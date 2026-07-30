"어! BTS다!"... 일본인들 사로잡은 한국 제품, 시부야도 점령했다

글로벌 시장에서 K-뷰티의 영향력이 지속적으로 확대되고 있습니다. 해외 소비자들이 왜 K-뷰티에 열광하는지 이유를 찾아보고, K뷰티가 일시적 유행을 넘어 지속 가능한 글로벌 산업으로 나아가기 위한 방향성도 함께 모색해 봅니다.

"어! BTS다."

큰사진보기 ▲시부야 로프트에서 한국 화장품을 살펴보고 있는 일본 여성들 ⓒ 박은영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시부야 로프트 한국 화장품 팝업 매장에서 일본 소비자들이 제품을 살펴보고 있다. ⓒ 박은영 관련사진보기

큰사진보기 ▲로프트 안에 진열된 각종 한국 화장품들 ⓒ 박은영 관련사진보기

지난주 여름방학을 맞은 아이들과 함께 도쿄 시부야의 대형 생활잡화점 '로프트'를 찾았다. 화장품 매장이 있는 2층에 올라서자 딸아이가 갑자기 최애 아이돌의 이름을 외쳤다. 아이의 손끝이 가리키는 곳에는 BTS의 멤버 뷔의 사진과 함께 그가 모델로 활동 중인 화장품이 진열돼 있었다.천천히 주위를 둘러보니, 라네즈, 이니스프리처럼 익숙한 제품은 물론, 한국인인 나조차 처음 보는 신생 브랜드의 화장품들도 여럿 진열돼 있었다. 규모만 놓고 보면 여기가 도쿄가 아니라 서울의 화장품 매장이라고 해도 손색이 없을 정도였다.매장 한가운데에는 'K뷰티 체험 공간'이 별도로 마련돼 있었다. 그곳에는 다양한 색상의 패키지에 한글이 쓰인 마스크팩, 세럼, 자외선 차단제 등이 놓여 있었다. 손님들은 샘플을 직접 발라 보거나 스마트폰으로 제품 정보를 검색하며 신중히 제품을 골랐다.그때 매장 한쪽에서 "샘플 받아 가세요. 무료로 피부 나이 측정도 해드립니다"라는 목소리가 들렸다.고개를 돌려보니 어느 한국 화장품의 팝업 행사다. 아직 손님이 많지 않은 평일 오전 시간대였지만, 매장 안에 있던 사람들이 하나둘 부스 안으로 들어갔다.해당 부스를 담당하던 로프트 직원 타나카(24)씨에게 손님들이 많이 찾는지 물으니 "주말에는 피부 측정을 위해 한 시간 넘게 기다려야 할 정도로 인기다"라고 답했다.왜 한국 화장품이 일본 소비자들에게 사랑 받는지를 묻는 질문에는 "일본에서는 한국을 미용대국이라 생각한다. 특히 좋아하는 연예인이나 아이돌이 쓰는 제품은 선망의 대상이다"라고 말했다.또한 "일본 소비자들은 인터넷 리뷰를 많이 참고하는데, 한국 화장품의 사용 후기가 좋은 것도 인기의 이유라고 생각한다"라고 덧붙였다.실제로 매장 전체를 둘러봐도, 한국 화장품 판매대 앞에 유독 사람들이 모여 있는 것을 알 수 있었다. 일본 젊은이들의 성지(聖地)라 불리는 시부야 한복판에서 한국 화장품이 소비자들의 주목을 받고 있는 모습을 보니, 새삼 K뷰티의 인기를 실감할 수 있었다.나는 올해로 일본 생활 18년째인데, 일본에 오늘날과 같은 K뷰티 열풍이 불 것이라고는 상상도 못 했다. 예전에는 한국 화장품은 어쩌다 수입품 매장에서나 볼 수 있었다. 그마저도 마스크팩이나 BB크림 정도로, 종류도 제한적이었다. 때문에 나는 한국에 갈 때마다 캐리어 가득 화장품을 채워 오곤 했다.하지만 지금은 웬만한 한국 화장품은 일본에서 구입할 수 있다. 종류도 다양해, 기초 화장품은 물론 선케어 제품, 괄사나 브러시 같은 미용용품, 다이어트 식품까지 한국에서 유행하는 제품이라면 대부분 일본에서도 만날 수 있다. 덕분에 내 화장대의 대부분은 이곳 일본에서 구입한 한국 제품들로 채워져 있다.통계도 이 같은 K뷰티의 위상을 증명한다. 한국은 2022년 이후 지금까지 일본의 수입 화장품 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 특히 스킨케어와 베이스 메이크업 분야의 점유율은 40%를 훌쩍 넘는다. 이제 K뷰티는 특정 마니아층이 찾는 제품이 아니라 일본 소비자들이 가장 선호하는 수입 화장품으로 성장했다.내 주변에도 K뷰티 애용자들이 많다. 특히 젊은 세대들의 관심이 높다. 