해수욕장에 헬스장이? 울산 동구 일산해수욕장의 '이색 명소'

큰사진보기 ▲울산 동구 일산해수욕장 모래사장 한 가운데에 차려진 '해파랑길 일산 비치짐'. 해파랑길 8코스의 종점이자 9코스의 시점인 일산해수욕장 해파랑쉼터 일원에 마련된 해변형 운동 콘텐츠로 울산 동구청이 마련했다. 오른쪽은 대왕암공원, 왼쪽은 현대중공업이다 일산해수욕장의 개방적인 해변 환경과 해파랑길 8·9코스의 관광 자원을 연계해 건강·운동·관광이 결합된 새로운 해변 체험 공간으로 조성했다고 한다. 인근에는 세계 최대 규모 조선사인 HD현대중공업이 있어 운동을 하면서 옆을 쳐다보면 대형 크레인이 멀리서 보인다. ⓒ 박석철 관련사진보기

'헛차 헛차' '으랏 차차'

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폭염이 쏟아진 14일 오후 1시 30분쯤 울산 동구 일산해수욕장 모래사장. 몇 명의 청년들이 운동 기구를 들거나 팔굽혀 펴기를 하느라 연신 기합을 내고 있었다.운동을 하던 한 청년은 기자의 질문에 "누구나 와서 운동을 하면 된다"라고 말했다. 동해안 푸른 바다와 문무대왕비 전설이 깃든 대왕암공원을 바라보며 하는 운동이라 더 흥미 있게 보였다.일산해수욕장 모래사장 한 가운데에는 여러 종류의 운동 기구와 매트가 차려져 있었고 이곳의 명칭은 '해파랑길 일산 비치짐'. 해파랑길 8코스의 종점이자 9코스의 시점인 일산해수욕장 해파랑쉼터 일원에 마련된 해변형 운동 콘텐츠로 울산 동구청이 마련했다.일산해수욕장의 개방적인 해변 환경과 해파랑길 8·9코스의 관광 자원을 연계해 건강·운동·관광이 결합된 새로운 해변 체험 공간으로 조성했다고 한다.인근에는 세계 최대 규모 조선사인 HD현대중공업이 있어 운동을 하면서 옆을 쳐다보면 대형 크레인이 멀리서 보인다.울산 동구에 따르면, 여름철 일산해수욕장을 찾는 관광객과 주민들이 해변에서 운동과 관광을 함께 즐길 수 있도록 '해파랑길 일산 비치짐'을 조성했다.동구 관계자는 "걷기 중심의 해파랑길 관광을 여름철 해수욕장 이용객에게 역동적으로 알리기 위해 기획됐다"며 "폭염과 장마로 걷기 프로그램 운영이 어려운 7~8월 기간 동안 일산해수욕장 방문객을 대상으로 한다"고 설명했다. 이어 "해파랑길 8·9코스의 인지도를 높이고, 체류형 관광 콘텐츠를 확대하는 취지도 잇다"고 덧붙였다.일산비치짐은 해파랑쉼터 앞 백사장에 12m×9.5m 면적으로 조성됐다. 이곳에는 (전문 용어로)러너스테이션(달리는 기구), 크로스핏 스테이션(당기는 기구), 하이록스 존(기능성 달리기 기구) 등으로 구성됐다.동구 관계자는 "해파랑길 일산비치짐은 해파랑길 8·9코스 시종점인 해파랑쉼터 일원에서 여름철 관광객과 주민들이 색다른 방식으로 해파랑길을 경험할 수 있도록 준비 중인 콘텐츠"라며 "안전관리, 프로그램 준비에 최선을 다하고 있다"라고 말했다.