"실질임금 회복 위한 최저임금 대폭 인상해야"

큰사진보기 ▲최저임금위원회 앞 노동자위원 기자회견양대노총 최저임금위원회 노동자위원들이 14일 오후 2시부터 세종시 최저임금위원회 앞에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 한국노총 관련사진보기

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큰사진보기 ▲상징의식기자회견이 끝나고 노동자위원들이 최종 심의에 임하는 상징의식을 선보였다. ⓒ 한국노총 관련사진보기

2027년 최저임금 최종 심의를 앞둔 14일 오후 양대노총 최저임금위원회 노동자위원들이 '경제회복 과실의 공정한 분배와 실질임금 회복'을 위한 최저임금 대폭 인상을 촉구했다.이와 관련해 양대노총 노동자위원들은 14일 오후 2시부터 세종시 최저임금위원회 앞에서 2027년 적용 최저임금 최종 심의를 앞두고 기자회견을 자처했다.노동자위원들은 "최저임금은 단순한 임금 수준이 아닌 인간다운 삶을 보장하는 최소한의 사회적 기준이며, 모든 노동자에게 보편 적용되어야 한다"며 "최저임금제도의 본 취지인 저임금 노동자의 생활 안정을 위한 생존 임금으로 마땅히 실질임금 하락을 보전하고 생계가 안정되는 인상 수준으로 올려야 한다"고 목소리를 높였다.이어 "올해 최저임금위원회의 최종 전원회의는 최저임금 노동자들에게 '더 낮출 수 있느냐'의 문제가 아닌 '어디까지 인간다운 삶을 보장할 수 있느냐'의 사회적 공감대를 형성하는 장이 되어야 한다"며 "특수고용·플랫폼·프리랜서 노동자들의 사회안전망 강화를 위한 최저임금제도의 진전을 위한 자리로 거듭나야 한다"고 밝혔다.노동자위원으로 대표 발언을 한 류기섭 한국노총 사무총장은 "최저임금 문제는 내수 침체를 극복하기 위한 핵심적인 민생 경제 정책"이라며 "과감한 최저임금 인상만이 위축된 소비를 되살리고, 경제 전반의 수요를 회복시키는 실질적인 수단이 될 수 있다"고 밝혔다.이어 "반도체 슈퍼사이클 등 경제회복에 대한 기대가 커지고 있지만 그 성과는 모든 계층에 고르게 분배되지 않고 있다"며 "최저임금의 대폭 인상은 내수 활성화를 넘어 민생을 살리고 노동시장 불평등을 완화하는 경제정의의 실현이 될 수 있다"고 설명했다.특히 "양대노총과 시민사회가 제시했던 최초 요구안인 시급 1만 2000원은 과도한 요구가 아니었으며, 점심 한 끼, 우리의 삶을 지탱하는 생존 임금이자, 국민적 상식에 기반했던 사회적 요구였다"고 말했다.이미선 민주노총 부위원장은 "물가는 폭등하는데 이미 5년째 이어진 낮은 인상률로 실질임금이 하락했고 노동자의 삶은 벼랑끝으로 내몰렸다"며 "최저임금은 단순히 기업의 비용이 아니다. 우리 사회의 극심한 소득 양극화를 막고, 사회적 최소한의 인간다운 삶을 지키는 유일한 안전장치"라고 강조했다.이어 "물가 폭등과 낮은 최저임금 인상률로 저임금 노동자들의 삶이 한계에 내몰렸다"며 "최저임금은 기업의 비용이 아니라 소득 양극화를 완화하고 인간다운 삶을 보장하는 사회적 안전장치인 만큼 과감한 인상이 필요하다"고 말했다.박용락 한국노총 노동자위원은 "저임금, 물가, 생계, 내수 활성화를 위해 최저임금이 대폭 인상돼야 한다"고 밝혔다.그는 "최저임금의 실질인상률은 2022년부터 2024년까지 3년 연속 마이너스를 기록했고, 지난해 겨우 플러스가 되었지만, 하루하루 성실하게 일하는 노동자들의 삶에 어떤 희망도 더하지 못한 채 여전히 턱없이 낮은 수준"이라며 "최저임금은 단지 노동자만을 위한 문제가 아니다. 저임금 노동자들, 그들의 소득은 대부분 생활에 필요한 소비와 직결된다"고도 했다.박정훈 민주노총 노동자위원은 "특수고용·플랫폼·프리랜서 노동자들의 사회안전망 강화를 위한 최저임금제도의 진전을 위한 자리로 거듭나야 한다"고 강조했다.그는 "노동계는 근로자성은 우리가 알아서 입증해 올테니 도급제 임금만 정해달라 했지만 공익위원과 사용자위원은 근로자인지 알 수 없는 노동자의 도급 최저임금을 정할 수 없다며 부결시켰다"며 "그런데 지난 7월 3일 서울고등법원에서 알고리즘의 통제를 받는 배달라이더도 근로기준법상 근로자로 인정했다. 최저임금위원회에서 도급제 최저임금을 만들었다면, 온전한 노동의 대가를 인정받을 수 있었을 거다"고 밝혔다.이날 노동자위원들은 정부와 국회를 향해서도 "최저임금 제도의 본래 취지를 회복해야 한다"며 "모든 노동자가 차별 없이 보호받을 수 있는 제도개선에 나설 것"을 촉구했다.기자회견에서 양대노총 최저임금위원회 노동자위원들은 ▲ 실질임금 보장을 위한 대폭적인 최저임금 인상 ▲ 특수고용·플랫폼 노동자에 대한 최저임금 적용 확대의 진전 촉구 ▲ 영세 자영업자·소상공인 보호를 위한 국가 책임성 강화 등을 요구했다.기자회견 참가자들은 '최저임금 대폭인상 생존권을 보장하라' ' 경제성장 초과이익 공정하게 분배하라' '물가폭등 못살겠다 대폭인상 쟁취하자' ' 최임인상 내수진작 골목상권 활성화다' '함께살자 최저임금 적용확대 개선하라' '인간다운 삶의기준 최저임금 인상하라' 등이 적힌 손팻말을 들었다.이날 양대노총 최저임금위원회 노동자위원들은 최종 심의에 임한, 각오를 밝힌 상징의식도 선보였다.