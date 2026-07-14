용인 스쿨존, 안전성과 효율성 챙기기 위한 조건은

큰사진보기 ▲보행자를 위한 보도 위에는 걷기를 방해하는 시설물로 가득하다. 기흥구 신갈초등학교 앞 보도 모습. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲어린이보호구역은 주정차가 금지돼 있지만 이를 지키지 않는 운전자도 적지 않다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시 한 초등학교 앞에 지정된 어린이보호구역. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

어린이보호구역(아래 스쿨존)은 아이들의 안전을 지키기 위해 마련된 공간이다. 하지만 학교 앞이라는 이유만으로 도로 구조와 어린이 통행시간을 구분하지 않고 같은 제한속도와 시설 기준을 적용하는 현행 방식이 실제 사고를 충분히 막고 있는지를 두고 논의가 이어지고 있다. 특히 정부가 심야시간대 어린이보호구역 제한속도를 탄력적으로 운영하는 방안을 추진하면서 규제 완화보다 먼저 각 지역의 도로 여건과 통학환경을 면밀히 살펴야 한다는 목소리도 커지고 있다.용인은 이 논의를 단순히 '시속 30㎞를 유지할 것인가, 완화할 것인가'의 문제로만 볼 수 없는 도시다. 유치원과 초등학교가 263곳에 이르고 스쿨존은 230곳으로 경기도 주요 대도시 가운데 가장 많다. 여기에 행정구역은 수원의 약 5배에 달할 만큼 넓고, 수지구의 아파트 밀집지역과 기흥구 신도시, 처인구 읍·면지역을 지나는 국도와 지방도까지 서로 다른 도로환경이 한 도시에 공존한다. 같은 스쿨존이라도 학교 정문 앞 좁은 골목과 보행자가 분리된 왕복 다차로 도로의 위험 정도와 필요한 대책이 같을 수 없는 이유다.사고 지표도 점검이 필요하다. 용인은 2012~2024년 스쿨존 내 어린이 사고다발지점이 2곳으로 수원이나 화성보다 적었다. 그러나 전체 스쿨존 사고를 보면 2025년 용인에서 어린이 보행자 사고는 여전히 이어졌다.<용인시민신문>은 용인의 유치원과 초등학교, 스쿨존 규모를 수원·화성·고양·성남 등 경기도 주요 도시와 비교했다. 어린이 사고와 사고다발지 현황, 자동차 등록대수와 도로시설물도 함께 분석해 용인 통학로에 위험요소는 없는지 살펴봤다. 아울러 경기연구원이 제시한 '도로 유형별 맞춤형 스쿨존' 방안을 용인에 적용하면 어린이 안전을 강화하면서도 불필요한 교통 불편을 줄일 방안이 무엇인지 짚어봤다.용인에는 이른바 스쿨존이 230곳에 이른다. 경기도 주요 대도시와 비교하면 가장 많다. 학교가 많은 데다 591.3㎢에 이르는 넓은 행정구역에 주거지와 학교가 분산돼 있기 때문이다. 하지만 '스쿨존이 많다'는 사실만으로 안전 수준을 판단하기는 어렵다. 수지구 아파트 밀집지역의 이면도로와 처인구 읍·면지역을 지나는 국도·지방도, 기흥구 신도시의 왕복 다차로 도로를 같은 기준으로 묶어 놓고 있기 때문이다.학교 정문 앞은 모두 아이가 우선인 공간이다. 그러나 차량과 보행자가 섞이는 골목길의 시속 30㎞와 보행자가 방호울타리 안으로 분리된 간선도로의 시속 30㎞가 갖는 의미는 다르다. 어린이가 없는 심야시간까지 같은 규제를 적용하는 것이 효율적인지, 반대로 좁은 생활도로에서 시속 30㎞가 과연 충분히 안전한지도 따져야 한다.용인의 스쿨존 문제는 단순히 제한속도를 30㎞에서 40㎞로 올릴 것인지에 있지 않다. 서로 다른 도로를 같은 방식으로 관리해 온 데서 해법을 찾아야 한다.경기도기본통계에 올라온 학교 현황 자료를 분석한 결과 2024년 기준으로 도내 31개 시·군 가운데 유치원 수는 화성시 177곳과 수원시 175곳에 이어 3번째로 많았다. 초등학교 수는 화성시 106곳에 이어 2번째였고, 유치원 원아와 초등학생 수는 모두 화성·수원에 이어 3번째였다.