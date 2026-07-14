안도걸 의원, 선거법·정자법 사건 항소심도 무죄... 검사 항소 기각

큰사진보기 ▲안도걸 더불어민주당 의원(전남광주 동구남구을) ⓒ 유성호 관련사진보기

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지난 총선 과정에서 선거운동원에게 불법 선거운동 대가를 지급한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 더불어민주당 안도걸(전남광주 동구남구을) 의원이 항소심에서도 무죄를 선고받았다.광주고등법원 형사2부(재판장 황진희)는 14일 공직선거법·정치자금법 위반 등 혐의로 기소된 안 의원의 항소심에서 검사의 항소를 기각하고 1심 무죄 판결을 유지했다.항소심 재판부는 "피고인(안 의원)이 선거운동원 인건비 지급 사실을 인식했다고 볼 증거가 없고, 정치자금 수수와 관련해서도 사촌 안씨와 달리 안 의원에게 고의가 있었다고 인정할 증거가 부족하다"고 판시했다.앞서 광주지방검찰청은 지난 2월 "선거법 및 정치자금법 위반에 대한 1심의 무죄 판단은 사실 오인과 법리 오해가 있다"며 항소했으나, 항소심 재판부는 검찰 항소 이유가 모두 이유 없다고 봤다.안 의원과 함께 기소된 사촌동생 안씨는 1심에서 유죄가 인정된 선거법 위반 혐의(문자 발송 운동원 급여 지급)에 더해 정치자금법 위반(법인 자금 기부행위) 혐의도 추가로 유죄가 인정됐다.이에 따라 사촌 안씨는 1심의 징역 1년에 집행유예 2년보다 무거운 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고받았다.함께 재판에 넘겨진 선거캠프 관계자 등 8명에게는 벌금형 등이 선고됐으나, 안 의원의 의원직 유지에는 영향을 미치지 않는 수준이었다.안 의원은 사촌 안씨 등과 공모해 이른바 '화순 사무실'을 운영하면서 2023년 12월부터 2024년 2월까지 당내 경선 관련 지지 호소 문자메시지 5만 1346건 가운데 일부를 선거법상 허용 기준(1회 최대 20건)을 위반해 발송한 혐의로 기소됐다.또 홍보 문자 발송 등을 담당한 경선운동 관계인 10명에게 2554만 원의 대가성 금품을 지급하고, 연구소 운영비 명목 등으로 4302만 원 상당의 불법 정치자금을 수수한 혐의도 받았다.