여수시, 민선9기 첫 추경 '1조 8370억 원' 편성…시의회 제출

큰사진보기 ▲여수시청 전경. ⓒ 여수시 관련사진보기

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전남광주통합특별시 여수시가 민선9기 출범 이후 첫 추가경정예산안으로 총 1조 8370억 원 규모의 '2026년도 제2회 추가경정예산안'을 시의회에 제출했다.시는 어려운 재정 여건 속에서도 시민이 체감할 수 있는 민생사업과 지역의 미래 성장동력 확보에 중점을 두고 예산을 편성했다고 밝혔다.이번 추경안의 규모는 제1회 추경 예산인 1조 7023억 원보다 1346억 원(7.9%) 증가했다. 회계별로는 일반회계가 1109억 원(7.2%) 증가한 1조 6452억 원, 특별회계는 237억 원(14.1%) 증가한 1918억 원이다.특히 시는 '2026여수세계섬박람회'의 원활한 운영과 개최 효과 극대화를 위한 사업에 재원을 집중 투입했다. 교통·안전·환경 등 기반시설을 보강하는 한편, 국내외 관광객의 편의 증진과 지역경제 활성화를 이끌어내겠다는 구상이다.섬박람회 관련 주요 사업으로는 ▲기상악화 대비 실내무대장 설치(4억 원) ▲1일 생활권 구축 항로지원(8억 원) ▲야간운행 운항결손액 지원(2억 5천만 원) ▲첨단 지능형 교통시스템 구축(2억 원) ▲극성수기 셔틀버스 운행차량 임차(3억 원) 등이 반영됐다. 아울러 행사 완성도를 높이기 위해 ▲문화행사 프로그램 보강(5억 6천만 원) ▲해양관광 활성화 지원(6억 원) ▲전남 섬 반값여행 지원(3억 4천만 원) ▲전남 농촌체험 페스티벌 개최(2억 원) 등도 포함됐다.이와 함께 민생경제 안정을 위한 대중교통비 환급 지원, 어업용 면세유 유가연동 보조금, 운수업체 유가보조금을 반영했다. 어르신들의 사회활동 참여 확대를 위한 노인일자리 사업과 동백노인복지관 건립 예산도 편성했다.여수시 관계자는 "이번 추경은 어려운 경제 상황 속에서 시민 생활을 안정시키고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 편성했다"며 "시의회 심의를 거쳐 예산이 확정되는 대로 신속히 집행해 시민들이 변화를 직접 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편, 이번 추가경정예산안은 오는 23일부터 열리는 여수시의회 임시회 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.