유치원과 초등학교를 합치면 용인에는 어린이가 일상적으로 오가는 교육시설이 263곳, 원아와 학생은 7만 2000여 명에 이른다. 같은 기준으로 화성은 283곳, 수원은 275곳, 고양은 240곳, 성남은 189곳이다. 용인이 학교와 유치원 수에서 도내 최상위권에 있다는 뜻이다.다만 아이 수는 빠르게 줄고 있지만 아이 수 감소가 통학로 관리 부담 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니다. 학교가 폐교하거나 이전하지 않은 한 정문과 횡단보도, 버스정류장, 골목길은 그대로 남는다. 오히려 학생이 적은 읍·면지역 학교는 통학권이 넓어지고 승용차와 통학버스 의존도가 높아질 수 있다. '아이 수'보다 '아이가 이동하는 길'을 기준으로 스쿨존을 살펴야 하는 이유다.공공데이터포털에 올라온 자료를 보면 용인 스쿨존은 2025년 4월 기준 230곳이다. 수원은 2025년 9월 말 199곳, 화성은 2026년 2월 194곳, 성남은 2024년 9월 142곳, 고양은 2024년 7월 135곳이다.자료 공개 시점이 달라 정확한 동일 시점 비교에는 한계가 있지만, 용인이 주요 대도시 가운데 가장 많은 보호구역을 관리하고 있다는 점은 분명하다. 스쿨존에는 유치원과 초등학교뿐 아니라 어린이집과 특수학교 등이 포함되고, 인접 시설은 하나의 구역으로 묶일 수 있어 교육시설 수와 보호구역 수가 일대일로 일치하지는 않는다.용인의 특징은 숫자보다 공간에서 더 분명해진다. 경기도가 공개한 2026년 7월 1일 행정구역 현황을 보면 용인 면적은 591.3㎢다. 수원 121.1㎢의 약 4.9배, 성남 141.6㎢의 4.2배, 고양 268.2㎢의 2.2배다. 비교 도시 가운데 용인보다 넓은 곳은 화성 700.8㎢뿐이다.보호구역 수를 면적으로 나누면 100㎢당 용인은 38.9곳이다. 수원은 164.3곳, 성남 100.3곳, 고양 50.3곳, 화성 27.7곳이다. 용인은 보호구역 총수는 가장 많지만 도심형 도시보다 밀집도는 낮다. 한 보호구역이 평균 2.57㎢의 도시 공간에 하나씩 흩어져 있는 셈이다. 이 수치는 실제 보호범위를 뜻하는 것이 아니라 분산 정도를 보여주는 지표다.밀집된 도시는 짧은 거리 안에 여러 스쿨존과 통학로가 겹치지만, 용인은 처인·기흥·수지의 도시 구조와 크게 다르고 시설도 넓게 분포한다. 점검 인력과 시설 보수, 불법주정차 단속, 신호체계 개선을 한꺼번에 시행하기 어렵다.용인의 교통 노출도도 작지 않다. 자동차 등록대수도 도내 최다 수준이다. 등록대수가 곧 실제 교통량은 아니지만, 학교 주변 도로가 많은 차량과 접할 가능성을 보여주는 기초지표다.2022년 도로시설물 자료에서도 용인의 도로 구조가 단순하지 않다는 점이 확인된다. 보도육교는 성남에 이어 도내 2번째였고, 고가도로도 2번째였다. 지하차도는 고양과 공동 4번째였으며, 터널은 29곳으로 도내에서 가장 많았다.이 시설들은 차량과 보행자를 분리하고 도로 흐름을 개선하는 안전시설이 될 수 있다. 동시에 통학로와 맞닿으면 다른 위험을 만들 수도 있다. 보도육교의 계단과 승강기 고장, 지하보도의 조명과 배수, 터널과 지하차도 진출입부의 시야 변화, 고가도로 하부의 어두운 공간, 보행로가 끊기는 접속부는 어린이에게 불안 요소가 된다.유모차나 저학년 어린이가 이용하기 어려운 육교는 보행자가 평면 횡단을 선택하게 만드는 원인이 될 수 있다.다만 도로시설물 통계만으로 용인 도로가 위험하다고 단정할 수는 없다. 자료에는 시설 수와 연장, 면적만 있을 뿐 시설 상태와 설치 위치, 통학로 중첩 여부, 승강기 가동률, 조도, 배수상태가 담겨 있지 않다.이 자료가 주는 의미는 위험 판정이 아니라 점검 순서다. 230개 스쿨존과 보도육교·지하보도·터널·지하차도 위치를 겹쳐 보고, 어린이 이동 동선과 사고·과속·불법주정차 자료를 함께 분석해야 실제 취약구간을 찾을 수 있다.