미필적으로라도 허위성을 인식했다고 볼 수 있으며 피해자를 비방할 목적도 인정된다"고 판시했다.양형 이유에 대해서도 재판부는 "범행 횟수가 적지 않고 이 사건으로 피해자가 상당한 정신적 고통을 받았을 것으로 보인다"며 "피해자는 피고인에 대한 엄벌을 탄원하고 있다. 죄질이 좋지 않다"고 설명했다.다만 재판부는 피해자의 당시 취재 활동에 일부 부적절한 측면이 있었던 점 등을 양형에 함께 고려했다고 밝혔다.재판부는 "제출된 녹취록 등 제반 증거들을 종합해 볼 때 이 전 기자가 이 전 대표에게 수사 협조를 대가로 비공식적인 형량 조율(플리바게닝)을 주선하겠다고 제안한 정황은 나타나지만 존재하지 않는 사실을 허위로 지어내 제보하라고 다그친 사실은 전혀 확인되지 않는다"라고 했다.한편 김 총수 발언의 근거가 됐던 최강욱 전 의원의 SNS 게시글 역시 법원에서 허위사실 적시에 의한 명예훼손으로 판단됐다.최 전 의원은 2020년 자신의 페이스북에 이동재 전 기자가 이철 전 대표에게 "사실이 아니어도 좋다. 살려면 유시민에게 돈을 줬다고 하라"는 취지로 말했다는 글을 게시했다가 기소됐으며, 대법원은 벌금 1000만 원을 확정했다.선고 후 김 총수는 별다른 입장을 밝히지 않고 현장을 떠났다. 이 전 기자는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "벌금형 처분에 그쳤으나 사법부가 법과 원칙에 의거해 피고인 김(어준)씨의 끊임없는 왜곡과 선동 행위에 단호한 법적 책임을 물었다는 사실 자체에 깊은 경의를 표한다"라고 입장을 밝혔다.