장윤기 강간 목적 인정 후폭풍…경찰, 서장·형사과장 입건

큰사진보기 ▲광주지방검찰청 수사관이 7일 오전 '광주 여고생 살인 사건' 관련 경찰의 공무상비밀누설 및 증거인멸 등 혐의로 광주광산경찰서를 압수수색한 뒤 기자들의 질문을 받으며 이동하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

AD

장윤기 여고생 살인 사건의 경찰 비위 의혹을 규명 중인 경찰청 국가수사본부 특별수사단이 당시 경찰서장과 형사과장을 입건하는 등 지휘부에 대한 수사를 확대하고 있다.장윤기가 법정에서 성범죄 목적 살인 혐의를 인정하면서, 일반 살인죄로 검찰에 넘긴 경찰 수사팀의 부실·봐주기 수사 의혹이 커진 데 따른 조치로 풀이된다.경찰청 국수본 특별수사단은 장윤기 살인 사건 수사를 맡았던 광주 광산경찰서 전 서장 A 경무관과 전 형사과장 B 경정을 직권남용권리행사방해 혐의로 입건했다고 14일 밝혔다.또 증거은닉 등의 혐의로 구속된 전 수사팀장 C 경감에게도 같은 혐의를 추가로 적용했다.앞선 13일 장윤기가 사건 발생 두 달 만에 법정에서 성범죄 목적으로 살인을 저질렀다고 자백한 지 하루 만의 조치다.수사단은 이들이 초동 수사 과정에서 장윤기의 범행 차량에서 발견한 케이블타이를 증거물로 확보하지 않은 경위, 수사 지휘 과정에서 부당한 지시가 있었는지 등을 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.특히 최소 법정형이 무기징역인 강간 등 살인 대신 형량 하한선이 징역 5년인 일반 살인 혐의로 장윤기를 검찰에 송치하는 데 관여 또는 지시가 있었는지를 규명하고 있다.이와 별도로 광주지검도 광주경찰청과 광산경찰서를 잇달아 압수수색하고, 광산경찰서장과 형사과장 등을 입건해 장윤기 수사 과정에서 불거진 증거인멸과 방조, 수사 정보 유출 혐의 등에 대해 수사하고 있다.