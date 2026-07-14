환경단체 "대전시, 준설 효과 입증할 데이터부터 공개하라"

큰사진보기 ▲갑천 준설현장의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 대전충남녹색연합이 대전시의 3대 하천 준설 현장 모니터링을 실시한 결과. 최근 2년 안에 준설한 8개 구간이 다시 준설된 것으로 확인됐다. 사진은 2년 만에 다시 준설을 강행한 만년교 인근. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

대전지역 환경단체들이 대전시의 3대 하천 준설사업에 대해 "효과를 입증할 데이터도 없이 준설을 맹목적으로 찬양하고 있다"며 관련 자료 공개와 사업 중단을 촉구했다.대전충남녹색연합과 대전환경운동연합은 14일 공동성명을 내고 "최근 대전시가 집중호우 이후 '3대 하천 준설 덕분에 침수 피해를 막았다'며 대규모 준설 효과를 홍보하고 있지만, 이는 과학적 검증도 객관적 분석도 없는 일방적 주장"이라고 비판했다.이들은 "시민 안전을 명분으로 막대한 예산을 투입하면서도 정작 그 효과를 입증할 데이터는 제시하지 못하고 있다"며 "데이터 없는 정책은 정책이 아니다"라고 지적했다.이들에 따르면 대전천, 유등천, 갑천 등 대전 3대 하천은 이미 200년 빈도 홍수를 기준으로 정비된 국가하천이다. 하천기본계획상 갑천 원촌교 지점은 시간당 95.1mm, 24시간 346mm, 48시간 461mm 강우에도 견딜 수 있도록 계획됐고, 제방에도 약 1m의 여유고가 확보돼 있다는 것이다.이들은 2023년 7월 집중호우 당시 실제 강우량이 24시간 221.8mm, 48시간 327.4mm로 각각 약 10년 빈도와 30년 빈도 수준에 그쳤고, 원촌교 지점 실제 최고 홍수량도 초당 1242.8㎥로 계획홍수량 3281㎥의 약 38% 수준이었다고 설명했다.그러면서 "계획 기준에 크게 미치지 못하는 강우였음에도 일부 지역에서 침수가 발생했다면, 문제는 하천 내부 퇴적이 아니라 도시 배수체계, 제내지(둑 안 땅)와 지천 관리, 교량과 횡단구조물 등 하천 외부 요인에 있었음을 보여준다"고 주장했다.환경단체들은 대전시가 2024년부터 2026년까지 효과가 검증되지 않은 준설에 수백억 원을 투입했다고 비판했다. 이들에 따르면 대전시는 2024년 약 40억 원, 2025년 약 170억 원, 2026년 약 63억 원 등 최근 3년 동안 270억 원이 넘는 예산을 투입해 30여km 하천에서 80만㎥에 가까운 퇴적토를 걷어냈다.하지만 이들은 "준설 전후 홍수위 변화, 통수단면 개선 정도, 계획홍수량 대비 효과, 수리·수문 해석 결과 등은 아무것도 공개되지 않고 있다"고 지적했다.반복된 준설 문제도 제기했다. 이들은 "2026년 준설 대상 15개 구간 가운데 상당수는 최근 2년 이내 이미 준설을 마친 곳"이라며 "만년교, 대덕대교, 한남대교, 대동천 합류부 등은 불과 1~2년 전에 대규모 준설이 이뤄진 곳"이라고 밝혔다.이어 "대전시 주장대로 준설 효과가 있었다면 같은 곳을 다시 파낼 이유가 없다"며 "반복되는 준설은 지금까지의 준설이 효과가 없었음을 스스로 인정하는 것이거나, 앞으로도 매년 막대한 혈세를 들여 같은 강을 반복적으로 파야 한다는 뜻"이라고 비판했다.이들은 준설이 생태계에도 악영향을 미친다고 주장했다. 2025년 겨울철 조류 모니터링 결과, 준설 이전 63종 3876개체였던 조류가 준설 이후 59종 2436개체로 줄어 4개 종과 1440개체가 사라졌다는 것이다.환경단체들은 "준설은 모래톱과 여울을 없애고 저서생물을 제거하며 하천 먹이망 전체를 흔드는 생태계 교란 행위"라며 "최근 녹조 이상 발생과 어류 폐사도 반복적으로 확인되고 있다"고 밝혔다.이들은 "기후위기 시대의 홍수관리는 강을 깊게 파는 방식이 아니라 홍수터 복원, 범람원 확보, 횡단구조물 개선, 도시 우수관로 정비로 가야 한다"며 "대전시는 과학적 검증 없는 준설 정책을 즉각 중단하고, 준설 전후 효과를 객관적으로 분석한 자료를 시민에게 공개하라"고 촉구했다.아울러 "효과도 입증하지 못한 채 시민 혈세를 낭비하고 생태계를 파괴한 행정에 대해 감사 청구와 법적 대응을 포함한 모든 수단으로 책임을 묻겠다"며 "강은 토목사업의 대상이 아니라 시민과 수많은 생명이 함께 살아가는 공동의 터전"이라고 강조했다.