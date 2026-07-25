실외기실 갇힌 사연, 사실을 알고 나니 허탈했어요

시민기자가 쓴 글을 매일 고치고 다듬는 사람의 이야기. 인공지능(AI)이 쓰고 고치는 시대에, 인간이 쓰고 고치는 마음을 찬찬히 담아 봅니다.

퇴고할 때 제가 보는 것은요. 물론 기본적으로 문맥이라든지, 길이, 비문 같은 것도 보지만요. 이게 진짜 내 마음인지를 확인하는 일이에요.

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오늘 이후 나는 실외기실에 들어갈 때 반드시 휴대폰부터 확인하기로 했다. 문이 닫히지 않는지, 바람에 밀리지 않는지 한 번 더 본다. 사소한 습관이지만, 그 사소함이 안전을 만든다는 것을 알게 됐다. - 나의 글 일부

큰사진보기 ▲인공지능(AI)을 활용해 만든 이미지. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

보내주신 사진의 잠금장치는 '매립형 회전 핸들'로, 주로 아파트 실외기실이나 다용도실의 방화문에 설치되는 형태입니다. 구조상 안쪽과 바깥쪽이 연결되어 있어 원칙적으로는 양쪽에서 작동합니다.