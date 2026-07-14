비탈밭 일궈 심은 배와 복숭아... "저기 내 과수원입니다"

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큰사진보기 ▲임실 사선대 농원 마을, 마을 높은 곳에서 내려다본 풍경. 과수원과 주택이 함께 어울려 있다. ⓒ 이완우 관련사진보기

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"아, 저기 내 과수원입니다."

큰사진보기 ▲사선대 농원 마을의 인적이 끊긴 흙벽돌집 왼편, 옆에 흙벽돌집 벽체와 독립된 시멘트 블록 굴뚝이 보인다. 화재 예방 및 안전성 확보, 난방 효율 증대(연기 배출 원활), 구조적 보수와 관리의 용이성을 목적으로 한 듯하다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲사선대 농원 마을의 인적이 끊긴 흙벽돌집 중앙 부분, 흙벽돌집 벽체에 보이는 주름관(은색 금속관). 이 시설은 난방 방식이 연탄보일러 등으로 바뀌면서 별도로 설치한 연통으로 보인다. 전통적인 아궁이에서 더 편리한 난방 방식으로 변화하는 과정을 간직하고 있다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲사선대 농원 마을의 인적이 끊긴 흙벽돌집, 흙벽돌 벽체, 서까래, 덧댄 서까래, 슬레이트, 칼라강판이 보인다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 사선대 농원 마을 아래 임실-진안 간 지방도와 과수원 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기