한국도로교통공단의 2012~2024년 스쿨존 내 어린이 사고다발지 자료를 재집계하면 용인은 2곳에서 4건의 사고가 발생해 4명이 다쳤다. 사망자는 없었고 중상 1명, 경상 3명이었다.화성은 12곳·23건, 수원은 7곳·14건, 고양은 2곳·5건, 성남은 1곳·1건이었다. 보호구역이 가장 많은 용인의 사고다발지점이 비교적 적게 나타난 것은 긍정적인 대목이다.사고다발지는 전체 사고를 뜻하지 않는다. 1년 동안 반경 300m 안에서 12세 이하 어린이가 다치거나 숨진 사고가 2건 이상 발생했거나, 어린이 사망사고가 난 지점만 포함한다. 사고가 한 건씩 발생한 여러 장소는 통계에서 빠질 수 있다.성남이 사고 1건인데도 사고다발지로 분류된 것은 사망자가 발생했기 때문이다. 용인에 2곳뿐이라는 수치는 반복 사고가 특정 지점에 집중된 정도가 낮다는 의미이지, 스쿨존 사고가 거의 없다는 뜻은 아니다.경기연구원 자료는 이 간극을 보여준다. 용인에서 2021~2025년 발생한 어린이 보행자 교통사고는 214건이며, 이 가운데 스쿨존 내 사고는 26건으로 12.1%를 차지했다.연도별 스쿨존 내 어린이 보행자 사고는 2021년 3건, 2022년 6건, 2023년 5건, 2024년 2건에서 2025년 10건으로 늘었다. 2025년 10건은 5년 사이 가장 많고 수원·화성과 같은 수준이다. 같은 기간 용인 전체 보행자 사고는 482건에서 474건으로 소폭 줄었지만 어린이 보행자 사고는 38건에서 44건으로 늘었다.전국적으로도 2025년 스쿨존 내 어린이 교통사고는 496건으로 전년보다 37.8% 증가했다. 경기도 역시 92건에서 115건으로 늘었다. 단속카메라와 시속 30㎞ 규제가 확대됐는데도 사고가 다시 늘었다면, 규제 강도만이 아니라 도로 구조와 보행 동선을 함께 점검해야 한다는 신호로 읽어야 한다.용인지역 전체 보행자 교통사고는 소폭 감소했지만 어린이와 노인 등 교통약자 사고는 오히려 증가한 것으로 나타났다. 특히 스쿨존 내 사고가 크게 늘면서 제한속도 30㎞를 일률적으로 적용하는 방식에서 벗어나 도로 환경에 맞는 안전대책이 필요하다는 지적이다.경기연구원이 최근 공개한 '학교앞 일률 교통규제가 남긴 것' 연구 자료에 따르면 용인시 보행자 교통사고는 2021년 482건에서 2025년 474건으로 줄었다. 5년간 연평균 증감률도 -0.4%를 기록했다.반면 같은 기간 어린이 보행자 사고는 38건에서 44건으로 늘어 연평균 3.7% 증가했다. 노인 보행자 사고도 115건에서 128건으로 늘어 연평균 증가율이 2.7%에 달했다.스쿨존 내 어린이 보행자 사고 증가세는 더 가팔랐다. 용인에서는 2024년 2건이던 사고가 2025년 10건으로 1년 만에 5배 증가했다. 2021년부터 2025년까지 누적 사고는 26건으로, 연평균 증가율은 35.1%였다.전체 사고가 줄어드는 상황에서도 교통약자 사고가 늘었다는 점에서 단속카메라와 속도 제한만으로는 보호구역 안전을 확보하기 어렵다는 분석이 나온다.경기연구원은 학교 정문 반경 300m에 간선도로와 생활도로 구분 없이 같은 기준을 적용하는 현행 제도의 한계를 지적했다. 차량과 보행자가 뒤섞이는 이면도로는 시속 20㎞ 이하로 속도를 낮추고, 보행자우선구역으로 지정해 차량 진입을 줄여야 한다는 것이다.반면 왕복 4차선 이상 간선도로는 보행섬과 중앙분리대, 방호울타리, 조명 등 보행자 분리시설을 갖춘 경우 어린이 통행이 적은 심야시간에 한해 탄력적으로 운영하는 방안을 제시했다.신도시와 기존 도심, 읍·면지역이 함께 있는 용인은 같은 스쿨존이라도 도로 환경이 크게 다르다. 학교 정문 앞 생활도로와 차량 통행이 많은 간선도로에 같은 기준을 적용하기보다 실제 통학 동선과 사고 발생 지점을 기준으로 규제를 세분화할 필요가 있다.우선 2025년 스쿨존에서 발생한 사고 10건의 위치와 시간, 도로 형태, 불법 주정차와 승하차 차량 여부 등을 분석해야 한다. 이를 토대로 생활도로는 규제를 강화하고, 간선도로는 안전시설 확보를 전제로 탄력 운영하는 '용인형 스쿨존' 기준을 마련해야 한다.