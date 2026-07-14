울산시 경제부시장에 신민식, 정무수석은 최형준

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장은 민선9기 울산시정을 이끌 경제·정무 분야 핵심인사로 신민식 경제부시장(사진 좌측)과 최형준 정무수석(우측)을 7월 15일자로 임용했다. ⓒ 울산시 자료 캡쳐 관련사진보기

AD

김상욱 울산시장은 민선9기 울산시정을 이끌 경제·정무 분야 핵심인사로 신민식 경제부시장과 최형준 정무수석을 7월 15일자로 임용했다.신민식 경제부시장은 재정경제부와 대통령비서실, 외교부 등에서 예산과 정책조정, 대외협력 분야를 두루 경험한 경제정책 전문가다.울산시 관계자는 "국가재정 운영과 중앙정부 정책 협의에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 울산의 주요 현안을 정부 정책과 국비사업, 투자유치로 연결하는 데 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대된다"고 밝혔다.최형준 정무수석은 울산 출신으로 국회의원 수석보좌관 등을 역임하며 중앙정부 정책과 예산, 입법 분야의 실무 경험을 쌓았고, 폭넓은 대외 관계망(네트워크)을 구축해 왔다.이에 울산시 관계자는 "앞으로 중앙정부와 시의회, 시민사회 등과 긴밀히 협력하며 시민 의견을 시정에 반영하고 정책 추진력을 높이는 가교 역할을 맡게 된다"고 인선 배경을 설명했다.그러면서 "이번 인사는 중앙정부 정책 전문성과 지역 정무 역량을 결합해 민선9기 핵심 공약을 속도감 있게 추진하고, 국비 확보와 투자유치, 대정부 협력, 시민과의 소통을 한층 강화하기 위한 전략적 인사"라고 평가했다.울산시는 이번 인선을 통해 경제와 정무 기능이 유기적으로 연계되면서 정부와 국회, 지역사회와의 협력 기반이 더욱 강화될 것으로 기대하고 있다.특히 이를 바탕으로 민선9기 핵심 공약을 차질 없이 추진하고 미래 신산업 육성, 투자유치 확대, 국비 확보 등 시민이 체감할 수 있는 성과를 조기에 창출해 나간다는 계획이다.김상욱 울산시장은 "민선9기 시정은 실용과 성과를 최우선 가치로 삼고 있다"라며 "경제부시장과 정무수석이 각자의 전문성과 경험을 바탕으로 시민이 체감하는 변화를 만들어 주길 기대한다"라고 말했다.