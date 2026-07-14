세종시의회, 첫 예산 심사 돌입... 2102억 원 추경안 검증 본격화

큰사진보기 ▲세종시의회는 14일 제108회 임시회 의정브리핑을 개최했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 제108회 임시회 의정브리핑에서 발언하고 있는 안신일 의장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종시의회는 14일 제108회 임시회 의정브리핑을 열었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시의회가 제5대 의회 원 구성을 마친 이후 첫 예산 심사에 돌입한다. 시의회는 제108회 임시회를 열고 올해 첫 추가경정예산안을 비롯해 주요업무 보고, 조례안, 행정사무감사 계획 등을 심의하며 민선 5기 출범 이후 첫 본격적인 의정활동에 나선다.안신일 세종시의회 의장은 14일 의정브리핑을 통해 "이번 제108회 임시회는 제5대 의회를 힘차게 출발하는 중요한 회기"라며 "시민의 삶과 직결된 현안 하나하나를 더 책임 있는 자세로 살피고, 첫 회기부터 알찬 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 새로 출범한 집행부와의 긴밀한 협력을 언급하면서도 "협력이 곧 견제를 포기하는 것은 아니"라며 "예산과 정책을 철저히 따지고 원칙과 상식에 어긋남이 없는지 끝까지 살피는 건강한 견제와 감시의 역할도 함께 지켜가겠다"고 말했다.이번 임시회는 15일부터 30일까지 16일간 열린다. 상반기 주요업무 추진실적과 하반기 추진계획을 보고받고, 2026년도 제1회 추가경정예산안, 행정사무감사 계획 승인, 조례안과 동의안 등 총 43건의 안건을 처리할 예정이다.가장 큰 관심은 2026년도 제1회 추가경정예산안이다. 이번 추경안은 본예산 2조 828억 원보다 2102억 원(10.1%) 늘어난 총 2조 2931억 원 규모로 편성됐다. 집행부는 민생경제 회복과 필수 복지 수요 지원, 시민 편의 증진, 사회안전망 확충 등에 중점을 두고 예산을 편성했다.시의회는 각 상임위원회의 예비심사를 거쳐 오는 27~28일 예산결산특별위원회에서 종합심사와 계수조정을 진행한 뒤, 30일 제2차 본회의에서 최종 의결할 계획이다.박란희 예산결산특별위원장은 "예산 심사는 시민을 대신해 의회가 수행하는 가장 본질적인 역할"이라며 "한정된 재원이 가장 필요한 곳에 효율적으로 배분될 수 있도록 시민의 눈높이에서 엄정하고 공정하게 심사하겠다"고 말했다.예산결산특별위원회는 이번 추경안을 ▲민생경제 회복의 실효성 ▲세입 추계의 적정성과 재정건전성 ▲사업의 타당성과 집행 가능성 ▲시민 안전과 생활 현안 등 네 가지 기준을 중심으로 검증할 방침이다.주요 사업으로는 고유가 피해지원금 417억 원, 여민전 발행 예산 107억 원 증액, 운수업계 유류비 보전 확대, 집현동·산울동 도서관 조성, 산울동 어린이집 확충, 청년성장프로젝트, 지역산업맞춤형 일자리 지원, 통합돌봄 일상생활 지원 등이 포함됐다.상임위원회별 심사도 본격화된다. 행정복지위원회는 1조 2356억 원 규모의 추경안을 심사하며 보건복지국과 기획조정실 예산을 중점적으로 살핀다. 경제문화위원회는 3127억 원 규모의 추경안을 대상으로 지역경제 활성화와 여민전 확대, 투자유치 및 농업 분야 사업의 타당성을 검토한다.도시환경위원회는 4,864억 원 규모의 추경안을 심사하며 주택·교통·환경 분야 사업이 시민 생활에 실질적인 변화를 가져올 수 있는지 집중 점검한다. 교육안전위원회는 시민안전실과 소방본부, 자치경찰위원회 예산을 심사하고 교육청 주요업무 추진계획도 함께 점검할 예정이다.이번 임시회에서는 추경안 외에도 행정사무감사 계획 승인과 함께 의원발의 조례안 및 각종 민간위탁 동의안이 심의된다. 특히 안신일 의장이 대표발의한 '세종특별자치시 행정수도 완성 추진위원회 설치 및 운영 조례안'과 의회 차원의 '행정수도완성 특별위원회 구성 결의안'도 함께 논의되면서, 제5대 의회의 핵심 과제인 행정수도 완성을 위한 제도적 기반 마련에 관심이 모아지고 있다.안 의장은 "제5대 의회의 첫 번째 목표는 행정수도 완성"이라며 "전반기 의회 2년은 매우 중요한 골든타임인 만큼 행정수도특별법 제정 등 가시적인 성과를 위해 집행부와 시민사회단체가 힘을 모아 행정수도 완성을 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다.한편, 내일(15일) 열리는 제1차 본회의에서는 이순열, 김재형, 김현미, 박란희 의원의 5분 자유발언에 이어, 제1회 추가경정예산안에 대한 시정연설과 제안 설명, 집행부의 상반기 추진 실적 및 하반기 추진 계획 보고·청취가 진행된다. 이어 오는 30일 제2차 본회의에서는 추경 예산안, 조례안 등 이번 임시회에 상정된 주요 안건을 최종 처리할 예정이다.