폭락 다음날 나온 용혜인의 '반도체 국민배당'... 초과이익은 지속될까

큰사진보기 ▲용혜인 의원은 14일 국회 기자회견에서 반도체 산업에 대한 세액공제와 전력·용수 등 공공 인프라 지원 일부를 기업 주식으로 환수할 수 있도록 특별법을 제정하자고 밝혔다. ⓒ 용혜인 의원사무실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

기본소득당 용혜인 원내대표가 반도체 산업에 투입되는 국가 지원의 일부를 주식으로 환수하고, 이를 국민배당형 국부펀드의 재원으로 활용하자고 제안했다. 반도체 기업의 초과이익이 국가의 세제·인프라 지원을 바탕으로 형성되는 만큼 국민도 그 성과를 공유해야 한다는 주장이다.다만 제안이 나온 시점은 논란을 불렀다. 전날인 13일 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 급락하고 코스피가 9% 가까이 떨어진 직후이기 때문이다. 반도체 업황과 기업 이익의 지속 가능성에 대한 우려가 커진 상황에서 '초과이익'과 '국민배당'을 꺼내 든 것이 적절하냐는 지적이 나왔다.이번 제안의 현실성은 현재 반도체 호황을 일시적인 경기순환으로 볼 것인지, 인공지능(AI) 확산에 따른 구조적 성장으로 판단할 것인지와도 맞닿아 있다.용 의원은 14일 국회 기자회견에서 반도체 산업에 대한 세액공제와 전력·용수 등 공공 인프라 지원 일부를 기업 주식으로 환수할 수 있도록 특별법을 제정하자고 밝혔다.국가가 막대한 재정을 투입해 기업의 투자와 성장을 지원하면서도 그 성과는 주주와 기업에 집중되는 기존 방식을 바꿔야 한다는 취지다. 정부가 확보한 주식은 국민배당형 국부펀드에 편입하고, 여기에서 발생한 수익을 국민에게 돌려주자는 구상도 함께 제시했다.기업에 재정을 지원하고 그 대가로 주식이나 수익 공유 권리를 확보하는 방식은 정책금융의 하나로 검토될 수 있다. 그러나 이를 국민에게 정기적으로 배당하려면 반도체 기업의 이익과 기금의 투자수익이 장기간 유지돼야 한다는 전제가 따른다.반도체주가 급등하는 동안 시장에서는 AI와 고대역폭메모리(HBM) 수요가 장기간 이어지면서 과거와 다른 성장 국면이 열렸다는 전망이 힘을 얻었다. 반도체를 더 이상 전통적인 경기순환 산업으로만 설명하기 어렵다는 이른바 '슈퍼사이클' 또는 '구조적 성장론'이다.반면 AI 투자의 증가 속도가 둔화하거나 공급이 수요를 앞지를 경우, 과거와 같은 가격 하락과 실적 조정이 되풀이될 수 있다는 전망도 맞선다. 13일 삼성전자와 SK하이닉스의 동반 급락을 두고도 구조적인 성장 전망이 훼손된 것은 아니라는 분석과 그동안 지나치게 낙관적인 기대가 주가에 반영됐다는 평가가 엇갈렸다.어느 전망에 무게를 두느냐에 따라 용 의원 제안에 대한 평가도 달라진다. 반도체 기업의 높은 이익과 관련 세수가 상당 기간 유지된다면 이를 국민자산으로 축적하자는 구상이 설득력을 얻을 수 있다. 반대로 기업 실적과 주가가 경기와 수급에 따라 크게 변동한다면 정기적인 국민배당의 안정적 재원으로 삼기 어렵다는 반론이 제기될 수 있다.제도를 현실화하려면 무엇을 초과이익으로 볼 것인지부터 정해야 한다.특정 연도의 높은 영업이익만을 기준으로 환수 규모를 정하면 해당 이익이 국가 지원에서 비롯된 것인지, 기업이 기술 개발과 대규모 투자의 위험을 감수한 결과인지 구분하기 어렵다. 반도체 기업들이 불황기의 손실과 설비투자 부담은 떠안으면서 호황기의 이익만 국가와 공유하게 된다는 기업·주주 측의 반발도 예상된다.반대쪽에서는 반도체 생산에 필요한 전력과 용수, 산업단지 조성, 연구개발과 설비투자 세액공제 등에 공공재정이 대규모로 투입되는 만큼 국가도 기업가치 상승의 성과를 공유해야 한다고 주장한다.이 때문에 초과이익을 산정하더라도 한 해의 실적만 볼 것이 아니라 여러 해의 평균 수익과 투자 규모, 자본비용, 과거 손실 등을 함께 반영해야 한다는 논의가 뒤따를 것으로 보인다.초과이익 환수와 국민배당형 국부펀드는 서로 연결돼 있지만 동일한 문제는 아니다. 국가가 지원 대가로 기업 지분을 확보하는 것과, 그 자산에서 발생한 수익을 매년 국민에게 배당하는 것은 각각 별도의 기준과 재정 원칙이 필요하다.AI 반도체 수요가 구조적으로 증가해 기업의 높은 수익이 이어진다면 반도체 관련 세수와 지분을 국민자산으로 전환하자는 제안은 현실성을 얻을 수 있다. 반면 현재의 호황이 경기순환의 한 국면이라면 기업 실적과 세수, 보유 지분 가치가 동시에 하락해 국민배당의 안정성도 흔들릴 수 있다.이에 따라 반도체 관련 수익을 곧바로 정기 배당에 사용하는 대신 장기간 국부펀드에 적립하고, 다양한 자산에 분산 투자한 뒤 기금의 평균 운용수익 범위에서 배당하는 방안도 향후 논의 대상이 될 수 있다.용 의원의 제안은 국가 지원으로 발생한 산업 성장의 성과를 누가, 어떤 방식으로 나눌 것인지라는 질문을 던졌다. 그러나 초과이익의 기준과 기업의 투자 위험 분담, 국부펀드의 운용 원칙은 아직 구체화되지 않았다. 전망이 엇갈리는 반도체 산업의 수익을 정기적인 국민배당의 토대로 삼을 수 있는지가 향후 논의의 핵심 쟁점이 될 것으로 보인다.