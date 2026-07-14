'안유진 로또 청약' 강조하며 '청약·대출 규제'에 화살 돌린 언론들

큰사진보기 ▲안유진씨의 아파트 청약 당첨을 '로또'라고 보도한 SBS ⓒ SBS 보도 갈무리 관련사진보기

'18억 차익' 안유진 '로또 청약' 소식에…"적폐 뜯어고쳐야" 분노 터진 이유

안유진 '40억 아파트' 청약 당첨..."금수저만 되는 로또" 불만 폭발 <머니투데이, 7월 13일>

아이브 안유진 '로또 아파트' 당첨…청약 제도 논쟁 재점화 <연합뉴스TV, 7월 14일>

안유진 '40억 아파트' 당첨에…"돈 있는 사람만 로또 기회" 청년들 허탈 <서울신문, 7월 14일>

안유진 '로또 청약 당첨'에 허탈한 실수요자들…"적폐 청약 뜯어고쳐야"<헤럴드경제, 7월 13일>

큰사진보기 ▲'아이브' 안유진 ⓒ 이정민 관련사진보기

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인기 아이돌 아이브의 멤버 안유진이 서울 강남의 고가 아파트 청약에 당첨된 것을 두고, SBS와 연합뉴스TV 등 주요 언론들이 일제히 '로또청약'이라며 여론 몰이에 나서고 있다. 해당 아파트는 실수요자가 청약을 할 엄두조차 내지 못할 금액이지만, 연합뉴스TV 등 일부 언론은 오히려 '수요자들이 대출을 더 받을 수 있게 해야 한다'는 취지의 주장을 이어갔다.SBS와 연합뉴스TV, <중앙일보>, <머니투데이> 등은 13일과 14일 일제히 안유진씨의 아파트 청약 당첨 소식을 전하면서 '로또청약'이라고 목소리를 높였다. 안씨가 당첨된 것으로 알려진 서울 서초구 방배동의 아파트 가격은 전용면적 84㎡ 한 채가 20억 원이 넘는 '초고가'이지만, 주변 아파트 시세보다 저렴하기 때문에 '로또'라는 주장이다. 관련 기사들의 제목이다.건설사가 대주주인 SBS와 <서울신문>은 해당 기사에서 "전용 84㎡의 현재 호가는 40억 원 수준으로, 해당 평형에 당첨됐다면 시세 차익은 18억 원 수준으로 예상된다"고 보도했고, 다른 언론들도 '막대한 시세 차익'이 예상된다는 점을 강조했다. 20억 원이 넘는 아파트 분양가는 평균적인 실수요자가 청약조차 엄두 내지 못할 금액이지만 연합뉴스 TV 등 일부 언론은 실수요자가 빚(대출)을 더 내지 못하는 것이 문제라고 지적했다.연합뉴스 TV는 14일 해당 보도에서 "KB국민은행을 비롯한 시중은행들이 주택담보대출 한도를 잇달아 축소하는 상황과 맞물리며 더욱 확산되고 있다"고 했고 <헤럴드경제> 역시 "대출 규제로 현금 부자만 고가 아파트에 청약이 가능한 점을 문제 삼는다"라고 주장했다. 호반건설이 대주주인 <서울신문>은 "정부의 강력한 대출 규제(LTV 등)와 DSR(총부채원리금상환비율) 규제로 인해 평범한 무주택 서민들은 분양대금을 내는 것이 현실적으로 어렵기 때문"이라면서, 정부 대출 정책이 문제라고 거론했다.실제 해당 아파트의 전용 84㎡ 한 채 가격은 22억 4000여 만 원. 만약 이들 언론의 주장대로 대출 규제를 푼다고 가정하고(현재 15억∼25억 원 이하 주택은 4억 원 한도까지 대출 가능) 이 중 10억 원을 주택담보대출을 받는다고 계산해 보자. 30년 만기 4% 중후반대 금리를 기준으로 대략적인 계산을 하면 원금 상환을 제외하고 한 달 내야 할 이자만 300만 원이 훌쩍 넘는다. 이들 언론들의 주장대로 정부가 대출 한도 제한을 없앤다고 하더라도 실수요자가 감당해 내긴 불가능한 수준이다. 애초에 해당 아파트가 서민들은 엄두조차 못 낼 고분양가인 것이 가장 큰 문제지만, 이를 지적하는 언론들은 없었다.경제정의실천시민연합 관계자는 "서울 집값이 그동안 너무나도 많이 올랐는데, 오히려 청약 로또를 이야기하면서 아파트 대출을 더 풀어야 한다는 이들 언론들의 주장은, 서민들의 빚잔치를 통해 건설사들을 부양해야 한다는 얘기"라면서 "현재 가계부채도 위험 수준에 다다른 건데, 여기에서 국민들이 빚을 더 내게 하자는 것은, 국민 경제를 벼랑 끝으로 내몰겠다는 것"이라고 비판했다.