지인인 우에키(32)씨는 "처음에는 좋아하는 아이돌을 응원하고 싶어서 '오시(推し,최애)'가 선전하는 화장품을 구입하기 시작했다. 막상 사용해 보니 사용감도 좋고, 구성도 알차서 계속 사용 중이다"라고 말했다.중장년층에서도 인기다. 나카무라(51)씨는 한국 드라마를 좋아하는 친구의 소개로 몇 년 전부터 한국 화장품을 쓰고 있다. 그녀는 "한국 화장품은 한방 원료나 병풀, 어성초처럼 자연 유래 성분을 적극적으로 활용한 제품이 많아 믿음이 간다. 쓸 때마다 피부가 달라지는 게 느껴져 재구입해서 사용하고 있다"라며 K뷰티에 대한 애정을 드러냈다.일본에서 K뷰티의 소비자 층은 젊은층에 국한되지 않고 꾸준히 넓어지고 있다. 젊은 세대는 SNS 등을 통해 K뷰티를 접하고, 중년 여성들은 한국 드라마나 음식 등 한류 콘텐츠를 계기로 관심을 갖는 경우가 많다. 서로 다른 경로로 유입된 소비자들이 입소문을 더하면서 K뷰티의 저변도 넓어지고 있다.유통 현장도 이를 반영한다. 최근에는 시부야나 하라주쿠처럼 젊은이들이 많이 모이는 곳뿐만 아니라, 주택가의 작은 드럭스토어에도 '시세이도', '코세' 등 일본의 대표 화장품 옆에 한국 제품이 진열돼 있다. K뷰티가 일본 소비자의 일상에 폭넓게 침투한 것을 보여주는 장면이라 하겠다.K뷰티는 어떻게 일본 소비자들의 마음을 사로잡았을까? 첫 출발점은 물론 '한류'다. 한국 드라마 속 배우나 K팝 아이돌에 대한 동경심은, 그들이 사용하는 화장품에 대한 관심으로 자연스럽게 이어졌다. 여전히 일본 화장품 매장에서는 인기 아이돌이나 배우를 모델로 내세운 한국 브랜드를 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.또 하나, K뷰티의 '우수한 품질'이다. 특히 레티놀, 시카, PDRN, 나이아신아마이드 같은 새로운 기능성 성분을 발 빠르게 제품에 적용한 것이 시장 경쟁력을 높였다. 이제 K뷰티에서 특정 성분이 유행하면, 일본 화장품들이 같은 성분의 신제품을 만들어 출시하는 경우를 어렵지 않게 볼 수 있다.무엇보다, 일본 소비자들이 가장 많이 언급하는 강점은 '코스파(コスパ, 가성비)'다. 이는 단순히 가격이 싸다는 것이 아닌, 가격 대비 만족도가 높다는 의미다. 많은 한국 제품들이 좋은 성분, 세련된 디자인, 다양한 프로모션을 통해 일본 소비자들에게 "같은 가격이라면 한국 제품이 더 좋다"는 인식을 심는 데 성공했다.특히 온라인 유통망에서의 반응이 뜨겁다. 일본 소비자들에게는 한국 화장품의 상징과도 같은 'CJ 올리브영'의 경우, 일본에서의 올 상반기 매출은 전년 대비 180% 증가한 것으로 드러났다. 일본에서 가장 많은 한국 화장품을 취급하고 있는 온라인 쇼핑몰 '큐텐 재팬'에서도 K뷰티 분야는 최근 5년간 연평균 60%가 넘는 성장세를 이어가고 있다.동시에 일본 시장에서 K뷰티가 풀어야 할 과제도 있다. 먼저 프리미엄 화장품 시장에서의 존재감이 미미하다는 점이다. 일본인들에게 여전히 '고가 화장품은 프랑스와 일본'이라는 인식이 강하다. 일본 화장품 PR업체 전문가는 지난해 5월 PA communication 칼럼에서 K뷰티가 일본 프리미엄 시장에서의 점유율을 높이기 위해서는 제품력은 물론 "브랜드 이미지 구축과 소비자들의 신뢰를 얻는 것이 중요하다"라며, "일본 소비자는 브랜드 신뢰를 중시하는 만큼 장기적인 시각의 브랜드 육성이 필요하다"라고 말한 바 있다.온라인에서 일명 '짝퉁'으로 불리는 가품이 유통되는 것도 문제다. 최근 일본 내에서 SNS나 해외 직구 플랫폼을 통해 유명 한국 화장품을 모방한 제품이 유통되는 사례가 잇따르며, 소비자들의 불안이 커지고 있다. 실제로 큐텐이나 아마존 등의 온라인 몰에서는 "이게 한국 정품이 맞는지"를 문의하는 댓글을 쉽게 찾아볼 수 있다. 소비자가 안심하고 구매할 수 있는 유통 환경 구축을 위한 방안이 필요한 시점이라 하겠다.그럼에도 이 같은 문제들이 일본에서 비상 중인 K뷰티의 성장세를 꺾지는 못했다. 18년 전 내가 캐리어 가득 담아 왔던 한국 화장품은 이제 일본 소비자들이 일상적으로 소비하는 제품이 됐다. K뷰티는 더 이상 한류의 부속품이 아닌, 하나의 산업이자 문화다. 끊임없는 혁신과 기술력으로 일궈낸 이 문화가, 일본 열도에서 또 어떤 돌풍을 일으켜낼지, K뷰티의 앞날을 기대해 본다.