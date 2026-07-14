한동훈 복당에 제동 건 안철수... 복잡한 '포스트 장동혁' 셈법

▲국민의힘 김기현 의원과 인사 나누는 무소속 한동훈 의원6월 23일 국회 의원회관에서 국민의힘 이성권 의원과 범시민사회단체연합이 연 '참정권 피해사태와 선거제도 개혁 국회 토론회'에서 국민의힘 김기현 의원과 무소속 한동훈 의원이 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기