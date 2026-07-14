메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

26.07.14 15:29최종 업데이트 26.07.14 15:53

장윤기 강간 목적 인정 후폭풍…경찰, 서장·형사과장 입건

일반 살인죄 적용, 부실·봐주기 의혹 커져…검찰도 증거인멸·방조 수사

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
광주지방검찰청 수사관이 7일 오전 '광주 여고생 살인 사건' 관련 경찰의 공무상비밀누설 및 증거인멸 등 혐의로 광주광산경찰서를 압수수색한 뒤 기자들의 질문을 받으며 이동하고 있다.
광주지방검찰청 수사관이 7일 오전 '광주 여고생 살인 사건' 관련 경찰의 공무상비밀누설 및 증거인멸 등 혐의로 광주광산경찰서를 압수수색한 뒤 기자들의 질문을 받으며 이동하고 있다. ⓒ 배동민

장윤기 여고생 살인 사건의 경찰 비위 의혹을 규명 중인 경찰청 국가수사본부 특별수사단이 당시 경찰서장과 형사과장을 입건하는 등 지휘부에 대한 수사를 확대하고 있다.

장윤기가 법정에서 성범죄 목적 살인 혐의를 인정하면서, 일반 살인죄로 검찰에 넘긴 경찰 수사팀의 부실·봐주기 수사 의혹이 커진 데 따른 조치로 풀이된다.

경찰청 국수본 특별수사단은 장윤기 살인 사건 수사를 맡았던 광주 광산경찰서 전 서장 A 경무관과 전 형사과장 B 경정을 직권남용권리행사방해 혐의로 입건했다고 14일 밝혔다.

AD
또 증거은닉 등의 혐의로 구속된 전 수사팀장 C 경감에게도 같은 혐의를 추가로 적용했다.

앞선 13일 장윤기가 사건 발생 두 달 만에 법정에서 성범죄 목적으로 살인을 저질렀다고 자백한 지 하루 만의 조치다.

수사단은 이들이 초동 수사 과정에서 장윤기의 범행 차량에서 발견한 케이블타이를 증거물로 확보하지 않은 경위, 수사 지휘 과정에서 부당한 지시가 있었는지 등을 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.

특히 최소 법정형이 무기징역인 강간 등 살인 대신 형량 하한선이 징역 5년인 일반 살인 혐의로 장윤기를 검찰에 송치하는 데 관여 또는 지시가 있었는지를 규명하고 있다.

이와 별도로 광주지검도 광주경찰청과 광산경찰서를 잇달아 압수수색하고, 광산경찰서장과 형사과장 등을 입건해 장윤기 수사 과정에서 불거진 증거인멸과 방조, 수사 정보 유출 혐의 등에 대해 수사하고 있다.

#장윤기#경찰#봐주기#부실수사#증거인멸

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기